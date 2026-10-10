Пън Лиюен: Изкуственият интелект може да допринесе за равенството в образованието

/Поглед.инфо/ Първата дама на Китай Пън Лиюен отправи видеообръщение към церемонията по връчването на наградата на ЮНЕСКО за образование на момичетата и жените за 2026 г., която се състоя на 9 октомври в Париж. Тя е специален пратеник на организацията за насърчаване на образованието на момичетата и жените.

Пън Лиюен поздрави наградените организации от Мароко и Перу и отбеляза напредъка в достъпа на момичетата и жените до образование през последните години благодарение на усилията на ЮНЕСКО и международната общност.

Тя подчерта, че Китай развива сътрудничеството с ЮНЕСКО и други партньори в тази област, като инициативите му достигат до жени в редица държави. По думите ѝ използването на изкуствен интелект в образованието допринася за повишаване на качеството на обучението и за равенството между половете. Натрупаният опит може да бъде полезен и за развиващите се страни, особено в Глобалния Юг.