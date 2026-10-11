Санкциите са отменени: Тръмп подари на Путин 16 милиарда долара.

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Административният ход на Белия дом и пазарната математика
Твърди се, че късно снощи Доналд Тръмп е провел директен телефонен разговор с Владимир Путин, след който Министерството на финансите на САЩ е задействало временна отмяна на санкционните лицензи за внос на руски дизелови горива. Според публикуваните от американския президент съобщения в социалната мрежа Truth Social, Вашингтон премахва бариерите пред дизеловия транзит, а от руска страна се премахва квотното ограничение за износ.
Графикът на доставките, цитиран от източници в бранша, предвижда първоначален обем от 300 000 тона в най-кратки срокове, последван от 500 000 тона през ноември, 1 000 000 тона през следващия месец и фиксиран ритъм от по 3 000 000 тона месечно до 7 април.
Ако тези цифри бъдат сумирани – общо 10,8 милиона тона – и се пресметнат през текущите борсови нива от около 1500 долара за тон средни дестилати, сумата на транзакциите надхвърля 16,2 милиарда долара.
Защо точно сега? Към края на есента селскостопанските дейности в Източна Европа и Евразия приключват. Потреблението на дизел в аграрния сектор спада рязко. В рафинериите се натрупва технологичен излишък, който при липсата на европейски пазар трябва да бъде пласиран. Вашингтон просто използва този физически ресурс в момент, когато вътрешните му резерви са на критичното дъно.
Блокадата на Ормузкия проток и изборният капан в САЩ
Няма публично потвърждение за пълния обхват на тайните преговори, но икономическият натиск върху Белия дом е очевиден. Конфликтът около Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток на практика извадиха от строя близо 20% от световния транзит на суров петрол и готови деривати. Американските рафинерии, макар и високотехнологични, изпитват хроничен недостиг на тежки и средни дестилати за производството на дизел.
Цените на бензиностанциите в щати като Пенсилвания, Охайо и Мичиган скочиха с над 35% за броени седмици. За Доналд Тръмп, на когото предстоят критични междинни избори за Конгреса на 3 ноември, това е политическа катастрофа. Загубата на мнозинството в Капитолия означава блокиране на законодателната му програма за оставащите две години от мандата.
Украинските удари с безпилотни апарати срещу руски рафинерии допълнително свиваха глобалното предлагане. Твърди се, че Вашингтон е отправил поне шест официални предупреждения към Киев да преустанови тези атаки – искания, които според американски медии са били игнорирани. Резултатът не закъсня: САЩ взеха едностранно решение, пренебрегвайки исканията на своите източноевропейски партньори.