Вместо да помага, изкуственият интелект кара хората да работят на бързи обороти и да се скапват от умора

/Поглед.инфо/ Технологичното обещание за съкратен работен ден и автоматизирана лекота се сблъска с неочаквана икономическа реалност. Генеративният изкуствен интелект — от Claude до GitHub Copilot — вместо да разтовари служителите, увеличи обема на задачите им до границите на физиологичния лимит. Данните за първата половина на 2026 г. сочат критичен ръст в текучеството на най-квалифицираните кадри, достигнал до 35% в най-силно засегнатите сектори. Внедряването на алгоритми без промяна в управленската култура превърна високотехнологичния офис в дигитална поточна линия, където спестеното време се капитализира незабавно като ново натоварване, а сметката за това се плаща от човешката нервна система.

Илюзията за освободеното време и диктатурата на капацитета

Преди малко повече от десетилетие утопистите от Силициевата долина ни уверяваха, че автоматизацията ще донесе епоха на безпрецедентен творчески разцвет и съкратена работна седмица. Реалността на 2026 г. обаче свали маските на този наивен детерминизъм. Данните от последните тримесечни отчети на водещи софтуерни и консултантски къщи показват нещо коренно различно от идиличното съществуване. Служителите, които първи интегрираха ChatGPT, Claude и GitHub Copilot в ежедневната си рутина, не получиха правото да си тръгнат по-рано или да си отдъхнат. Вместо това те се оказаха в капана на оптимизацията: времето, спестено от генериране на код, оформяне на доклади или структуриране на пазарни анализи, моментално бива реинвестирано от мениджмънта в нови проекти. Когато един програмист успее да напише софтуерния си модул три пъти по-бързо благодарение на своя дигитален асистент, неговият ръководител не намалява работното му време, а просто утроява обема на седмичните му задачи. Този механизъм превръща интелигентния софтуер в инструмент за извличане на максимална приложна стойност, докато биологичният капацитет на индивида остава непроменен. Човешкият мозък не разполага с ъпгрейд на процесора и не може да обработва три пъти повече контекстни превключвания на ден, без това да доведе до сериозни когнитивни деструкции.

Наблюдаваме класически пример за налагането на нов дигитален Тейлъризъм. В началото на XX век Фредерик Тейлър измерваше с хронометър всяко движение на работниците до поточната линия, за да премахне всяка секунда „излишна“ почивка. Днес алгоритмите вършат абсолютно същото, но в сферата на умствения труд. Свободното време между задачите — онези няколко минути за размисъл, пренастройка на фокуса или просто глътка въздух — се възприема от съвременните системи за управление на проекти като оперативен дефицит, който трябва незабавно да бъде запълнен. Темата за претоварването не е нова, но нейното алгоритмично ускорение придоби мащаби, които застрашават стабилността на цели отдели. Още в [нашия анализ на дигиталната индустриализация] обърнахме внимание на факта, че технологичният прогрес без съответната хуманитарна рамка неизбежно води до експлоатация на интелектуалния капацитет до пълното му изчерпване.

Икономическата цена на прегарянето и сметката, която никой не иска да плати

От чисто финансова гледна точка, настоящата стратегия на масово претоварване изглежда като икономическо късогледство. Статистиката за текучеството на служители в технологичния сектор е безпощадна. Традиционно нивата на напускане на кадри варират между 12 и 15% на годишна база. В екипите обаче, където се прилага агресивно внедряване на генеративен изкуствен интелект без регулация на натоварването, този процент вече скача до стряскащите 25-35%. Зад тези цифри стоят реални бюджети и огромни загуби. Замяната на един опитен технически специалист не е просто въпрос на пускане на обява в специализирана платформа. Според изчисления на браншовите асоциации, разходите за привличане, подбор и обучение на нов експерт от средно до високо ниво достигат между 150 и 200% от неговата годишна заплата. Това включва не само директните разходи за хедхънтъри, но и пропуснатите ползи, забавените срокове по проекти и времето, което останалите членове на екипа губят, за да въведат новия колега в работата.

Има обаче и един дълбок методологичен проблем в начина, по който мениджмънтът оценява продуктивността. Когато се измерва единствено количеството произведен код или бройката написани страници на час, качеството на системната архитектура започва да страда. Програмистът, работещ под натиска на преливащия от задачи календар, се доверява сляпо на генерирания от Copilot код, без да анализира дълбоките му структурни дефекти или потенциални пробойни в сигурността. В резултат на това компаниите натрупват огромен технически дълг, чието отстраняване след време ще струва милиони. Тази интелектуална мъгла, в която се намират претоварените служители, пречи на стратегическото мислене и иновациите. Вместо да създават добавена стойност, екипите се превръщат в пожарникари, които непрекъснато гасят административни и технически пожари, генерирани от собствената им прибързана работа.

Уроците на историята: От имейла през 90-те до съвременния хаос

Ако се разровим в архивното гробище на корпоративната история, ще открием, че абсолютно същият сценарий се разигра и при навлизането на електронната поща през последното десетилетие на миналия век. Тогава оптимистите твърдяха, че имейлът ще сложи край на хартиената бюрокрация, ще ускори вземането на решения и ще даде на служителите повече свобода. Действителността се оказа коренно различна. Вместо да улесни живота ни, електронната поща увеличи обема на входящата комуникация десетократно. Хората се оказаха длъжни да отговарят на десетки писма на ден, често извън работно време, което постави основите на първата голяма вълна от системен бърнаут в модерния офис. Онези компании, които навреме осъзнаха опасността и въведоха строги вътрешни правила — като забрана за изпращане на служебни съобщения след 18:00 часа и ограничаване на кореспонденцията през уикендите — успяха да запазят ключовите си кадри и да съхранят здрава корпоративна култура. Останалите претърпяха сериозни загуби на човешки капитал.

Днес сме изправени пред абсолютно същия казус, но в много по-голям мащаб и с много по-висока скорост на трансформация. Изследователите от Станфордския институт за изкуствен интелект (HAI) алармират, че бизнесът разполага с прозорец от не повече от 12 до 18 месеца, за да преформулира договорите за производителност със своите служители. В момента сериозното прегаряне засяга около 15-20% от заетите — главно т.нар. „ранни осиновители“ на технологиите, които първи експериментираха с новите инструменти. Тези хора по дефиниция са амбициозни, високопродуктивни и ориентирани към самоусъвършенстване. Точно техният ентусиазъм обаче ги превърна в първите жертви на новата вълна на претоварване. Ако правилата на играта не бъдат пренаписани веднага, през втората половина на 2026 г. технологичният сектор ще се сблъска с невиждано досега масово бягство на най-способните си кадри, което ще остави проектите без архитектурна опора.

Технологични палиативи срещу структурни решения

Някои стартиращи компании се опитват да лекуват симптомите на тази криза с помощта на същите методи, които я създадоха — чрез нови алгоритми. На пазара се появиха платформи като Reclaim.AI, Clockwise и Motion, които автоматично блокират време в личните календари за почивка, спорт или фокусирана работа без срещи. Тези системи се опитват динамично да пренареждат задачите на служителите въз основа на реалното им натоварване през деня. Макар и полезни в микроплан, подобни решения са просто палиативни мерки, които се опитват да закърпят пробойните в една фундаментално счупена система. Проблемът не е в липсата на по-добър календар, а в мениджърската философия, която разглежда човека като машина с безкраен капацитет. Докато успехът на един мениджър се измерва единствено с количественото съкращаване на сроковете за сметка на физиологичното изтощение на неговия екип, нито един софтуер за планиране няма да спаси служителите от прегаряне. Следващото поколение софтуерни продукти трябва да бъде проектирано с вградени лимити, които да насърчават потребителите да затварят приложенията и да приключват работния си ден, вместо постоянно да ги стимулират към следващата задача в безкрайния списък.