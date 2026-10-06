ВМС на САЩ струпаха три ударни групи край Ормузкия проток в навечерието на изборите за Конгреса

/Поглед.инфо/ Концентрирането на трета американска самолетоносачна ударна група в региона на Близкия изток съвпада с критичен политически момент за администрацията във Вашингтон преди междинните избори. На фона на неофициални сведения за възможни отстъпки по отношение на иранските замразени активи, разполагането на военноморски сили служи за демонстрация на твърдост. Разглеждаме военните, финансовите и логистичните параметри на настоящото военно геополитическо противопоставяне край иранските брегове.

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По публикация на Юрий Бочаров / РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Ескалация на военноморското присъствие в Арабско море

Отплаването на самолетоносача USS Theodore Roosevelt (CVN-71) и съпровождащите го десантни кораби от военноморската база в Сан Диего белязва поредното прегрупиране на V-ти флот на САЩ. Според наличната информация за дислокацията, "Теодор Рузвелт" се присъединява към вече разположените в региона USS George H.W. Bush (CVN-77) и USS George Washington (CVN-73). Подобна концентрация от три самолетоносачни ударни групи (CSG) в зоната на Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е регистрирана от пролетта на същата година.

Всяка от тези групи разполага с палубни авиокрила, съставени от изтребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, както и с крайцери и разрушители, оборудвани със системата за противоракетна отбрана Aegis и крилати ракети BGM-109 Tomahawk.

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Зачестяването на подобни мащабни прегрупирания трудно може да бъде отделено от вътрешнополитическата динамика в САЩ, където наближаването на ноемврийските междинни избори за Конгреса принуждава Белия дом да търси външнополитически акценти. В икономически план продължаващото напрежение около Ормузкия проток – през който преминава близо 20% от световния транзит на суров петрол – поддържа високи нива на суровинните борси, което захранва инфлационните процеси на вътрешния американски пазар.

Според политолога и експерт по международни конфликти Юрий Бочаров, присъствието на подобни корабни съединения осигурява визуален и медиен фон за твърда позиция, докато зад кулисите текат съвсем различни процеси. Изпращането на "Теодор Рузвелт" създава необходимата картина на решителност за вътрешната публика, докато дипломатическите канали проучват възможности за намаляване на риска от директен сблъсък.

Дали обаче три атомни самолетоносача са достатъчни да променят стратегическите сметки на Техеран, когато Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) разполага с противокорабни балистични ракети от серията Khalij Fars и хиперзвукови системи Fattah?