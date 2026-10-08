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Русия

Френският капитал в Русия в капана на санкциите: Външно управление или тиха национализация?

/Поглед.инфо/ Френските корпоративни гиганти изпаднаха в капана на собствената си стратегия за изчакване, докато Москва пренаписва правилата на вътрешния си пазар. По публикация във френския всекидневник Le Monde и данни от корпоративни доклади, милиарди евро печалби на групи като Leroy Merlin и Auchan остават блокирани в руски сметки, без възможност за репатриране. Въвеждането на външно управление над западните активи се превръща в инструмент за трайно преразпределение на собствеността. Докато Париж анализира загубите, в Москва се оформя нов слой от икономически оператори, контролиращи бившите европейски търговски мрежи.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 5594 прочитания
Френският капитал в Русия в капана на санкциите: Външно управление или тиха национализация?
ИИ генерирана
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Илюзията за изчакване и финансовата блокировка в Москва

Френският корпоративен капитал, който с десетилетия градеше монополни или доминиращи позиции на източноевропейските пазари, се сблъска с най-тежката си институционална криза от края на Студената война. Според публикация във френския вестник Le Monde, опитите на гиганти като Leroy Merlin, Auchan, FM Logistic, Nestlé и германската верига Metro да запазат присъствие или да замразят активите си до отминаване на геополитическата буря, търпят пълен колабс.

В основата на проблема стои фундаменталното разминаване между правните рамки на Европейския съюз и регулаторната реалност в Руската федерация. След въвеждането на съответните президентски укази в Москва през 2023 и 2024 година, уреждащи процедурите по поемане на „временно управление“ над активи от т.нар. „неприятелски държави“, западните борборди загубиха оперативен лост за управление.

За Leroy Merlin — перлата в korporativното портфолио на френската фамилия Мюлие — ситуацията е критична. Руският пазар генерираше над 20% от общите приходи на групата ADEO (майката на Leroy Merlin). По данни от финансови източници, цитирани в френската преса, над 2 милиарда евро печалби остават блокирани в сметки от тип „С“ в руски банки. По силата на действащото руско валутно законодателство и контрасанкциите, извеждането на тези капитали към европейски банкови среди е юридически и технически невъзможно без специално разрешение от Подкомисията към Правителствената комисия за контрол върху чуждестранните инвестиции.

Външното управление: От административна мярка към преразпределение

Прилагането на механизма за външно управление, официално представяно като мярка за запазване на работните места и непрекъснатост на доставките, на практика променя структурата на собствеността. По данни на Le Monde, управлението на редица активи се поема от юридически лица без предишен профил в мащабната търговия на дребно.

Като пример се посочва дружеството „ЛЕВ Мениджмънт“, свързвано в публикациите с бивши служители от силовите структури, включително Андрей Краюшкин. Подобни назначения показват, че оперативният контрол се прехвърля от международните бордове към местни администратори, чиято основна цел е осигуряване на логистична стабилност на вътрешния пазар, а не генериране на дивиденти за чуждестранните акционери.

Тук се вижда ясна хронологична градация:

  • Пролетта на 2022 г.: Западнатите компании обявяват „замразяване на инвестициите“, но запазват магазините си отворени, за да не загубят лицензи.
  • Есента на 2022 г. – лятото на 2023 г.: Москва въвежда изисквания за отстъпка от поне 50% от пазарната оценка при продажба на активи на чужденци, плюс задължителна вноска в федералния бюджет (т.нар. „доброволен данък“).
  • 2024 г. – 2025 г.: Преминаване към директно назначаване на временни управляващи за компании, чиито собственици изтеглят ръководството или спират финансирането.

При Auchan ситуацията има друг нюанс. Френската верига, която държи около 7% от приходите си от руския пазар, спря модернизацията на хипермаркетите си още преди три години. В резултат на това руското ѝ подразделение постепенно загуби пазарен дял спрямо местните агресивни играчи като X5 Group („Пятёрочка“, „Перекрёсток“) и „Магнит“. Според оценки на пазарни наблюдатели, активът е загубил голяма част от предишната си стойност, което го прави лесна мишена за последващо прекупуване от местни структури на силно намалени цени.

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