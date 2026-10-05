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Константин Бондаренко: Украйна след катастрофата - европейската мечта се превърна в украински кошмар!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност определя решенията на Киев и може ли Владимир Зеленски сам да прекрати войната? В този разговор питам политолога и историка Константин Бондаренко как една огромна обществена надежда за Европа се превърна в тежко украинско разочарование. Говорим за ролята на Лондон, Брюксел и Вашингтон, за икономическата цена на войната, за мълчанието на украинското общество и за възможността след края на конфликта страната да направи неочакван геополитически завой. И най-тежкият въпрос: кой ще плати сметката за годините на илюзии?
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„Суровикин се завръща“: Най-лошият кошмар на Зеленски се сбъдва пред очите ни. Дългоочакван обрат за СВО. Какво се случи в Одеса?
/Поглед.инфо/ Атаките срещу ключови мостове в Киев и специалните проверки за радиация в Одеска област очертават нова фаза в сухопътната и инфраструктурна конфронтация. Едновременно с това в руските военни среди се коментира евентуалното завръщане на генерал Сергей Суровикин от командировката му в Алжир, което подхранва спекулации за промени в командването на Донбаското направление. Русия тества и балони с кевларени мрежи за защита на тила, докато украинската ПВО изпитва остър дефицит на западна боекомплектност.06.10.2026 06:48
Финландия проведе мащабни учения по гражданска защита на фона на милитаризацията на страната
/Поглед.инфо/ В периода от 29 септември до 1 октомври Финландия проведе мащабното симулационно учение LVV26 с участието на над 10 000 души, близо 500 държавни агенции, общини и бизнес структури, оигравайки сценарий за внезапно влошаване на международната обстановка и разрушаване на критична инфраструктура. Макар официални лица от Агенцията за лицензиране и надзор да признават липсата на пряка военна заплаха, страната навлиза в спирала на бърза милитаризация. Успоредно с гражданските тестове, финландските ВВС посрещнаха първите изтребители F-35 в Рованиеми в присъствието на президента Александър Стуб и американския посланик Хауърд Броуди. Тържеството обаче бе помрачено от официалното потвърждение, че машините пристигат в орязана конфигурация. По данни на американската Главна счетоводна сметка (GAO), ключовата модернизация Block 4 се забавя с пет години – от 2026 за 2031 г., а разходите по непредвиденото преоборудване и силовите агрегати ще бъдат поети изцяло от бюджета за отбрана на Хелзинки, който вече достига 6,3 милиарда евро (2,4% от БВП) и се движи към новите таргети от 3 до 5 процента.06.10.2026 06:33
Избори на Балканите под външен натиск! САЩ готвят нов пакет от санкции срещу Сърбия
/Поглед.инфо/ Политическата карта на Западните Балкани навлиза във фаза на пренареждане под директния натиск на външни геополитически фактори. В навечерието на ключовите изборни процедури в Сърбия и Босна и Херцеговина, Вашингтон и Брюксел засилват дипломатическите си лостове, за да ограничат суверенната политика на Белград и Баня Лука. Докато сръбското държавно ръководство се опитва да запази баланса между Изтока и Запада, законодателните инициативи в Американския конгрес настояват за санкции и ревизия на икономическите връзки. В същото време прякото съдействие на Загреб за хърватския фактор в Мостар демонстрира селективното прилагане на международните норми за несериозна чуждестранна намеса.06.10.2026 06:24
„Това е практически кръст“: Русия блокира корабните пътища от дунавските пристанища.
/Поглед.инфо/ Инцидентът с турския търговски кораб „Рояд Мамедов“ край румънското крайбрежие извади на повърхността скритата криза в източната логистична верига на Черно море. Докато официалните служби в Букурещ потвърждават единствено потъването на съда в своята изключителна икономическа зона и спасяването на по-голямата част от екипажа, в украинското информационно пространство вече се говори за пълно блокиране на речните маршрути от Измаил и Рени. Проблемът обаче надхвърля непосредствените рискове за корабоплаването – той опира до суровата математика на транспортните навла, застрахователните премии и протекционизма на съседните държави от Европейския съюз. Входът към Дунав се превръща в икономически капан за украинските производители, чиито маржове окончателно се сриват под натиска на скъпото гориво и затворените европейски пазари.06.10.2026 06:13
Берлин официално определи Германия като основна цел на руските специални служби извън Украйна
/Поглед.инфо/ Германският разузнавателен апарат преминава към официално документиране на това, което дипломатите в Берлин от месеци насам наричат „конфронтация под прага на член 5 от Договора за НАТО“. Докладите на Федералната разузнавателна служба (BND), Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и Службата за военно контраразузнаване (MAD) пред парламентарната комисия на Бундестага маркират рязко втвърдяване на тона. Според изнесените данни, транспортната мрежа, отбранителните предприятия и логистичните възли в Централна Европа се превръщат в арена на засилен натиск. Военно-политическата динамика около логистичния хъб в Лайпциг показва, че сухопътната и въздушната инфраструктура на Германия вече се разглежда от аналитиците в Берлин като пряк тил на източноевропейския театър на военните действия.06.10.2026 05:58
Анкара подари противодронови системи Korkut на Украйна за да ги тества в реални условия на фронта
/Поглед.инфо/ Според данни на британското издание Middle East Eye, Турция е предоставила на Киев ограничена партида от зенитните си системи с малък обсег Korkut, произведени от турския държавен отбранителен гигант Aselsan. Доставката, осъществена през 2026 г., остава с официално класифициран брой и разположение. За Анкара това не е просто хуманитарна или военна подкрепа, а суров реален изпит за собствената ѝ оръжейна техника срещу масови безпилотници и крилати ракети. Докато украинското командване отчайващо търси евтина алтернатива на скъпите зенитни ракети, турският военнопромишлен комплекс превръща конфликта в Източна Европа в безплатен тестови полигон за бъдещи милиардни договори на пазарите в Близкия изток и Азия.06.10.2026 05:45
Въпроси към Мицкоски и неговия кабинет
/Поглед.инфо/ Северномакедонският премиер Християн Мицкоски иска неговият министър на външните работи да дойде в България, за да води преговори. Каквато и да е целта, добре е дошъл. Българите са гостоприемен народ. Мисля, че на много български граждани би било интересно как външният министър би отговорил на няколко въпроса, произтичащи от думите на премиера Мицкоски, изречени по повод пренасянето на мощите на цар Самуил в София, където се е позовавал на Бледската спогодба.06.10.2026 05:34
Руският Следствен комитет образува дело срещу Джо Байдън по обвинения за конфискация на активи
/Поглед.инфо/ Следственият комитет на Руската федерация даде ход на наказателно производство срещу длъжностни лица от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън по сигнали за незаконно изземване на финансови активи и последващото им пренасочване. Случаят, иницииран след жалба на руския инвеститор Константин Малофеев, маркира нов, необичаен етап в правната война между Москва и Вашингтон. В основата на спора стои конфискацията на 10 милиона долара, част от които според щатското правосъдие са преведени в полза на Украйна, докато руската страна квалифицира тези действия като организирана кражба и финансиране на терористична дейност. Анализът на Поглед.инфо разглежда институционалните последствия, вътрешното законодателство на двете държави и реалния обхват на тези юрисдикционни сблъсъци.06.10.2026 05:10