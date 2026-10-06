„Суровикин се завръща“: Най-лошият кошмар на Зеленски се сбъдва пред очите ни. Дългоочакван обрат за СВО. Какво се случи в Одеса?

/Поглед.инфо/ Атаките срещу ключови мостове в Киев и специалните проверки за радиация в Одеска област очертават нова фаза в сухопътната и инфраструктурна конфронтация. Едновременно с това в руските военни среди се коментира евентуалното завръщане на генерал Сергей Суровикин от командировката му в Алжир, което подхранва спекулации за промени в командването на Донбаското направление. Русия тества и балони с кевларени мрежи за защита на тила, докато украинската ПВО изпитва остър дефицит на западна боекомплектност.

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Системна криза в украинската ПВО и пренасочване на ударите към мостовите съоръжения

Промяната в тактиката на въздушните удари от последните седмици демонстрира съвсем различно планиране в руския Генерален щаб. Вместо изолирани атаки срещу отделни трансформаторни подстанции, фокусът се измества към транспортната и комуникационната свързаност през река Днепър.

Според военни анализатори и изявления на бившия говорител на руското Министерство на отбраната полковник Виктор Баранец, тази промяна става възможна поради силното изчерпване на украинския зенитно-ракетен арсенал.

През първите две години от конфликта западните доставки на системи Patriot (PAC-2 и PAC-3), NASAMS и IRIS-T създадоха сравнително плътна защитна купола над Киев и основните оперативни центрове. В момента обаче недостигът на ракети-прихващачи принуждава украинското командване да пести боеприпаси само за най-приоритетните цели, което отваря значителни пролуки в противовъздушната отбрана.

Тази пролука позволява на руските сили да поразяват обекти, които доскоро се смятаха за твърде добре защитени за директен въздушен удар.

Анатомия на поражението: Южният мост в Киев като комуникационен възел

Ударът по Южния мост в Киев (комбиниран вантов мост, пуснат в експлоатация през 1990 г.) не е просто опит за затрудняване на автомобилния и жп транспорт. Проектиран още в съветско време, мостът носи в кухите си стоманобетонни греди изключително важна инженерна инфраструктура.

По протежение на конструкцията преминават магистрални топлопроводи, водопроводи с голям диаметър и стратегически кабелни трасета. Твърди се, че през тези специално защитени канали са прекарани защитени комуникационни линии, използвани от Министерството на отбраната на Украйна, Службата за сигурност (СБУ) и Генералния щаб.

Прерязването или повреждането на подобни кабелни снопове — част от които включват съвременно западно оптично оборудване — създава незабавен срив в оперативната координация и резервираността на данните. Поправката на такива подземни и подмостови трасета в условия на продължаваща въздушна опасност изисква седмици високоспециализиран ремонт.