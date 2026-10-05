Смърт без предупреждение: COVID-19 оставя „скрит убиец“ в тялото

/Поглед.инфо/ Години след пика на пандемията от COVID-19, медицинските доклади и съдовите хирурзи продължават да отчитат устойчив ръст на микротромбози, ендотелни увреждания и патологични изменения в реологията на кръвта при хора от всички възрастови групи. Пост-вирусният синдром не се ограничава до известната умора, а засяга имунния профил и коагулацията, превревръщайки се в скрит фактор за внезапна сърдечно-съдова смъртност. В същото време диетичните модификации като кетогенни и високопротеинови режими допълнително натоварват черния дроб и бъбреците при пациенти с повишен D-димер и персистиращи антитела.

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Молекулярната архитектура на пост-вирусния тромботичен синдром

Преминаването на острата фаза на SARS-CoV-2 от заглавията на световните медии не означава изчистване на патогенните фактори от човешкия организъм. Според публикации в специализирания медицински печат, значителна част от преболедувалите развиват хронична ендотелна дисфункция, причинена от дълготрайното съществуване на вирусни протеинови фрагменти в различни тъканни структури. Твърди се, че имунната система възприема тези персистиращи антигени като постоянен дразнител, което води до свръхпроизводство на имуноглобулини и проинфламаторни цитокини.

Тази непрекъсната имунна стимулация променя пряко физикохимичните свойства на кръвната плазма. Клиничните наблюдения сочат увеличение на средния обем на тромбоцитите (MPV) и изразена тенденция към тяхната спонтанна агрегация. Когато ендотелната облицовка на съдовете е увредена от предходно възпаление, фибриновите нишки започват да улавят преминаващите формени елементи, образувайки микротромби.

Този процес често протича без изразена клинична симптоматика в началните си етапи. Лабораторно той се фиксира чрез повишени нива на D-димер — деградационен продукт на напречно свързания фибрин, който показва, че в организма едновременно протичат процеси на съсирване и лизис.

Регулаторните пропуски и фармакологичната хронология на ваксиналните платформи

Анатомията на пост-пандемичните усложнения не може да бъде анализирана изолирано от приложените медицински интервенции. Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) в периода 2021–2023 г. актуализираха продуктовата информация за редица ваксинални препарати, признавайки официално съществуването на редки, но тежки съдови патологии.

При аденовирусните векторни платформи, като тази на Johnson & Johnson (Janssen), беше идентифициран синдромът на тромбоза с тромбоцитопения (TTS), известен още как имунна индуцирана ваксинална атеротромбоза (VITT). При него се образуват автоантитела срещу тромбоцитния фактор 4 (PF4), което задейства масивна вътресъдова коагулация, парадоксално съпътствана от спад в общия брой на тромбоцитите.

Относно mRNA платформите (като тази на Pfizer/BioNTech) в специализирани съдови проучвания се отбелязва, че системното разпределяне на кодирания спайк-протеин извън мястото на инжектиране може да доведе до преходно възпаление на миокарда и съдовия ендотел. Според редица изследователи многократните бустерни дози при определени рискови групи с вродена склонност към тромбофилия увеличават вероятността от артериални и дълбоки венозни тромбози.