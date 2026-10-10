/Поглед.инфо/ Признанията на бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмит относно руското превъзходство при безпилотните системи и сателитните комуникации разкриват дълбока промяна в технологичния баланс. Докато Западът разчита на скъпоструващи отбранителни платформи, Москва интегрира частни инициаптиви и съкрати производствения цикъл до два месеца. Новата орбитална мрежа „Рассвет“ и реактивните модификации на „Геран“ създават асиметричен натиск, срещу който НАТО няма бърз и евтин отговор.

По публикации в The Economist, анализи на руски военни специалисти (Василий Дандикин, Ян Гагин) и данни от военно-технически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичният поврат: Когато силициевата долина признае изпреварването

Западната технократична елита започна да говори без обичайния симулационен оптимизъм. Изявлението на бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмит за британското списание The Economist не е просто поредната медийна оценка — това е констатация на човек, който в момента финансира през компанията си Project Eagle доставки на дронове Hornet за украинските въоръжени сили. Според неговите думи, Москва задейства орбиталната си мрежа „Рассвет“, а възможностите на Запада да блокират този процес са практически нулеви. Очакването му е, че в рамките на около 12 месеца мрежата ще придобие оперативна плътност, която ще гарантира затворен цикъл на разузнаване, насочване и защитени комуникации.

Шмит посочва и друг конкретен факт, който променя сметките на бойното поле: руската страна е изоставила първоначалния си план да оборудва с реактивни двигатели едва около 10% от безпилотните апарати от семейството „Геран“. Към днешна дата този дял вече надхвърля половината от арсенала. В резултат на това скоростта и височината на полет скачат рязко, правилното прихващане от класически мобилни зенитни групи става невъзможно, а западната архитектура за противовъздушна отбрана се изправя пред чист математически и финансов колапс.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН ПРОФИЛ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УДАР | +------------------------------------+----------------------------------+ | ТРАДИЦИОНЕН БЛА ("Геран-2") | РЕАКТИВЕН БЛА ("Геран-5") | +------------------------------------+----------------------------------+ | Двигател: ДВГ с вътрешно горене | Двигател: Малогабаритен турбореактивен | Скорост: ~150 - 180 км/ч | Скорост: над 450 - 550 км/ч | | Основна цел: Изтощаване на ПВО | Основна цел: Пробив на защитени цели | Средство за сваляне: Картечници/Gepard | Средство за сваляне: Управляеми ракети | +------------------------------------+----------------------------------+

Децентрализация вместо сталинска мобилизация: Новият модел на руския ВПК

Аналозите с Великата отечествена война и сталинската централизирана мобилизация, с които западните тинк-танкове обичат да си служат, вече са напълно неадекватни. Онова, което наблюдаваме в момента, е гъвкав хибриден модел. Военният експерт о.з. капитан I ранг Василий Дандикин отбелязва, че основният двигател за нарастването на технологичната скорост е интеграцията между държавната поръчка, академичната наука и стотици малки частни инженерни групи.

Преди две години цикълът от чертежа на даден безпилотник до появата му на фронта отнемаше приблизително 12 месеца. Днес този период е съкратен до два-три месеца. Вместо мудна бюрокрация, на терен действа директна обратна връзка: пилотите от предната линия подават искания за модификации, конструкторските бюра ги внедряват на малки серии, а армията ги тества директно в реални бойни условия.

Пример за подобен приглушен, но ефективен подход е зенитният модул „Цитадела“. В основата си това е стандартно 30-милиметрово автоматично оръдие, но интегрирано с автономна локационна станция, лазерни мерници, термовизионни канали и електронни взриватели за програмируем подрив. Вместо да се изразходват десетки хиляди патрона за свалянето на една цел, „Цитадела“ унищожава малки дронове с кратък откос от 2-3 снаряда. Западната военна мисъл харчи милиарди долари в опити да създаде аналогични решения чрез грандиозни корпоративни договори, докато на терен се прилагат готови, сравнително евтини занаятчийско-индустриални схеми.