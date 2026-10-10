Тръмп и Путин с телефонен разговор за енергийните пазари и дизеловите доставки

/Поглед.инфо/ Във Вашингтон бе взето решение за шестмесечна отмяна на ограниченията върху износа на руско дизелово гориво, което предизвика остри реакции от страна на украинското ръководство. Новината съвпадна с присъствието на украинска делегация в САЩ за преговори относно евентуално прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура. Анализът проследява пазарните ефекти, състоянието на руските рафинерии и новите търговски параметри след премахването на отстъпките за риск.

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Търговски прагматизъм на фона на преговори във Вашингтон

Световните пазари регистрираха неочаквана корекция в санкционната политика, след като бе обявено временно облекчаване на ограниченията спрямо руския износ на дизелово гориво за период от шест месеца. Според разпространената информация, мярката е последвала пряк контакт между Белия дом и Кремъл, като от руска страна се твърди за налична готовност за незабавно възстановяване на каргото към международните купувачи.

Тази административна стъпка настъпва в изключително специфичен момент. По същото време във Вашингтон се намираше украинска преговорна група, включваща ключови фигури от сектора на сигурността и отбраната — Рустем Умеров, Кирило Буданов и Давид Арахамия. Според коментатори, основна тема на разговорите е била възможността за постигане на споразумение за взаимно прекратяване на ударите по критичната енергийна инфраструктура. Почти паралелно с тези срещи обаче, американският държавен секретар Марко Рубио направи публично изявление, че страните в конфликта към настоящия момент не се придвижват към траен мир, което бе последвано от открита критика от страна на Володимир Зеленски относно решителността на западните partneri.

Анатомия на рафиниращия капацитет и пазарния дял

За да се разбере реалното измерение на това споразумение, трябва да се анализират сухите цифри. Преди систематичните атаки с безпилотни апарати срещу съоръженията на „Роснефт“, „Лукойл“ и „Газпром нефт“, руският износ на дизелово гориво достигаше нива от порядъка на 800 000 барела дневно. Това формираше близо 10% от глобалния пазарен дял на този дестилат.

Към днешна дата, под въздействието на нанесените щети и действащите ограничения, износът според оценки на браншови анализатори се е свил до около 144 000 барела на ден — което представлява приблизително 2% от световното предлагане. В момента обаче настъпва сезонен фактор: есенната селскостопанска кампания и прибирането на реколтата са в самия си край, а вътрешното потребление през зимните месеци традиционно спада, освобождавайки свободен ресурс за износ.