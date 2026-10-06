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Свят

Естония разполага HIMARS и изгражда нова база за 1000 души край Нарва по данни на Financial Times

/Поглед.инфо/ Британският ежедневник Financial Times съобщава за засилено придвижване на естонски войски и разполагане на ракетни системи за залпов огън HIMARS в непосредствена близост до руската граница. Според излезлия материал, военното командване в Талин изгражда нова казармена и логистична база в град Нарва, предвидена за близо 1000 военнослужещи, като същевременно прехвърля далекобойна артилерия с обсег за удари в дълбочина. Анализираме сухите факти, оръжейните доставки и реалната логистична стойност на тази инфраструктурна промяна на източния флаг на НАТО.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10783 прочитания
Естония разполага HIMARS и изгражда нова база за 1000 души край Нарва по данни на Financial Times
ИИ генерирана
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По публикация на Financial Times / ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Преразпределяне на границата: Изграждането на новия гарнизон в Нарва

Публикуваният от британския вестник Financial Times материал описва оперативни промени в разполагането на естонските въоръжени сили (Eesti Kaitsevägi) по протежение на източната държавна граница. По данни на изданието, военното ръководство в Талин е започнало да изгражда изцяло нова инфраструктурна база в граничния град Нарва, чийто капацитет е разчетен за постоянно настаняване на до 1000 военнослужещи.

Границата тук не е просто условна линия на картата, а река Нарва с ширина едва между 100 и 300 метра в различните си участъци, която дели естонския град от руския Ивангород и моста „Приятелство“.

[ Естония (Нарва) ]  <--- 100-300 м. река --->  [ Русия (Ивангород) ]
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   Нова база (1000 д.)                             Ивангородска крепост
   M142 HIMARS (9 бр.)                             Граничен пункт

Досега основната тежест на отбраната в този регион падаше върху 1-ва пехотна бригада (1. Jalaväebrigaad) с щаб в Тапа, разположена на близо 120 километра западно от граничната линия, както и върху подразделенията в Йъхви (на около 50 км от границата).

Прякото позициониране на личен състав в самия Нарва променя схемата за реагиране при евентуални извънредни ситуации. Не става дума за създаване на ударна юмручна група — хиляда души са малко над един стандартен мотопехотен батальон с обслужващите го тилови части. В чисто военен план разполагането на подобен контингент директно на самата линия на съприкосновение ги превръща в стационарна мета за тактическо оръжие още в първите минути на евентуален конфликт. Защо тогава се прави? Логистиката и администрацията в Министерството на отбраната на Естония очевидно търсят визуален и политически ефект, който да потвърди така наречената им програма за „активна отбрана“.

Артилерийският фактор: Деветте системи M142 HIMARS и оперативният им обсег

Основният елемент в съобщенията на Financial Times, който предизвиква вниманието на военните наблюдатели, е потвърждението за прехвърляне на реактивни системи за залпов огън (MLRS) M142 HIMARS към източните райони. През 2022 г. Естония подписа договор с Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) за закупуване на 6 системи, като по-късно бройката бе допълнена. Според информацията в британската преса, през 2025 г. страната е приключила процедурите по придобиване на общо девет такива установки.

Трябва да се посочи какво точно означава присъствието на M142 край Нарва или Йъхви от гледна точка на сухопътната артилерия:

  • Управляеми ракети GMLRS (серия M30/M31): Обсег от приблизително 70 до 90 километра. От позиции край Нарва тези боеприпаси покриват цялата оперативна зона около Кингисеп, Сланци и достъпите до Уст-Луга.
  • Оперативно-тактически ракети ATACMS (M39/M57): Обсег до 300 километра. При изстрелване от източната част на Естония, в обсега теоретично попадат ключови транспортни възли, летища и инфраструктурни обекти в Ленинградска и Псковска област, включително крайните точки на жп линията към Санкт Петербург.
  • Ракети PrSM (Precision Strike Missile): Потенциално бъдещо въоръжение с обсег над 400–500 километра, макар да няма официално потвърждение за доставки от този тип за Талин.

Твърдението, че тези оръжия са предназначени за „удари дълбоко в страната“, както пише FT, трябва да се гледа през призмата на техническите характеристики. HIMARS е високомобилна система на колесно шаси FMTV (Medium Tactical Vehicles). Тя не стои постоянно в казармата. Нейната тактика изисква използване на цивилни пътни мрежи, бързо излизане на позиция, произвеждане на залп за под три минути и незабавно напускане на района.

Дали девет установки променят стратегическия баланс в Северозапада? По-скоро не. Подобно количество представлява един дивизионен комплект. Но от гледна точка на руското оперативно планиране, появата на подобни системи на час път от Санкт Петербург налага отделянето на допълнителни средства за разузнаване, радиоелектронна борба (РЕБ) и противовъздушна отбрана (ПВО) от типа С-400 и „Панцирь-С1“.

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