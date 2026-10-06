/Поглед.инфо/ Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че Вашингтон регулярно преценява дали е безопасно запазването на дипломатическото присъствие в Украйна, като формално разреши евентуална промяна в статута на посолството в Киев при ескалация на заплахите. Към момента мисията продължава работа, а последното актуализирано указание на Държавния департамент от 28 август запазва най-високото Ниво 4 („Do Not Travel“), като същевременно потвърждава, че дипломатическият обект функционира.

По публикация на ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният механизъм за евакуация и терминологичната прецизност на Държавния департамент

Изявлението на американския държавен секретар Марко Рубио относно възможността за спиране на дейността на посолството на САЩ в Киев изисква внимателен правен и административен прочит. Във вътрешноведомствената терминология на Държавния департамент на САЩ, регулирана от Foreign Affairs Manual (FAM), терминът „промяна на статута“ не означава автоматично скъсване на дипломатически отношения или незабавно затваряне. Обикновено тази процедура започва със статут Authorized Departure (доброволно отпътуване на семействата и персонала, който не изпълнява критични функции), преминава през Ordered Departure (задължителна евакуация за по-голямата част от дипломатическия състав) и достига до пълно временно преустановяване на операциите (Suspension of Operations).

Според публични изявления на Марко Рубио, към настоящия момент администрацията във Вашингтон извършва ежедневно оценяване на оперативния риск за всяка дипломатическа мисия по света, но формално решение за евакуация на обекта на ул. „Авиаконструктор Игор Сикорски“ № 10 в Киев все още не е прието.

Тази дипломатическа предпазливост не е нова. Подобни протоколи бяха задействани в навечерието на февруари 2022 г., когато дипломатическият персонал първоначално бе преместен в Лвов, а впоследствие временно базиран на територията на Полша, преди дипломатическата мисия да възстанови дейността си в украинската столица през май същата година.