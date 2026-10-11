КМГ представи медийните си проекта за 2027 г.

Част от програмата ще бъде посветена на 100-годишнината от създаването на Китайската народноосвободителна армия (КНОА) и 30-годишнината от връщането на Хонконг под китайско управление. Предвиждат се също продукции за китайската история и култура, нови филми и сериали, спортни предавания и развлекателни формати.
КМГ ще разшири използването на изкуствен интелект и други нови технологии в създаването на съдържание. Сред приоритетите на медийната група са също развитието на международното разпространение и популяризирането на китайската култура и марки в чужбина.
На срещата беше представен и моделът на сътрудничество с партньори от бизнеса, който предвижда съвместно разработване на съдържание, кампании около големи спортни събития и разпространение чрез различни медийни платформи.