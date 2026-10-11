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Русия

Ударите срещу търговските кораби край Измаил и Одеса: Русия променя тактиката в Черно море

/Поглед.инфо/ Сблъсъците в западната акватория на Черно море придобиват коренно различен военен и икономически характер. След поредицата от прецизни удари с безпилотни апарати по кораби, напускащи Дунавските и Одеските пристанища — сред които „Рояд Мамедов“, „Алфа Ватан“ и „Абъл“ — застрахователните компании и чуждестранните корабособственици са изправени пред пълна невъзможност за осигуряване на сигурност. Финансовите щети за Киев надхвърлят десетки милиарди долара годишно, докато алтернативните сухопътни маршрути не разполагат с капацитет.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12674 прочитания
Ударите срещу търговските кораби край Измаил и Одеса: Русия променя тактиката в Черно море
ИИ генерирана
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Еволюцията на морската война: От психологически натиск към физическо унищожение

Случилото се в акваторията между пристанище Измаил, Одеския залив и румънския континентален шелф вече не може да бъде окачествено просто като „инциденти с търговски кораби“. Според публикации в специализирани военни издания и сателитни данни от морските системи за проследяване (AIS), сме свидетели на техническа и оперативно-тактическа трансформации на конфликта.

Допреди няколко месеца стратегията за ограничаване на украинския износ се осланяше на предупредителни удари — единични попадения в надстройките или портовите складове. Целта бе елементарна: изкуствено помпане на застрахователните премии за войнишки риск (War Risk Insurance) от страна на международните синдикати в Lloyd's, което да направи плаването до Украйна икономически безсмислено. Корабите по правило оставаха на вода, а жертвите сред екипажите бяха единични прецеденти.

Новата оперативна картина обаче е съвършено различна. Случаят с турския сухотоварен кораб „Рояд Мамедов“, разиграл се в близост до сондажната платформа „Пескаруш“ на около 20 морски мили от брега на Румъния, демостративно показа прилагането на метода на „двойния удар“. Според наличните данни, единият апарат от типа „Геран“ удря директно рулевия мост, като елиминира командния състав и средствата за радионавигация. Вторият удар е нанесеният с хирургическа точност под ватерлинията, причиняващ бързо нахлуване на забортна вода в машинното отделение и последващо потъване на съда.

Тази методология бе приложена и при инцидентите с плаващите под флаговете на Того („Алфа Ватан“) и Палау („Абъл“). При първия от тях изоставените преобърнати спасителни съоръжения край румънския бряг загатват за трагична развръзка за целия екипаж. Посланието е максимално опростено: зоната на хуманитарно и дипломатическо търпение е напълно затворена.

Анатомия на киевския „сенчест флот“ и роли на офшорните регистри

За да разберем защо тези кораби станаха цел, трябва да върнем лентата към юли 2024 г. По онова време световният контейнерен гигант A.P. Moller - Maersk, последван от оператори от ранга на MSC и CMA CGM, окончателно прекрати търговските си операции в пристанищата Одеса, Черноморск и Южни. Настъпилият вакуум бе пагубен за финансовата система на Киев.

Решението бе намерено в копирането на модела, използван от държава под строги международни санкции — създаването на т.нар. „сенчест флот“ (shadow fleet). Чрез кухи компании с регистрация в офшорни зони (Панама, Маршалови острови, Того, Палау) бяха наети или закупени на безценка остарели сухотоварни кораби с изтичащ експлоатационен ресурс. Техническото състояние на съда „Абъл“, чийто екипаж бе евакуиран от български ферибот, илюстрира идеално профила на този флот:

  • Нисък капитал: Повечето от тези съдове са пред бракуване, а пазарната им стойност често е съпоставима с цената на скрапа.
  • Непрозрачни застраховки: Покритието на щетите се извършва не от реномирани Международни клубове за взаимно застраховане (P&I Clubs), а от сенчести финансови структури с неизвестен ресурс.
  • Екипажи от трети страни: Моряците са предимно граждани на развиващи се държави, примамени от високи възнаграждения, покриващи екстремния риск.

Киев се опита да изгради каботажен коридор, движещ се плътно до 12-милната териториална зона на Румъния и България (страни от НАТО), надявайки се, че близостта до алианса ще подейства като щит. Използването на сондажната платформа „Пескаруш“ като логистичен маркер обаче доказа, че оперативното пространство извън официалните териториални води не гарантира сигурност на сивите оператори.

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