По публикации на списание AS и анализи на икономически специалисти по демографски процеси. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Сухата математика срещу илюзията за неизчерпаемия ресурс
Миграционната политика на Руската федерация през последните 35 години функционираше като ефективен административен амортисьор. Той успяваше успешно да маскира спада в естествения прираст. Твърди се, че над 15 милиона души са получили руско гражданство от 1991 г. насам. Данните от оперативната статистика на Росстат и Федералната миграционна служба показват ясна хронологична и етническа сегментация на тези вълни.
През 90-те години потокът се състоеше почти изцяло от етнически руснаци, напускащи бившите съветски републики. През следващите две десетилетия основният ресурс бе формиран от граждани на Украйна, Молдова, Армения и Азербайджан. В периода след 2022 г. статистическото попълване се дължи предимно на жителите от новите субекти на федерацията.
Това означава, че първичният славянски и съветски демографски резервоар на региона е напълно изчерпан.
Падащият TFR в Закавказието и Централна Азия
Според публикуваните демографски доклади, тоталният коефициент на раждаемост (TFR) в държавите от Закавказието е паднал до нива от 1,5–1,6 деца на жена. Данните за Армения и Грузия сочат стойности, близки до средноевропейските. Това автоматично изключва този регион като потенциален източник на трайна миграция.
При т.нар. „централноазиатска триада“ — Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан — се наблюдава аналогична тенденция, макар и от по-висока стартова база. Според официалната статистика на Таджикистан, TFR там е спаднал от над 5,0 през съветския период до около 3,0–3,2 през последните години. В Узбекистан показателят варира около 2,8–3,0.
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ СРАВНИТЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ НА РАЖДАЕМОСТТА (TFR) │
├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ Регион / Държава │ 1989-1991 г. │ 2025-2026 г. │
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ Закавказие │ ~2.2 - 2.5 │ ~1.5 - 1.6 │
│ Узбекистан │ ~4.4 │ ~2.8 - 3.0 │
│ Таджикистан │ ~5.1 │ ~3.0 - 3.2 │
└──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Гражданите от тези държави, които са придобили руско гражданство за целия постсъветски период, са общо малко над 3 милиона души. Основната маса от пристигащите от този регион са временни трудови мигранти. Те нямат намерение за трайна интеграция или промяна на правния си статут.