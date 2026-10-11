Саймън Ципис: България трябва да каже „не“, преди да започне войната

/Поглед.инфо/ В споровете за училищното образование се постави въпроса за един учебник по всеки предмет. Веднага се изсипа водопад от въпроси- кому е нужно, кой ще го пише, кой ще го одобрява, кой ще го печата и в крайна сметка кой ще спечели от това. Статиите извират от знайни и незнайни сайтове и автори. По този въпрос и по всякакви подобни идеи се води неспираща дискусия. Конкретен повод за тези мисли е разгорялата се полемика около някои статии в познатите сайтове. Особено силна беше реакцията на читателите преди време (над 90 000 посещения) на статията „Анатомия на подлостта“. По повод на тази статия и на критиките около нея си припомням фразата „Обущарю, не по-високо от обувките“ - стара латинска сентенция, използвана за да се обяснят авторските напъни на недостигащата компетенция.

10.10.2026 07:02