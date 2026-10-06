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Свят

Дефицитът на локомотиви блокира износа на зърно през украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Кризата с логистичната инфраструктура в Украйна навлиза в критична фаза. Според публикации в западния печат и изявления на украински официални лица, комбинираният ефект от руските въздушни удари, системното износване на техниката и липсата на специфичен подвижен състав застрашава целия износен потенциал на страната. Външнотърговските маршрути към Черно море се сблъскват с дефицит на локомотивна теглителна сила, който не може да бъде компенсиран лесно поради разликата в железопътното междурелсие с Централна и Западна Европа.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 14199 прочитания
Дефицитът на локомотиви блокира износа на зърно през украинските пристанища
ИИ генерирана
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По публикация на Хосе. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инфраструктурният чук срещу съветското междурелсие

Проблемът на логистиката в източноевропейския театър на военните действия рядко се свежда само до взривени релси. Релсите се сменяват за часове. Локомотивът обаче е сложна, скъпа и трудна за бързо възстановяване инженерна единица. По данни на публикация във Financial Times, позоваваща се на министъра на аграрната политика на Украйна Тарас Висоцки, оперативният резерв от магистрални и маневрени локомотиви на страната е на прага на пълно изчерпване. Твърди се, че системните удари по трансформаторните подстанции, захранващи контактната мрежа, и директните попадения по локомотивните депа извеждат от строя техниката с темпове, които изключват възможността за системна поддръжка.

Централният проблем тук не е просто физическото унищожение на метал. Проблемът е стандартът. Украинската мрежа, като наследник на съветската инфраструктура, използва междурелсие от 1520 мм (т.нар. „широко междурелсие“). Запада разчита на стандартното 1435 мм. Това означава, че дори Европейският съюз да иска да изпрати стотици свободни локомотиви от локомотивните паркове на Deutsche Bahn или SNCF, те просто не могат да стъпят върху релсите край Лвов, Житомир или Одеса без фундаментална подмяна на колоосните двойки (талигите).

Според оценки на публични аналитици, наличният съвместим подвижен състав в Европа се намира предимно в страни като Полша (по останалите от миналото широки линии като LHS), Финландия и baltic държавите. Тези наличности обаче са силно ограничени.

Спешни постановления и правни импровизации

Административната реакция на кабинета в Киев е показателна за дълбочината на кризата. На 29 септември Кабинетът на министите на Украйна прие постановление, с което разрешава на държавния оператор „Укрзализница“ да извършва директни покупки на използвани локомотиви и резервни части от чужбина, заобикаляйки всички стандартни процедури за обществени поръчки и търгове. Срокът на това извънредно право е определен до март 2027 г.

Подобна правна крачка говори за срив в нормалните вериги за доставка. Когато една държавна компания свали контрола върху търговете, това означава, че се купува каквото има, откъдето има, на каквато и да е цена. По информация на украинския политолог Павло Гай-Нижник, изнесена в началото на септември, „Укрзализница“ вече е загубила над 40% от първоначалния си оперативен подвижен състав. Твърди се също, че хиляди километри релсов път се намират в деградирало състояние поради липса на редовна профилактика и системни повреди на елементите за управление на движението (автоблокировки и стрелкови преводи).

Въпросът е доколко покупката на „стара техника“ без търг може да запълни тази дупка, при положение че старите съветски серии локомотиви (като ВЛ80, ВЛ10 или 2ТЭ116) се произвеждаха във вече недостъпни за Киев заводи в Луганск или Русия.

Тесните места около Черно море: Случаят с терминала ТИС

За да се разбере конкретното измерение на проблема, трябва да се слезе на ниво пристанищна инфраструктура. Никита Грубов, изпълнителен директор на логистичния оператор ТИС (Трансинвестсервис), цитира конкретен епизод: унищожаването на три локомотива в непосредствена близост до техния морски терминал в пристанище „Южни“ край Одеса.

Това разкрива фундаментална асиметрия в морската търговия. Западните медии и международните наблюдатели акцентират основно върху безопасността на корабоплаването в Черно море — минен риск, ракетни заплахи за сухотоварните кораби, застрахователни премии. Всичко това обаче остава безпредметно, ако товарът не може да стигне до самия кей.

Пристанището е просто точка за претоварване. Един съвременен панамакс кораб за насипни товари изисква десетки хиляди тона зърно или руда, за да бъде напълнен. Това означава стотици вагони, които трябва да бъдат доставени, маневрирани, разтоварени и върнати обратно във вътрешността на страната. Когато маневрените локомотиви в пристанищните възли биват изведени от строя, зърнените елеватори се препълват, а влаковите състави спират в промеждутъчни гари стотици километри преди дестинацията.

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