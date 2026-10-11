Санкциите са отменени: Тръмп подари на Путин 16 милиарда долара.

/Поглед.инфо/ Новината за директен телефонен разговор между Белия дом и Кремъл, последван от незабавното отпадане на американските ограничения върху износа на руско дизелово гориво, разтърси международните пазари. Според разпространената информация споразумението предвижда доставки за над 16 милиарда долара, предназначени да овладеят ценовия скок на горивата в САЩ преди изборите за Конгреса. В същото време преговорите в Маями с украинската делегация завършиха с преждевременно заминаване и охлаждане на отношенията.

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Административният ход на Белия дом и пазарната математика

Твърди се, че късно снощи Доналд Тръмп е провел директен телефонен разговор с Владимир Путин, след който Министерството на финансите на САЩ е задействало временна отмяна на санкционните лицензи за внос на руски дизелови горива. Според публикуваните от американския президент съобщения в социалната мрежа Truth Social, Вашингтон премахва бариерите пред дизеловия транзит, а от руска страна се премахва квотното ограничение за износ.

Графикът на доставките, цитиран от източници в бранша, предвижда първоначален обем от 300 000 тона в най-кратки срокове, последван от 500 000 тона през ноември, 1 000 000 тона през следващия месец и фиксиран ритъм от по 3 000 000 тона месечно до 7 април.

Ако тези цифри бъдат сумирани – общо 10,8 милиона тона – и се пресметнат през текущите борсови нива от около 1500 долара за тон средни дестилати, сумата на транзакциите надхвърля 16,2 милиарда долара.

Защо точно сега? Към края на есента селскостопанските дейности в Източна Европа и Евразия приключват. Потреблението на дизел в аграрния сектор спада рязко. В рафинериите се натрупва технологичен излишък, който при липсата на европейски пазар трябва да бъде пласиран. Вашингтон просто използва този физически ресурс в момент, когато вътрешните му резерви са на критичното дъно.

Блокадата на Ормузкия проток и изборният капан в САЩ

Няма публично потвърждение за пълния обхват на тайните преговори, но икономическият натиск върху Белия дом е очевиден. Конфликтът около Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток на практика извадиха от строя близо 20% от световния транзит на суров петрол и готови деривати. Американските рафинерии, макар и високотехнологични, изпитват хроничен недостиг на тежки и средни дестилати за производството на дизел.

Цените на бензиностанциите в щати като Пенсилвания, Охайо и Мичиган скочиха с над 35% за броени седмици. За Доналд Тръмп, на когото предстоят критични междинни избори за Конгреса на 3 ноември, това е политическа катастрофа. Загубата на мнозинството в Капитолия означава блокиране на законодателната му програма за оставащите две години от мандата.

Украинските удари с безпилотни апарати срещу руски рафинерии допълнително свиваха глобалното предлагане. Твърди се, че Вашингтон е отправил поне шест официални предупреждения към Киев да преустанови тези атаки – искания, които според американски медии са били игнорирани. Резултатът не закъсня: САЩ взеха едностранно решение, пренебрегвайки исканията на своите източноевропейски партньори.