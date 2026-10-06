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Системна криза в украинската ПВО и пренасочване на ударите към мостовите съоръжения
Промяната в тактиката на въздушните удари от последните седмици демонстрира съвсем различно планиране в руския Генерален щаб. Вместо изолирани атаки срещу отделни трансформаторни подстанции, фокусът се измества към транспортната и комуникационната свързаност през река Днепър.
Според военни анализатори и изявления на бившия говорител на руското Министерство на отбраната полковник Виктор Баранец, тази промяна става възможна поради силното изчерпване на украинския зенитно-ракетен арсенал.
През първите две години от конфликта западните доставки на системи Patriot (PAC-2 и PAC-3), NASAMS и IRIS-T създадоха сравнително плътна защитна купола над Киев и основните оперативни центрове. В момента обаче недостигът на ракети-прихващачи принуждава украинското командване да пести боеприпаси само за най-приоритетните цели, което отваря значителни пролуки в противовъздушната отбрана.
Тази пролука позволява на руските сили да поразяват обекти, които доскоро се смятаха за твърде добре защитени за директен въздушен удар.
Анатомия на поражението: Южният мост в Киев като комуникационен възел
Ударът по Южния мост в Киев (комбиниран вантов мост, пуснат в експлоатация през 1990 г.) не е просто опит за затрудняване на автомобилния и жп транспорт. Проектиран още в съветско време, мостът носи в кухите си стоманобетонни греди изключително важна инженерна инфраструктура.
По протежение на конструкцията преминават магистрални топлопроводи, водопроводи с голям диаметър и стратегически кабелни трасета. Твърди се, че през тези специално защитени канали са прекарани защитени комуникационни линии, използвани от Министерството на отбраната на Украйна, Службата за сигурност (СБУ) и Генералния щаб.
Прерязването или повреждането на подобни кабелни снопове — част от които включват съвременно западно оптично оборудване — създава незабавен срив в оперативната координация и резервираността на данните. Поправката на такива подземни и подмостови трасета в условия на продължаваща въздушна опасност изисква седмици високоспециализиран ремонт.