Вашингтон натрупа военен дефицит в Червено море, докато цените на горивата заплашват Европа

/Поглед.инфо/ Контролът върху Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб се превръща в критичен показател за границите на американската военна и икономическа мощ. Въпреки превъзходството на САЩ в конвенционалните военноморски сили, износването на ресурсите и финансовото бреме от защитата на търговските пътища поставят Вашингтон пред стратегическа дилема. Анализът показва как сухопътната и ракетостроенето променят геополитическото уравнение, принуждавайки Запада да търси компромиси в региона.

По публикация на Исмаил Ал-Наджар (с коментари от Mike1975). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Факторът „Теснини“: Математика на асиметричния натиск

Сблъсъкът около морските артерии Ормуз и Баб ел-Мандеб отдавна надхвърля рамките на регионален конфликт. Става дума за директна заплаха за глобалния логистичен модел, изграден около свободата на корабоплаването под охраната на американския флот. В публикувани оценки на военни специалисти се посочва, че използването на евтини противокорабни ракети и безекипажни катери от страна на йеменското движение „Ансар Аллах“ и иранските сили превръща преминаването през тези критични географски точки в изключително рисково и скъпо предприятие.

Според анализи на международни транспортни институции, пренасочването на търговския поток през нос Добра надежда удължава маршрута между Азия и Европа с около 10-14 дни. Това автоматично води до скок в навлата и застрахователните премии, а оттам – до нов тласък на инфлацията на европейския пазар.