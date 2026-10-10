КМГ организира концерт с участието на изпълнители от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ Може ли Вашингтон да принуди Русия да приеме чужди условия — и каква цена би платил за този опит? Аз съм Владимир Трифонов. Във втората част на разговора с Яков Кедми обсъждам защо Зеленски настоява за натиск, могат ли украинските ракети да променят войната и защо европейските лидери отказват да признаят провала на своята политика. Кедми свързва днешната открита конфронтация с Виетнам, опитите за сваляне на Кастро и Карибската криза. Разговор за властта, която прикрива грешките си с нова ескалация, и за момента, когато военната сила вече не може да осигури политическо подчинение.

10.10.2026 18:30