/Поглед.инфо/ Френските корпоративни гиганти изпаднаха в капана на собствената си стратегия за изчакване, докато Москва пренаписва правилата на вътрешния си пазар. По публикация във френския всекидневник Le Monde и данни от корпоративни доклади, милиарди евро печалби на групи като Leroy Merlin и Auchan остават блокирани в руски сметки, без възможност за репатриране. Въвеждането на външно управление над западните активи се превръща в инструмент за трайно преразпределение на собствеността. Докато Париж анализира загубите, в Москва се оформя нов слой от икономически оператори, контролиращи бившите европейски търговски мрежи.

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Илюзията за изчакване и финансовата блокировка в Москва

Френският корпоративен капитал, който с десетилетия градеше монополни или доминиращи позиции на източноевропейските пазари, се сблъска с най-тежката си институционална криза от края на Студената война. Според публикация във френския вестник Le Monde, опитите на гиганти като Leroy Merlin, Auchan, FM Logistic, Nestlé и германската верига Metro да запазат присъствие или да замразят активите си до отминаване на геополитическата буря, търпят пълен колабс.

В основата на проблема стои фундаменталното разминаване между правните рамки на Европейския съюз и регулаторната реалност в Руската федерация. След въвеждането на съответните президентски укази в Москва през 2023 и 2024 година, уреждащи процедурите по поемане на „временно управление“ над активи от т.нар. „неприятелски държави“, западните борборди загубиха оперативен лост за управление.

За Leroy Merlin — перлата в korporativното портфолио на френската фамилия Мюлие — ситуацията е критична. Руският пазар генерираше над 20% от общите приходи на групата ADEO (майката на Leroy Merlin). По данни от финансови източници, цитирани в френската преса, над 2 милиарда евро печалби остават блокирани в сметки от тип „С“ в руски банки. По силата на действащото руско валутно законодателство и контрасанкциите, извеждането на тези капитали към европейски банкови среди е юридически и технически невъзможно без специално разрешение от Подкомисията към Правителствената комисия за контрол върху чуждестранните инвестиции.

Външното управление: От административна мярка към преразпределение

Прилагането на механизма за външно управление, официално представяно като мярка за запазване на работните места и непрекъснатост на доставките, на практика променя структурата на собствеността. По данни на Le Monde, управлението на редица активи се поема от юридически лица без предишен профил в мащабната търговия на дребно.

Като пример се посочва дружеството „ЛЕВ Мениджмънт“, свързвано в публикациите с бивши служители от силовите структури, включително Андрей Краюшкин. Подобни назначения показват, че оперативният контрол се прехвърля от международните бордове към местни администратори, чиято основна цел е осигуряване на логистична стабилност на вътрешния пазар, а не генериране на дивиденти за чуждестранните акционери.

Тук се вижда ясна хронологична градация:

Пролетта на 2022 г.: Западнатите компании обявяват „замразяване на инвестициите“, но запазват магазините си отворени, за да не загубят лицензи.

Западнатите компании обявяват „замразяване на инвестициите“, но запазват магазините си отворени, за да не загубят лицензи. Есента на 2022 г. – лятото на 2023 г.: Москва въвежда изисквания за отстъпка от поне 50% от пазарната оценка при продажба на активи на чужденци, плюс задължителна вноска в федералния бюджет (т.нар. „доброволен данък“).

Москва въвежда изисквания за отстъпка от поне 50% от пазарната оценка при продажба на активи на чужденци, плюс задължителна вноска в федералния бюджет (т.нар. „доброволен данък“). 2024 г. – 2025 г.: Преминаване към директно назначаване на временни управляващи за компании, чиито собственици изтеглят ръководството или спират финансирането.

При Auchan ситуацията има друг нюанс. Френската верига, която държи около 7% от приходите си от руския пазар, спря модернизацията на хипермаркетите си още преди три години. В резултат на това руското ѝ подразделение постепенно загуби пазарен дял спрямо местните агресивни играчи като X5 Group („Пятёрочка“, „Перекрёсток“) и „Магнит“. Според оценки на пазарни наблюдатели, активът е загубил голяма част от предишната си стойност, което го прави лесна мишена за последващо прекупуване от местни структури на силно намалени цени.