Абонирай се
Образование

Проф. Любомир Халачев: Взряхме се в тестовете PISA, а изпускаме реалния живот и талантите на децата

/Поглед.инфо/ Всички говорят за модерни системи и тестовете PISA, но образователната система продължава да издава дипломи без реално покритие и да пренебрегва индивидуалните таланти на децата. Проф. Любомир Халачев поставя неудобните въпроси за училищното образование: защо пренебрегваме занаятите, спорта и изкуството като път за спасение и реализация на младите хора. Време е държавата да спре да гледа само към чуждите стандарти и да предложи практическо образование, което дава професия, уважение и достоен доход на всеки ученик според неговите възможности.

Проф. Любомир Халачев 15990 прочитания
Проф. Любомир Халачев: Взряхме се в тестовете PISA, а изпускаме реалния живот и талантите на децата
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Бяхме започнали разговор за образованието в училище, но не успяхме да го завършим . Извън разговора останаха някои проблеми, които явно не са достатъчно интересни за спорещите за училищното образование. По различни причини. Най-вече защото те не са приятни за изговаряне. Много по-приятно и по-симпатично за всички говорещи е да се обяснява колко много нови програми и безкрайно интересни системи за учение има извън училище, там където се простират необятните и щастливи пространства без ограничения и наказания.

Да започнем с това, че има много ученици, които получават слаби оценки в горните класове и въпреки това завършват училище. Защо училищата им дават дипломи- това вече всички го разбрахме. Но, когато пишат добри бележки на учениците, които трябва да бъдат скъсани и имат слаби знания учителите извършват две тежки нарушения. Първото е, че заблуждават съзнателно своите клиенти, т.е. учениците (и техните родители!), че са получили нужните знания. Второто е още по-тежко- те издават документ с невярно съдържание, с който вкарват обществото в заблуждение. В бъдеще обществото, доверявайки се на този документ ще възлага на младите хора определени задължения (най-малкото ще им разрешава да получат свидетелства за управление) които те няма да могат да извършват и от това ще страда цялото общество. Да видим до каква степен са виновни самите ученици за това, че не искат да учат когато станат на петнайсет години.

Ще започна с това, че като се изключи четенето, писането и математиката останалите предмети в училище предизвикват различен интерес у децата. И това е съвсем естествено- децата се раждат различни, но ние го установяваме едва когато пораснат и заемат мястото си в обществото. Тогава започваме да ги сочим и да определяме кой какъв е, какъв характер има, колко е възпитан, колко е образован и т.н. Всъщност, хората се раждат с това което се нарича характер. Възпитанието в къщи и в училище играе голяма рола, безспорно, но не е определящо. Винаги съм казвал, че щастливи са тези деца, които успеят да покажат на родителите си какви интереси имат и какво искат да работят когато пораснат. И още по-щастливи са тези, които биват разбрани от тях.

В Германия , например, учениците са съветвани какво да учат и към какво да се стремят не от родителите, а от учителите. С други думи, те забелязват още в първите класове какви таланти има детето и веднага се опитват да му помогнат да достигне максимума на своите възможности. Ако има талант за математика бива насочван към специализирано училище, ако има талант за изкуство- към съответното училище. Ако проявява интерес към хуманитарните науки родителите трябва да знаят, че е добре това дете да продължи образованието си в университета. Няма особен шанс да получи път към университета от учителите дете, което няма такива способности. Колкото и да имат желание родителите и да обясняват, че те са трето поколение интелектуалци. За това дете учителите полагат също толкова грижи, но не за да го насочат към университета. А да го научат какви професии има и какви учебни заведения има които ще го обучат как да постигне съвършенство в тези професии.

Там няма никакво извинение за дете, което не знае добре немски език. Получава слаби бележки докато не се научи добре да говори и да пише. Тогава започва да получава добри бележки и за всички е ясно, че това дете вече знае немски език. Между българските емигранти, с които съм говорил не видях нито един, който да пренебрегва знанието на немски език. Всички се стараят децата им да научат добре немски език защото знаят, че това е същностно важно за тяхното добро развитие. Някои от тях са имали пренебрежително отношение към българския език в България, но в Германия не е така- и те го разбират много добре.

Същото, между другото важи с пълна сила и навсякъде за обучението по спортни дисциплини, за обучението в изкуство от ранна възраст и т.н. Не можем да си представим, че един олимпийски шампион по бягане тренира когато му е приятно и то само ако е в добро настроение. Нито можем да си представим че един световно известен цигулар е свирил като дете между другото, когато навън вали и не му се играе. Точно обратното- всичките тези достигнали величие спортисти или творци са полагали тежък, ежедневен труд, за да достигнат съвършенство. Безспорно този неимоверен труд е бил за сметка на някои други учебни предмети. Сигурно една голяма част от нашите най-талантливи спортисти или любими артисти няма да отговорят за отличен на тестовете на PISA. Това не ги прави по-малки шампиони или по-малко любими спортисти от световна величина. Чарлз Дарвин като дете са го смятали за аутист, защото не се е интересувал от общообразователните предмети, Моцарт е влудявал с дисциплината си и с нежеланието си да разговаря с хората, а Хемингуей категорично е казал, че само денят прекаран с въдица край реката може да се смята за пълноценен и…няма да изброявам странното детство на някои световни гении. Искам само да подскажа, че не винаги и не само тестовете на петнайсет години са това, което трябва да ни радва или безпокои. Нито пък изход е самостойното говорене за перспективите за използването на AI в работата на учителите.

Многократно съм предлагал на различни министри (дори веднъж водих на тази тема разговор с един бъдещ премиер!) как да се спасят децата от домовете за изоставени деца. Там, където децата със сигурност ще отговорят слабо на тестовете на PISA и това ще помогне да влезем в лошите класации. Как да ги спасят от мизерията, от нищетата, от престъпността която ги очаква. Много от тези деца са от малцинствени групи и някак си съвсем естествено не се интересуват от литература, математика и природни науки. Но между тях има много, които имат музикален талант И също така не малко, които имат даденост за спортна дейност. Бях предложил да се направи малка група от специалисти- музиканти или спортисти- които пролетно време да обикалят тези домове и да отбират децата, които имат талант. Или за музика, или за спорт. Децата, които биват отбрани ще постъпят в училищата по музика или по спорт, ще получат умения според своя талант. Някои от тях ще станат световно известни звезди в своята област, други ще бъдат просто участници в оркестри или спортни отбори. Дори да станат улични музиканти или обикновени фитнес треньори те ще бъдат спасени от мизерията и най-вече няма да се влеят в престъпните групи, когато пораснат. Защото практическите умения, които те трябвало да изучават в училище, по думите на един бивш ученик се свеждали до това „да разберем откъде се държи лопатата“.

В света е позната подобна терапия- чрез спорт или чрез изкуство да се възпитават млади хора. В Европа се практикува от години- в Испания, в Унгария. Всички познават световно известния унгарски оркестър „Сто цигулки“. В него свирят само ромски музиканти. Прекрасен оркестър който доказва, че съществува свят, който може да бъде прекрасен извън стандартните училищни занимания. Колко ли подобни светове има пред нас, които ни дават възможност да разширим ветрилото на образователните процеси. За да можем да поберем в неговите граници всички деца и млади хора. Тези, които имат естествен талант по-лесно ще се влеят в живота, но тези които нямат ярко очертан талант или тези, които не могат да покрият всички тестове в училище и към петнайсет години вече проявяват ярко тежнение към напускане на образователната система трябва да бъдат ориентирани към конкретна трудова дейност. Това може да стане само ако им посочим, че в обществото има много и различни професии, които ще им носят удовлетворение, уважение и добър доход. И не всички са свързани с познаване на висшата математика или изящно словослагане.

Неотдавна гледах по телевизията един симпатичен мъж, който е живял дълги години в чужбина и е дошъл в България с идеята да се обединят в асоциация всички майстори, от които имаме огромна нужда. Наричат ги „майстори по вътрешните ремонти“. Прекрасна идея! Само трябва държавата, може би в лицето не само на МОН, но и на другите министерства да подкрепи тази идея и тогава ще видите колко интерес ще предизвика тя у тези млади хора, които са родени да работят с ръцете си. Такива има не малко, уверявам ви от собствен опит. По телевизията показаха репортаж за интелигентно и добре говорещо момче, което иска да стане фермер. Само че няма кой да му даде подобно образование. Аз самият съм помагал не веднъж на такива млади хора, които са родени за да майсторят нещо, но тъй като нямат специално образование сякаш не могат да се впишат в обществото. В същото време много учреждения, университети, частни стопани търсят под дърво и камък истински майстори, за да им помогнат с някакъв ремонт. Ние сякаш сме вдигнали разтреперани поглед към небето, където с големи букви е написано PISA – и не смеем да погледнем настрани. Да, съгласен съм, тестовете на PISA са добър показател за някои дейности в училищното образование.

Но те не са всичко и както беше казал един писател „Светът е красив именно защото никой човек не е същият като другия“.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от България

България в голямата геополитика. Три въпроса към президента на България г-жа Илияна Йотова
България

България в голямата геополитика. Три въпроса към президента на България г-жа Илияна Йотова

/Поглед.инфо/ В условията на изострена геополитическа динамика преподавателят от Университета в Отава проф. Ивайло Груев публикува отворено писмо, адресирано до президента на Република България Илияна Йотова. Материалът поставя три ключови питания относно бъдещето на международната сигурност, разминаванията в подходите на Вашингтон и Брюксел за конфликта в Украйна и евентуалното изпращане на български контингенти при пряка военна сблъсък. В текста се изтъква ролята на българската военна инфраструктура като 22-ра авиационна база „Безмер“ и доставките на боеприпаси за Източна Европа.

05.10.2026 08:04
Румен Петков и княз Лобанов-Ростовски започнаха подготовката за 150-годишнината от Плевенската епопея в Пордим
България

Румен Петков и княз Лобанов-Ростовски започнаха подготовката за 150-годишнината от Плевенската епопея в Пордим

/Поглед.инфо/ В навечерието на 150-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) и 50-годишнината от изграждането на Панормата „Плевенска епопея 1877“, в община Пордим бяха предприети първите организационни стъпки за включване на региона в националната програма за честванията през 2027 година. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и световноизвестният колекционер и дарител княз Никита Лобанов-Ростовски бяха на инспекция и поклонение в историческите обекти в Пордим по покана на кмета Детелин Василев. Посещението очертава сериозния разрив между съхранената памет в Северна България и липсата на държавна стратегия за реактуализация на военноисторическото ни наследство.

29.09.2026 16:52
Вик за помощ от Тараклия: Защо българската държава обърна гръб на българите в Молдова?
България

Вик за помощ от Тараклия: Защо българската държава обърна гръб на българите в Молдова?

/Поглед.инфо/ Председателят на СНЦ „Гражданско движение Български свят“ Валери Делибалтов излезе с остър апел към българските институции относно отношението на държавата към съдбата на българите в Република Молдова. Повод за позицията е повторното поставяне на проблема за Тараклия от парламентарната трибуна и демонстративното равнодушие на част от народните представители. Авторите алармират за задълбочаващ се разкол между българското посолство в Кишинев и местната общност, както и за прозрачността при номинациите за почетен консул.

28.09.2026 21:57
Уроците от Берлинския договор (1878): Как геополитическите грешки от миналото тежат върху България и днес
България

Уроците от Берлинския договор (1878): Как геополитическите грешки от миналото тежат върху България и днес

/Поглед.инфо/ Анализът разглежда категорията „стартово положение“ във военното дело и геополитиката, приложена спрямо Княжество България след Берлинския договор от 1878 г. Авторът Христо Каленицов проследява интересите на Великите сили, разпокъсването на българското етническо землище и невъзможността на тогавашния и днешния български политически елит да разбере реалполитиката и стратегическите съюзи, правейки паралели с актуалните процеси в днешния 21 век.

28.09.2026 06:19
Проф. Любомир Халачев към любителите на Черноморието: След Топлофикация и водата, остана ли само морето без концесионер?
България

Проф. Любомир Халачев към любителите на Черноморието: След Топлофикация и водата, остана ли само морето без концесионер?

/Поглед.инфо/ Докато геополитическите сътресения засенчват ежедневните проблеми, българският гражданин остава впримчен в паяжината на монополистите и концесионерите. От мистериозните формули на „Топлофикация“ и абсурдните фактури за ток до разходите за отведена вода – системата е проектирана така, че потребителят винаги да се чувства излъган. Професор Любомир Халачев прави дисекция на този икономически абсурд, питайки с горчива ирония: кога и родното Черноморие ще бъде дадено на концесия с такси за влизане и излизане?

27.09.2026 07:44
Александър Симов: България влиза в политически трус – старите партии могат да бъдат пометени
България

Александър Симов: България влиза в политически трус – старите партии могат да бъдат пометени

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Разговорът ми с Александър Симов започва от президентските избори, но стига много по-далеч – до въпроса дали България е пред разпадане на досегашния политически модел. Какво може да се случи при балотаж между Илияна Йотова и Костадин Костадинов? Къде остават Андрей Гюров и градската десница? Защо ГЕРБ не издигна собствен кандидат и накъде могат да тръгнат неговите избиратели? Говорим за Русия като вечната разделителна линия, за кризата на традиционната десница и за натрупаното обществено недоволство, което може да произведе съвсем нова политическа конфигурация.

26.09.2026 18:00
Духовни символи и дипломация: Румен Петков и Иван Мандински с ценни икони за Плевенската митрополия
България

Духовни символи и дипломация: Румен Петков и Иван Мандински с ценни икони за Плевенската митрополия

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и координаторът на партията за Плевен Иван Мандински предадоха на местните светски и духовни власти ценни дарове, получени по време на визитата им в Ростов на Дон. Икони за Плевенската митрополия и Областната администрация, както и фрагмент от мозаечно пано за общината, маркират нов етап в подготовката за предстоящите през 2027 г. 150 години от Плевенската епопея.

23.09.2026 18:45
Проф. Нако Стефанов: За какво ни е светът без България?
България

Проф. Нако Стефанов: За какво ни е светът без България?

/Поглед.инфо/ „За какво ни е светът без България?“ – с този болезнен въпрос проф. Нако Стефанов завършва втората част от разговора си с Владимир Трифонов. Преди него обаче поставя много конкретни въпроси: защо България запазва плоския данък, как той се отразява върху социалното неравенство, защо младите семейства имат все по-труден достъп до жилище и как демографската катастрофа може да бъде спряна. В разговора – и за голямото противопоставяне САЩ–Китай, редкоземните метали, изкуствения интелект и границите на българския суверенитет.

22.09.2026 17:30