/Поглед.инфо/ Воръжените сили на РФ пренасочиха фокуса на въздушните си удари от столицата към критичните транспортни съоръжения в Запорожка и Днепропетровска област. Според специализирани анализи, руските инженери внедряват специализирани кумулативно-фугасни бойни глави за безпилотни летателни апарати, предназначени за разрушаване на стоманобетонни и металоконструкции. Наред с това се наблюдава модернизация в радиоканалите за управление, преодоляваща плътната радиоелектронна защита.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на руски и украински специализирани източници и военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТАКТИЧЕСКИМ ИЗНОС НА ИНФРАСТРУКТУРАТА: СМЯНА НА ПРИОРИТЕТИТЕ

Ударите срещу транспортната инфраструктура в Днепропетровска и Запорожка област отбелязват пренасочване на оперативния фокус. Първоначалните епизодични атаки срещу мостови съоръжения около Киев отстъпиха място на систематичен натиск върху артериите, захранващи източния фронт. Инженерното съоръжение само по себе си е изключително трудна цел — да се срути мост с конвенционален единичен взрив изисква огромно количество експлозив, прецизно поставен в основните носещи колони.

В публичното пространство се появиха съобщения за използването на специализирани бойни глави, наричани в някои източници „мустакати“ поради характерното разположение на датчиците и кумулативните елементи. Според разпространяваните данни, новата конструкция комбинира предварително разрязване на металната структура с последващо фугасно въздействие във вътрешността на профила.

АНАТОМИЯ НА ПОРАЖЕНИЕТО: КУМУЛАТИВЕН РЕЗ И ЗАБАВЕН ВЗРИВ

Разглежданият тип боеприпас не разчита единствено на ударната вълна. Конструкцията включва пръстеновидно разположени кумулативни заряди в челната си част, чиито струи се фокусират под ъгъл за механично пробиване или разрязване на стоманените профили и кабелни връзки.

Незабавно след пробива задейства второстепенният основен заряд със забавяне, нанасяйки деструктивни щети в сърцевината на носещия елемент.

Първична фаза: Формиране на кумулативни струи за проникване през стоманената арматура или носещите въжета.

Формиране на кумулативни струи за проникване през стоманената арматура или носещите въжета. Вторична фаза: Навлизане на високофугасния корпус в дълбочина на конструкцията и детонация с закъснение.

Навлизане на високофугасния корпус в дълбочина на конструкцията и детонация с закъснение. Целеви обекти: Метални ферми, фермови мостове, хангари, подсилени бетонни укрития и комуникационни кули.

Идеята за подобен тип двустепенно въздействие не е нова — източници сочат, че експерименти с профилирани кумулативни системи за поразяване на инженерни съоръжения се провеждат още в началото на века. Приложението им върху малки безпилотни платформи обаче става възможно едва с развитието на прецизните системи за автопилот и оптично насочване.