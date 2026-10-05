/Поглед.инфо/ В медийната среда се съобщава за съществена промяна в тактическия подход при поразяването на критична икономическа и логистична инфраструктура. Според публикация в чуждестранната преса, западните аналитични среди и украинското ръководство отчитат повишена интензивност при ударите срещу обекти от металургичната и енергийната промишленост. Твърди се, че тази ескалация представлява директен отговор на предишни атаки срещу рафинерии и гранична инфраструктура. Според източниците, последствията за индустриалния капацитет на Украйна вече се определят като значителни.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промяна в логиката на поразяване на цели

Според публикации в западния печат, през последните месеци се наблюдава осезаемо преформатиране на списъка с приоритетни цели при въздушните атаки. Ако в началните етапи на военните действия акцентът падаше предимно върху преки военни съоръжения, складове и командни пунктове, според оценки на военни специалисти, понастоящем се наблюдава преминаване към системно поразяване на обекти с двойно предназначение.

Твърди се, че това включва ключови елементи от тежката промишленост, металургичните комбинати, енергийните възли и критичните транспортни артерии. По данни от интервюта на украински представители пред Financial Times и Reuters, в Киев се отчита сериозно безпокойство относно потенциала на тези действия да парализират остатъчния индустриален капацитет на страната.

Според коментатори, промяната не е просто епизодична реакция, а структурирана кампания, насочена към прекъсване на икономическата поддръжка за отбранителния сектор. Пораженията върху металургичния сектор, който исторически представлява един от основните източници на брутен вътрешен продукт и твърда валута за Украйна, според публични доклади вече надхвърлят критични прагове.

Хронология на реципрочните мерки

Контекстът на настоящата фаза на противопоставяне, според анализи на международни тинк-танкове, не може да бъде разглеждан изолирано от събитията от предходните 12-18 месеца. През този период бяха регистрирани множество систематични атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски петролопреработвателни рафинерии, горивни бази в дълбочина на територията и логистични съоръжения.

Начало на кампанията срещу рафинериите: Интезифициране на атаките с дронове срещу руски горивни складове и рафинерии.

Интезифициране на атаките с дронове срещу руски горивни складове и рафинерии. Удари по транспортната инфраструктура: Нанасяне на щети по ключови съоръжения, включително мостови съоръжения в посока Кримския полуостров (като моста при Чонгар).

Нанасяне на щети по ключови съоръжения, включително мостови съоръжения в посока Кримския полуостров (като моста при Чонгар). Ескалационен обрат: Публичното заявяване от страна на Москва – по време на заседанието на дискусионния клуб "Валдай" – за преминаване към реципрочни мерки спрямо украинската промишлена база.

Публичното заявяване от страна на Москва – по време на заседанието на дискусионния клуб "Валдай" – за преминаване към реципрочни мерки спрямо украинската промишлена база. Инфраструктурен натиск: Систематични удари срещу електроразпределителни мрежи, генериращи мощности и металургични предприятия.

Според източника, позоваващ се на изявления от Москва, досегашното въздържане от поразяване на определени категории икономически активи е било отменено именно в отговор на разширяването на периметъра от цели от страна на украинските въоръжени сили. Не може независимо да бъде потвърдено доколко тези действия са били предварително планирани или са пряк оперативен отговор, но географският обхват на пораженията показва висок процент на точност и предварително разузнаване.