Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката

/Поглед.инфо/ 77-ият Международен космически конгрес беше открит на 5 октомври в Анталия, Турция. Участниците в него се фокусираха върху темата „Светът се нуждае от повече космически изследвания" и обмениха мнения по въпроси като новите космически технологии, бъдещите космически мисии и глобалното сътрудничество в космическата индустрия.

На конгреса първият китайски тайконавт, извършил космически полет, и заместник-главен конструктор на китайската програма за пилотирани космически полети Ян Лиуей заяви, че китайската космическа станция ще се превърне в експериментална платформа, отворена за учени от цял свят. Китай се надява активно да развива обмен с всички страни и ще търси сътрудничество.

Ян Лиуей информира, че през втората половина на тази година китайската космическа станция ще посрещне първите си чуждестранни космонавти — двама души от Пакистан, чието обучение в момента протича с изключително добри резултати.