КМГ представи медийните си проекта за 2027 г.

/Поглед.инфо/ Китайската медийна група (КМГ) представи над 110 проекта, предвидени за 2027 г., сред които новинарски и документални продукции, телевизионни сериали, културни и развлекателни програми и мултимедийни формати. Те бяха обявени на среща с партньори от различни сектори, проведена на 10 октомври в Пекин.

Част от програмата ще бъде посветена на 100-годишнината от създаването на Китайската народноосвободителна армия (КНОА) и 30-годишнината от връщането на Хонконг под китайско управление. Предвиждат се също продукции за китайската история и култура, нови филми и сериали, спортни предавания и развлекателни формати.

КМГ ще разшири използването на изкуствен интелект и други нови технологии в създаването на съдържание. Сред приоритетите на медийната група са също развитието на международното разпространение и популяризирането на китайската култура и марки в чужбина.

На срещата беше представен и моделът на сътрудничество с партньори от бизнеса, който предвижда съвместно разработване на съдържание, кампании около големи спортни събития и разпространение чрез различни медийни платформи.