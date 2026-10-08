Френският капитал в Русия в капана на санкциите: Външно управление или тиха национализация?

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Илюзията за изчакване и финансовата блокировка в Москва
Френският корпоративен капитал, който с десетилетия градеше монополни или доминиращи позиции на източноевропейските пазари, се сблъска с най-тежката си институционална криза от края на Студената война. Според публикация във френския вестник Le Monde, опитите на гиганти като Leroy Merlin, Auchan, FM Logistic, Nestlé и германската верига Metro да запазат присъствие или да замразят активите си до отминаване на геополитическата буря, търпят пълен колабс.
В основата на проблема стои фундаменталното разминаване между правните рамки на Европейския съюз и регулаторната реалност в Руската федерация. След въвеждането на съответните президентски укази в Москва през 2023 и 2024 година, уреждащи процедурите по поемане на „временно управление“ над активи от т.нар. „неприятелски държави“, западните борборди загубиха оперативен лост за управление.
За Leroy Merlin — перлата в korporativното портфолио на френската фамилия Мюлие — ситуацията е критична. Руският пазар генерираше над 20% от общите приходи на групата ADEO (майката на Leroy Merlin). По данни от финансови източници, цитирани в френската преса, над 2 милиарда евро печалби остават блокирани в сметки от тип „С“ в руски банки. По силата на действащото руско валутно законодателство и контрасанкциите, извеждането на тези капитали към европейски банкови среди е юридически и технически невъзможно без специално разрешение от Подкомисията към Правителствената комисия за контрол върху чуждестранните инвестиции.
Външното управление: От административна мярка към преразпределение
Прилагането на механизма за външно управление, официално представяно като мярка за запазване на работните места и непрекъснатост на доставките, на практика променя структурата на собствеността. По данни на Le Monde, управлението на редица активи се поема от юридически лица без предишен профил в мащабната търговия на дребно.
Като пример се посочва дружеството „ЛЕВ Мениджмънт“, свързвано в публикациите с бивши служители от силовите структури, включително Андрей Краюшкин. Подобни назначения показват, че оперативният контрол се прехвърля от международните бордове към местни администратори, чиято основна цел е осигуряване на логистична стабилност на вътрешния пазар, а не генериране на дивиденти за чуждестранните акционери.
Тук се вижда ясна хронологична градация:
- Пролетта на 2022 г.: Западнатите компании обявяват „замразяване на инвестициите“, но запазват магазините си отворени, за да не загубят лицензи.
- Есента на 2022 г. – лятото на 2023 г.: Москва въвежда изисквания за отстъпка от поне 50% от пазарната оценка при продажба на активи на чужденци, плюс задължителна вноска в федералния бюджет (т.нар. „доброволен данък“).
- 2024 г. – 2025 г.: Преминаване към директно назначаване на временни управляващи за компании, чиито собственици изтеглят ръководството или спират финансирането.
При Auchan ситуацията има друг нюанс. Френската верига, която държи около 7% от приходите си от руския пазар, спря модернизацията на хипермаркетите си още преди три години. В резултат на това руското ѝ подразделение постепенно загуби пазарен дял спрямо местните агресивни играчи като X5 Group („Пятёрочка“, „Перекрёсток“) и „Магнит“. Според оценки на пазарни наблюдатели, активът е загубил голяма част от предишната си стойност, което го прави лесна мишена за последващо прекупуване от местни структури на силно намалени цени.