По публикация на Никита Демянов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Кордонът около етническото гласуване: Механика на латвийския парламентаризъм
Изборният процес в Латвийската република исторически се развива под знака на ясна етно-политическа демаркационна линия. Приближаването на вота за Сейма на 3 октомври за пореден път показва, че основната цел на управляващите структури в Рига остава капсулирането на рускоезичния електорален сегмент. Според публични данни и оценки на местни анализатори, политическият инженеринг в балтийската държава работи по схемата на т.нар. „червени линии“ — негласен консенсус между латвийските десни и центристки партии за пълно изключване на субектите, защитаващи малцинствени права, от потенциални управляващи коалиции.
Опитът за изграждане на политическо представителство на етническите руснаци в Латвия премина през няколко етапа на системно неутрализиране. Дълги години доминиращата сила в този сектор бе социалдемократическата партия „Съгласие“ (Saskaņa), оглавявана от бившия кмет на Рига Нилс Ушаков. В периода между 2009 г. и 2018 г. партията успяваше да задържи властта в столицата, опитвайки се да балансира между лоялността към латвийската държавна рамка и исканията на своя електорат.
Сривът на „Съгласие“ обаче бе неизбежен. Процесът започна през 2018 г., когато формацията реши да не заеме твърда позиция срещу ликвидирането на обучението на руски език в държавните училища, и приключи окончателно през 2022 г. след официалното ѝ дистанциране от политиката на Москва. В резултат на това електоралното тяло се разпокъса. На нейно място се появи „Партия на стабилността“ на Алексей Росликов, която успя да влезе в Сейма през 2022 г., но последвалият институционален натиск — включително разследвания и публични обвинения — доведе до отслабване на парламентарната ѝ група и емиграцията на нейния лидер в Беларус, както твърдят медийни източници в Рига.
Паралелно с това празнината се опита да запълни формацията „Латвия на първо място“ на бившия министър на транспорта Айнарс Шлесерс. Прагматичният подход на Шлесерс и публичните му заявки за готовност за коалиционни споразумения с широк спектър от политически сили — включително с радикалния „Национален алианс“ — обаче създадоха скептицизъм сред избирателите относно устойчивостта на неговите ангажименти към малцинствените права.
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| ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКОТО РУСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕЙМА НА ЛАТВИЯ |
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| Период | Доминиращ субект | Статус и съдба |
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| 2009 - 2018 г.| "Съгласие" (Ушаков) | Управление в Рига; загуба на |
| | | доверие след 2018/2022 г. |
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| 2022 - 2023 г.| "Стабилност" | Влизане в Сейма; последвал |
| | (Росликов) | натиск и разпадане на групата |
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| 2024 - настояще| "Суверенна власт" | Предизборен съюз с |
| | (Степаненко) | "Младолатиши"; 9.4% подкрепа |
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