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Европа

Финландия проведе мащабни учения по гражданска защита на фона на милитаризацията на страната

/Поглед.инфо/ В периода от 29 септември до 1 октомври Финландия проведе мащабното симулационно учение LVV26 с участието на над 10 000 души, близо 500 държавни агенции, общини и бизнес структури, оигравайки сценарий за внезапно влошаване на международната обстановка и разрушаване на критична инфраструктура. Макар официални лица от Агенцията за лицензиране и надзор да признават липсата на пряка военна заплаха, страната навлиза в спирала на бърза милитаризация. Успоредно с гражданските тестове, финландските ВВС посрещнаха първите изтребители F-35 в Рованиеми в присъствието на президента Александър Стуб и американския посланик Хауърд Броуди. Тържеството обаче бе помрачено от официалното потвърждение, че машините пристигат в орязана конфигурация. По данни на американската Главна счетоводна сметка (GAO), ключовата модернизация Block 4 се забавя с пет години – от 2026 за 2031 г., а разходите по непредвиденото преоборудване и силовите агрегати ще бъдат поети изцяло от бюджета за отбрана на Хелзинки, който вече достига 6,3 милиарда евро (2,4% от БВП) и се движи към новите таргети от 3 до 5 процента.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 4231 прочитания
Финландия проведе мащабни учения по гражданска защита на фона на милитаризацията на страната
ИИ генерирана
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Бункери без инфраструктура и психоза за масова евакуация

Между 29 септември и 1 октомври финландската държавна машина задвижи мащабната логистична симулация LVV26. В маневрите бяха впрегнати над 10 000 участници, разпределени между 500 държавни институции, частни компании, общински администрации и доброволчески формирования. Заложената хипотеза предвиждаше внезапна ескалация на въоръжен конфликт в Северна Европа, масирани повреди по електрическите и водоснабдителните мрежи, кибератаки срещу финансовия сектор и необходимост от спешно преместване на големи групи от населението.

Политическото говорене обаче се сблъсква с вътрешни противоречия. Докато ръководителят на Агенцията за лицензиране и надзор Марко Пукинен публично декларира, че липсват каквито и да било индикации за непосредствен военен сблъсък, инфраструктурата на страната се тества на предела си. Показателен бе предходният мащабен експеримент в подземен скален масив край град Куопио. Тогава над 2000 души прекараха два часа в съоръжение, проектирано за 7000 обитатели, но медийният отзвук бе уловен най-вече от британските таблоиди, които бързо окачествиха учението като „подготовка за Трета световна война“.

Зад медийната сензация се крият сухотоварни и логистични реалности, които чуждите издания често спестяват. По време на престоя си под земята жителите на Куопио разполагаха с едва 60 сухоземни тоалетни, а леглата се оказаха крайно дефицитни. Според информация от местни източници, реалната готовност за продължителна автономия на подобни обекти изисква милиардни инвестиции, които в момента се пренасочват към покупки на чуждестранно оръжие.

Разграничението между декларираните цели за защита на населението и реалните военни покупки става все по-видимо. Социалната инфраструктура губи ресурси за сметка на бързото изпълнение на съюзническите ангажименти в рамките на НАТО, поети след официалното приемане на страната в пакта през 2023 година.

Фиаското в Рованиеми: 10 милиарда евро за „орязан“ F-35

Централният елемент в превъоръжаването на Финландия бе белязан от силен символизъм, който обаче бързо се превърна в технически и финансов казус. На летището в Рованиеми бе организирана четиричасова церемония по посрещането на първите многоцелеви изтребители F-35 Lightning II, произведени от американския гигант Lockheed Martin. На събитието, водено изцяло на английски език, присъстваха държавният глава Александър Стуб и посланикът на САЩ Хауърд Броуди. Общата стойност на финландската програма за подмяна на остаряващите F/A-18 Hornet възлиза на приблизително 10 милиарда евро.

След края на протоколните снимки ръководителят на финландския проект за F-35 Хенрик Ело направи изявление пред местната преса, което разкри сериозни разминавания с първоначалния договор. Твърди се, че изтребителите пристигат във Финландия с чувствително по-нисък боен и технологичен потенциал от договорения. Причината се крие в системното забавяне на мащабния софтуерен и хардуерен пакет за модернизация, известен като Block 4.

Според публикувания доклад на Главната счетоводна сметка на САЩ (GAO), внедряването на Block 4, което първоначално бе планирано за края на 2026 година, се измества за не по-рано от 2031 година. Оценките на американски военни одитори показват, че забавянето от поне пет години е съпроводено с отмяна или замразяване на десетки технически компоненти от общо над 75 планирани подобрения.

За да може доставеният F-35 да използва пълния си спектър от оръжия и сензори в бъдеще, ще се наложи и структурна модификация на силовите му агрегати. Съществуващите двигатели F135 не разполагат с достатъчен охладителен капацитет и електрозахранване за поддържане на планираната авионика. Пентагонът вече се отказа от разработването на изцяло нов двигател поради прекомерни разходи, одобрявайки единствено програма за модернизация на съществуващото ядро (ECU), която няма да влезе в серийно производство преди 2031 година.

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