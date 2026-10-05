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Русия

Руският зърнен излишък достига 140 милиона тона на фона на логистични пречки в Черно море. Москва планира преработка вместо износ

/Поглед.инфо/ Руските власти отчитат очаквана реколта от около 140 милиона тона зърно за настоящия сезон, което поставя въпроса за справянето с натрупания вътрешен излишък. На фона на промените в черноморската логистика и глобалното пренасищане на пазара, контролирано от рекордни добиви в световен мащаб, Москва прави опити да пренасочи ресурсите си от директен износ към дълбока промишлена преработка на нишесте, аминокиселини и ензими за агрохимията.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 37683 прочитания
Руският зърнен излишък достига 140 милиона тона на фона на логистични пречки в Черно море. Москва планира преработка вместо износ
ИИ генерирана
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Анатомия на зърнения излишък и логистичният таван в Черно море

По данни на вицепремиера Дмитрий Патрушев, прибраната реколта от зърнени култури е надхвърлила 126 милиона тона при очакван краен обем от 140 милиона тона. Министерството на икономическото развитие на РФ отива стъпка по-напред, като залага в прогнозите си за 2026 г. цифрата от 141,8 милиона тона. Тези показатели безспорно утвърждават стабилна тенденция на структурно свръхпроизводство, ако се вземе предвид факта, че годишното вътрешно потребление на страната традиционно се равнява на около 86 милиона тона.

Въпросът обаче не се изчерпва с чистата аритметика на хамбарите. Макар разликата да определя потенциален експортен ресурс от над 55 милиона тона, реализацията му на външните пазари се сблъсква с тежки инфраструктурни и геополитически реалности.

През последните години близо 80 процента от руския зърнен износ преминаваше през акваторията на Черно море и пристанищата в Новоросийск, Таман и Кавказ. Блокажите, застрахователните оскъпявания, разходите за фрахт и военният риск в региона наложиха преконфигуриране на морските маршрути, което далеч не е приключило. На този заден план Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) фиксира една от най-високите световни реколти в историята. Физически дефицит на зърно в световен мащаб липсва. Когато пазарът е наситен, а транспортирането – затруднено и скъпо, чистият износ спира да генерира очакваната маржинална печалба и се превръща в локален натиск върху изкупните цени за самите земеделски производители.

Наученият урок от Анкара: Турският модел на преработвателна империя

За да се разбере готвеният завой в руската аграрна политика, трябва да се изследва опитът на Турция от последните две десетилетия. Без да притежава мащабни собствени ресурси от мека пшеница, Анкара изгради една от най-мощните мелничарски индустрии в света, разчитайки основно на евтин суров импорт от Русия и Украйна.

Според данни на турското Министерство на търговията, през 2023 г. страната държеше приблизително 21,2% от световния износ на пшенично брашно по стойност. Под чадъра на тази държавно субсидирана стратегия работеха близо 550 мелници с капацитет от 33 милиона тона годишно, подкрепени от 24 завода за макаронени изделия и над 140 предприятия за бисквити и захарни изделия. Турция купуваше суровината, преработваше я на своя територия, добавяше стойност и я препродаваше на Близкия изток и Африка с неколкократна надценка.

Този механизъм в момента служи за първообраз на промяната, която руската Държавна дума и Министерството на земеделието се опитват да имплементира с закъснение. Оценките на браншовите организации в агросектора показват следната финансова градация:

  • Един тон сурово зърно, продаден на границата, носи между 10 и 15 хиляди рубли приходи.
  • Преработен до базово нишесте или нишестени сиропи, същият тон вече генерира от 30 до 50 хиляди рубли.
  • В случай че суровината премине през ензимна и микробиологична обработка до аминокиселини, цената на първоначалния тон скача в диапазона от 100 до 300 хиляди рубли.
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