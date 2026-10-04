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Европа

Фридрих Мерц използва Вестфалския мир в Мюнстер, за да плаши германците с руски ракети

/Поглед.инфо/ Изказването на лидера на германските християндемократи Фридрих Мерц на церемонията по връчването на наградите за Вестфалския мир в Мюнстер разкрива дълбоката криза в стратегията на атлантическите елити. Докато Москва, чрез речта на Владимир Путин пред дискусионния клуб „Валдай“, официално отхвърля намерения за атака срещу държави от НАТО, Берлин залага на крайна военна реторика. Плашенето на германските граждани с руски балистични ракети и дронове над техни градове се превръща в основен политически инструмент за туширане на вътрешните раздели, неутрализиране на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ и оправдаване на растящите военни бюджетни пера.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 19397 прочитания
Фридрих Мерц използва Вестфалския мир в Мюнстер, за да плаши германците с руски ракети
ИИ генерирана
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По публикации на руски аналитични издания, германския печат и коментари на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мюнстерската сцена и изборната паника на ХДС

Иронията на историята понякога е твърде директна. Да използваш Мюнстер — града, в който през 1648 г. е подписан един от договорите от Вестфалския мир, сложил край на опустошителната Тридесетгодишна война — за да чертаеш апокалиптични военни сценарии, показва политическо безизходие. Според публични коментари, речта на Фридрих Мерц на практика е директен опит за мобилизация на гласоподаватели чрез психологически натиск.

Германският гласоподавател, измъчван от стагнацията на промишлеността, високите цени на енергията след отказването от руския тръбопроводен газ и кризата в автомобилния сектор (включително невижданите съкращения във Volkswagen), е призован да мисли за хипотетични руски ракети над Берлин или Франкфурт. Мерц пита публично дали германците отново ще изпитат войната от първа ръка. Твърди се, че подобна реторика има за цел да консолидира електората около традиционните атлантически партии, но ефектът в източните провинции като Саксония, Тюрингия и Бранденбург се оказва точно обратният.

Парадоксът на 1648 година и днешната военна реторика

Вестфалският мир от 1648 г. създава принципа на държавния суверенитет и ненамесата във вътрешните работи — рамка, която удържа Европа далеч от тотални религиозни унищожения за повече от век. В Мюнстер и Оснабрюк европейските владетели се научават, че тоталната победа е илюзия, а трайният ред се гради върху баланс на силите.

Днес препратката към този исторически акт се използва за обратното — за да се доказва, че дипломатическият канал с Москва трябва да остане затворен до пълния капитулационен срив на една от страните. Според редица исторически анализи, Тридесетгодишната война обезлюдява германските земи с близо 30 до 40 процента (в области като Мекленбург и Померания загубите на население надхвърлят 50%). Именно затова германското общество носи дълбок исторически травматизъм от превръщането на Централна Европа в бойно поле. Мерц експлоатира именно този подсъзнателен страх, прехвърляйки го върху настоящата геополитическа криза.

       [ Вестфалски мир (1648 г.) ]
                     │
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    ▼                                 ▼
 Исторически урок:             Днешна употреба:
 Баланс на силите и            Плашене с ракети за
 дипломатически прагматизъм    стягане на вътрешния фронт
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