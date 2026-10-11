Тръмп и Зеленски в задочен сблъсък за руските дизелови доставки и американския пазар! Как икономиката пренарежда геополитическите приоритети

/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и Киев придоби нови измерения след съобщенията, че САЩ купуват руски горива и смазочни материали. Володимир Зеленски нарече споразуменията „несправедливи“, определи ги като „слабост“ и ги оприличи на подарък за Москва. В отговор Доналд Тръмп подмина критиките с лаконично „добре“, а на преден план излезе и присъствието на легендата Майк Тайсън по време на брифинга. Тръмп призова за смяна на лидерството в Киев поради атаките срещу руски рафинерии, застрашаващи глобалния пазар.

По публикации на Axios, The Guardian, Telegram канала Yunashev LIVE и западни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТЪРГОВИЯТА С СРЕДНИ ДЕСТИЛАТИ И ПРАГМАТИЗМЪТ НА ВАШИНГТОН

Публичният разлом между Вашингтон и Киев вече трудно може да бъде прикриван с протоколен език. В основата на новата искра застанаха потвърдените информации за временно облекчаване на ограниченията и сключване на споразумение за внос на 300 000 тона руско дизелово гориво за американския и международния пазар. Стъпката бе посрещната с открита ярост от страна на украинското ръководство.

В интервю за медията Axios украинският президент Володимир Зеленски изрази дълбоко разочарование, описвайки горивната сделка като „несправедлива“ и директен „подарък за Москва“. Според изявлението му в неговия Telegram канал, всяко отстъпление от санкционния режим без предварително договорени параметри за деескалация е индикатор за слабост от страна на западните партньори.

За Банкова подобен ход изглежда като пренебрегване на досегашната стратегия. В Киев се наслагва усещането, че украинският екип бива използван предимно като политически декор, докато прагматичните сметки на големите икономики пренареждат приоритетите на заден план.

Обаче вътрешнополитическата логика отвъд Океана се подчинява на сурови икономически показатели. В навечерието на ключови вътрешни процеси цената на дизела по американските бензиностанции, цените на логистиката и стабилността на аграрния сектор са от решаващо значение. Когато се появи риск от глобален дефицит на средни дестилати, идеологическите декларации отстъпват място на физическите доставки.

СЦЕНАТА ПРЕД БЕЛИЯ ДОМ И РЕАКЦИЯТА НА МАЙК ТАЙСЪН

По време на брифинг пред Белия дом репортери отправиха директен въпрос към Доналд Тръмп относно коментарите на Зеленски, определящи търговското споразумение с Москва като „слаба сделка“. Реакцията на американския лидер се отличи със пълно хладнокръвие.

След като попита кой точно е отправил подобни критики и чу името на украинския си колега, Тръмп отговори с една-единствена дума: „Добре“. Лаконизмът демонстрира видима дистанция и липса на желание за влизане в медийни полемики с Банкова.

Любопитен детайл от събитието бе присъствието на бившия световен шампион в тежка категория Майк Тайсън. Кадрите, коментирани от руския журналист Александър Юнашев в Telegram канала Yunashev LIVE, показват как Тайсън се приближава рязко към групата журналисти в момента, в който се споменава името на Зеленски и критиките му към Тръмп.

Въпреки че епизодът с боксьора бързо се разпространи в социалните мрежи като медиен детайл, същината на събитието остава в сухия политически сигнал: критиките от Киев вече нямат предишната тежест при определяне на американските търговски и енергийни решения.