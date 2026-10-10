Борбата срещу FPV дроновете: Активна защита и автономни гранатомети върху бронираните машини

/Поглед.инфо/ Световните военнопромишлени комплекси ускорено прехвърлят фокуса си от дебелината на стоманената броня към скоростта на микропроцесорите. От подписването на споразумението между General Dynamics и Primordial Labs за интегриране на гласовия софтуер Anura в танка Abrams, до изпитанията на руския безпилотен комплекс „Щурм“ и модернизацията на Т-90М2, цифровизацията преформатира концепцията за сухопътен бой. Въпросът вече не е кой има по-тежък калибър, а кой процесор ще обработи целевите сигнатури за милисекунди в условия на електронно заглушаване.

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Танковата броня отстъпва място на изчислителната мощност

Индустриалният мащаб на съвременния сухопътен конфликт превърна класическата концепция за танкова дивизия в уравнение с твърде много променливи. На 7 октомври американският гигант General Dynamics Land Systems (GDLS) официално обвърза бъдещето на платформата Abrams със софтуерната компания Primordial Labs. Целта не е козметична — интеграцията на софтуерния модул Anura трябва да осигури гласово управление на бордовите системи и частично автономно изпълнение на тактически задачи. Твърди се, че тази архитектура ще работи изцяло на локално ниво, заобикаляйки необходимостта от външни облачни сървъри — задължително условие в среда с интензивно радиоелектронно противодействие.

Паралелно с това, според данни от изявления на заместник-началника на щаба на американската армия генерал Кристофър Ланива, първите четири прототипа на новия основен боен танк M1E3 Abrams се очакват през декември 2026 г. Основните промени в проекта са насочени към олекотяване на платформата и внедряване на безпилотен купол, управляван от алгоритми за бързо прихващане на цели. Това развитие показва ясно изместване на приоритетите: екипажите отиват все по-назад в корпуса, докато бойната работа се прехвърля върху микропроцесори и изпълнителни механизми.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ЕВОЛЮЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | +-----------------------------------------------------------------------+ | ЕРА 1: Механична (Т-54 / M48) | | [Ръчно насочване] -> [Оптичен мерник] -> [Изстрел] | | | | ЕРА 2: Цифрова (Т-90А / M1A2) | | [Лазерен далекомер] -> [Балистичен компютър] -> [Оператор] | | | | ЕРА 3: Алгоритмична (M1E3 / Т-90М2 / Type 100) | | [Мрежови сензори] -> [Невронна мрежа (Anura/ATLAS)] -> [Автоматизиран купол] +-----------------------------------------------------------------------+

Вашингтон и Тел Авив: Автоматизация на поразяването

САЩ не започват от нулата. От края на миналото десетилетие Пентагонът захранва проекта ATLAS (Advanced Targeting and Lethality Automated System). Според официални изявление на американските сухопътни сили, тази система, базирана на машинно обучение, позволява на един екипаж да идентифицира и порази три цели за времето, което преди бе необходимо за работа по една единствена. Подобна логика следва и Израел с платформата Merkava Mk 4 "Barak". От канцеларията на израелските отбранителни сили (IDF) съобщават за интегриране на алгоритми, оптимизиращи търсенето на цели в сложен градски терен.

Но тук е необходимо да се направи разграничение, което военните маркетингови отдели често спестяват:

Класическа автоматизация: Работи по строго дефинирани математически правила. Включва балистичния компютър, автоматичния зареждащ механизъм, лазерния далекомер и термичния канал на мерника.

Работи по строго дефинирани математически правила. Включва балистичния компютър, автоматичния зареждащ механизъм, лазерния далекомер и термичния канал на мерника. Машинно обучение (тясен изкуствен интелект): Разчита на невронни мрежи, обучени върху масиви от хиляди изображения. Тяхната роля е да открият разликата между контурите на прикрит танк и селскостопанска техника при влошена видимост.

Границата между двете често се заличава в публичните доклади, за да се придаде по-висока технологична стойност на съществуващи модернизации.