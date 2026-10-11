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Свят

Пазарът в САЩ иска евтин калий: Тръмп преформатира логистиката на торовете

/Поглед.инфо/ Американският балкер с флаг на Маршаловите острови, отплавал от руското пристанище „Бронка“ с 30 хиляди тона беларуски калиев хлорид за Ню Орлиънс, маркира повратна точка в геоикономическата конфронтация. Докато Вилнюс и Брюксел продължават да държат блокиран традиционния балтийски маршрут през Клайпеда, Вашингтон тихомълком възобнови вноса от Солигорск, използвайки руска логистична инфраструктура. Изборът на Белия дом разкрива дълбоките пукнатини в западната санкционна стратегия.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 6023 прочитания
Пазарът в САЩ иска евтин калий: Тръмп преформатира логистиката на торовете
ИИ генерирана
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Прагматизмът на Белия дом пречупи балтийската блокада

Балкерът, натоварен с 30 000 тона гранулиран калиев хлорид на терминала „Бронка“ край Санкт Петербург, не е просто поредната морска пратка. Това е първият официално регистриран курс с беларуски торове към пристанището в Ню Орлиънс от четири години насам. Според наличните данни за морския трафик корабът трябва да акостира в Луизиана в средата на октомври.

Фактите са сурови: от август 2021 г. доскоро пазарът в САЩ бе напълно затворен за „Беларускалий“. Преди това Вашингтон изкупуваше средно по 635 000 тона годишно от Солигорск. Настоящият обем от 30 хиляди тона е лабораторен опит, но той показва как руската инфраструктура вече функционира като напълно оперативен хъб за заобикаляне на европейските баражи.

Търговската сметка на Тръмп срещу идеологията на Брюксел

Официалната дипломатическа формалност за тази доставка бе подготвена още през март 2026 г., когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ извади „Беларускалий“ и Беларуската поташ компания (BPC) от блокиращите списъци. Това стана след серия от дискретни преговори между Минск и Вашингтон в края на 2025 г., свързани с освобождаването на затворници.

Зад хуманитарната риторика обаче стои елементарна аритметика. Администрацията на Доналд Тръмп е принудена да търси евтини торове за американския аграрен сектор. В момента близо 80% от вноса на калий в САЩ (около 5,6 милиона тона годишно) идва от Канада. Канадският картел обаче поддържа високи цени. Беларуският продукт е значително по-евтин, дори когато в цената му се калкулира по-дългият транспортен сухопътен маршрут през руска територия.

Капацитетът на Северозапада: Руските пристанища като нов монополист

Отрязването на литовското пристанище Клайпеда от беларуския транзит трябваше да блокира износа на Солигорск. На практика се случи друго – пренасочване към Северозападния митнически окръг на Русия.

  • 2022 година: Претоварените беларуски товари през руски северозападни терминали възлизат на едва 3 милиона тона.
  • 2025 година: Обемът достига 11,6 милиона тона.
  • Дял на пристанище „Бронка“: Поема почти половината от този капацитет.

Дали прехвърлянето през Санкт Петербург е трайно решение? Твърди се, че инфраструктурата работи на границата на възможностите си. Терминалите в Бронка и Уст-Луга са натоварени над 80%. Железопътната мрежа на ОАО "РЖД" изпитва затруднения с пропускателната способност на направленията към Балтика. Разстоянието от Солигорск до руските терминали оскъпява жп тарифите, въпреки че Москва предоставя отстъпки. Дали тези отстъпки покриват напълно маржа, остава открит въпрос без публично потвърждение.

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