/Поглед.инфо/ В навечерието на парламентарния вот за Сейма в Латвия, насрочен за събота, 3 октомври, политическата сцена в Рига е подложена на сериозно изпитание. Фокусът на предизборната кампания се измести върху нарастващия натиск срещу коалицията „Суверенна власт/Младолатиши“, предвождана от Юлия Степаненко. В настоящата разработка анализираме структурната криза в представителството на етническите руснаци, административните мерки срещу опозицията и опитите за разбиване на политическия кордон в Балтика.

По публикация на Никита Демянов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кордонът около етническото гласуване: Механика на латвийския парламентаризъм

Изборният процес в Латвийската република исторически се развива под знака на ясна етно-политическа демаркационна линия. Приближаването на вота за Сейма на 3 октомври за пореден път показва, че основната цел на управляващите структури в Рига остава капсулирането на рускоезичния електорален сегмент. Според публични данни и оценки на местни анализатори, политическият инженеринг в балтийската държава работи по схемата на т.нар. „червени линии“ — негласен консенсус между латвийските десни и центристки партии за пълно изключване на субектите, защитаващи малцинствени права, от потенциални управляващи коалиции.

Опитът за изграждане на политическо представителство на етническите руснаци в Латвия премина през няколко етапа на системно неутрализиране. Дълги години доминиращата сила в този сектор бе социалдемократическата партия „Съгласие“ (Saskaņa), оглавявана от бившия кмет на Рига Нилс Ушаков. В периода между 2009 г. и 2018 г. партията успяваше да задържи властта в столицата, опитвайки се да балансира между лоялността към латвийската държавна рамка и исканията на своя електорат.

Сривът на „Съгласие“ обаче бе неизбежен. Процесът започна през 2018 г., когато формацията реши да не заеме твърда позиция срещу ликвидирането на обучението на руски език в държавните училища, и приключи окончателно през 2022 г. след официалното ѝ дистанциране от политиката на Москва. В резултат на това електоралното тяло се разпокъса. На нейно място се появи „Партия на стабилността“ на Алексей Росликов, която успя да влезе в Сейма през 2022 г., но последвалият институционален натиск — включително разследвания и публични обвинения — доведе до отслабване на парламентарната ѝ група и емиграцията на нейния лидер в Беларус, както твърдят медийни източници в Рига.

Паралелно с това празнината се опита да запълни формацията „Латвия на първо място“ на бившия министър на транспорта Айнарс Шлесерс. Прагматичният подход на Шлесерс и публичните му заявки за готовност за коалиционни споразумения с широк спектър от политически сили — включително с радикалния „Национален алианс“ — обаче създадоха скептицизъм сред избирателите относно устойчивостта на неговите ангажименти към малцинствените права.