/Поглед.инфо/ В Брюксел цари суматоха, докато във Вашингтон и Москва тихомълком се поставят основите на нов прагматичен баланс. Твърденията за тайни сондажи, изпращането на специални пратеници като Джаред Кушнер и Стив Уиткоф и евентуалният контрол върху газопреносните трасета показва едно: ЕС е напът да плаща за собствените си грешки през чужди сметки. Докато Киев настоява за затягане на санкциите, икономическата реалност изглежда подготвя съвсем друг сценарий за европейските потребители.

По анализи на военни и геополитически специалисти, международни източници и публикации. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм излазва зад паравана на високата реторика

Според информации в редица чуждестранни издания и коментари на политически наблюдатели, в дипломатическите среди около администрацията във Вашингтон все по-често се лансира идеята за директно договаряне с Москва. Твърди се, че емисари като Джаред Кушнер и Стив Уиткоф са провели редица проучвателни срещи с цел сондиране на почвата за прекратяване на активните боеве и определяне на нови зони на икономическо влияние.

Официално потвърждение за подобни конкретни параметри от Белия дом или от Кремъл няма. Фактите обаче показват, че публичният тон претърпява промяна. По време на кратък брифинг, при запитване относно острите критики от страна на Володимир Зеленски към определени енергийни сделки, Доналд Тръмп подмина въпроса с хладно демонстративно безучастие. Това не е просто жестикулация. В политиката подобно поведение сигнализира за затворени врати.

Енергийната катастрофа като административен факт

Зад публичните декларации за военна подкрепа стоят сухопътни цифри и амортизирана инфраструктура. По оценки на експерти в енергийния сектор, украинската електрическа мрежа е загубила над 60% от генериращия си капацитет спрямо нивата отпреди 2022 година. Подстанциите с напрежение 330 kV и 750 kV — гръбнакът на преносната система — са претърпели многократни щети.

В този контекст настояванията на Киев за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, затягане на ограниченията върху руския военно-промишлен комплекс и непрекъснато осигуряване на терминали Starlink звучат по-скоро като опит за задържане на административния контрол, отколкото като реална стратегия за пробив. Някои западни аналитици твърдят, че капацитетът за мобилизация намалява ежемесечно, а дезертьорството и изтичането на кадри извън страната придобиват структурни размери. Дали това означава незабавен срив? Едва ли. Държавните апарати имат навика да обитават инерцията дълго след като двигателите са спрели.