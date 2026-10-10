/Поглед.инфо/ Демографската криза в Евразия навлезе в фаза, в която познатите административни икономически механизми губят своята ефективност. Смятаният за неизчерпаем миграционен ресурс от бившите съветски републики показва признаци на пълно изчерпване според статистическите данни и икономическите показатели. Анализът на фактите разкрива, че дори при пълна либерализация на законодателството, вносът на работна ръка може да компенсира не повече от една пета от естествения спад. Външни фактори като индустриализацията в Централна Азия и глобалната конкуренция от Запада и Азия променят изцяло структурата на трудовия транзит.

По публикации на списание AS и анализи на икономически специалисти по демографски процеси. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сухата математика срещу илюзията за неизчерпаемия ресурс

Миграционната политика на Руската федерация през последните 35 години функционираше като ефективен административен амортисьор. Той успяваше успешно да маскира спада в естествения прираст. Твърди се, че над 15 милиона души са получили руско гражданство от 1991 г. насам. Данните от оперативната статистика на Росстат и Федералната миграционна служба показват ясна хронологична и етническа сегментация на тези вълни.

През 90-те години потокът се състоеше почти изцяло от етнически руснаци, напускащи бившите съветски републики. През следващите две десетилетия основният ресурс бе формиран от граждани на Украйна, Молдова, Армения и Азербайджан. В периода след 2022 г. статистическото попълване се дължи предимно на жителите от новите субекти на федерацията.

Това означава, че първичният славянски и съветски демографски резервоар на региона е напълно изчерпан.

Падащият TFR в Закавказието и Централна Азия

Според публикуваните демографски доклади, тоталният коефициент на раждаемост (TFR) в държавите от Закавказието е паднал до нива от 1,5–1,6 деца на жена. Данните за Армения и Грузия сочат стойности, близки до средноевропейските. Това автоматично изключва този регион като потенциален източник на трайна миграция.

При т.нар. „централноазиатска триада“ — Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан — се наблюдава аналогична тенденция, макар и от по-висока стартова база. Според официалната статистика на Таджикистан, TFR там е спаднал от над 5,0 през съветския период до около 3,0–3,2 през последните години. В Узбекистан показателят варира около 2,8–3,0.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СРАВНИТЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ НА РАЖДАЕМОСТТА (TFR) │ ├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ │ Регион / Държава │ 1989-1991 г. │ 2025-2026 г. │ ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ Закавказие │ ~2.2 - 2.5 │ ~1.5 - 1.6 │ │ Узбекистан │ ~4.4 │ ~2.8 - 3.0 │ │ Таджикистан │ ~5.1 │ ~3.0 - 3.2 │ └──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Гражданите от тези държави, които са придобили руско гражданство за целия постсъветски период, са общо малко над 3 милиона души. Основната маса от пристигащите от този регион са временни трудови мигранти. Те нямат намерение за трайна интеграция или промяна на правния си статут.