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Свят

Вашингтон си връща Бразилия: Може ли десният завой да срине стратегията на БРИКС

/Поглед.инфо/ Първият кръг на президентската надпревара в Бразилия очерта категорична промяна в политическата архитектура на най-голямата латиноамериканска държава. Преднината на сенатор Флавио Болсонаро пред настоящия държавен глава Лула да Силва превръща предстоящия балотаж в формалност според редица международни наблюдатели. Поражението на левицата в ключови щати и загубата на парламентарно мнозинство показват дълбок пренастройка на електоралните нагласи. Промяната във Бразилия поставя под сериозно изпитание стратегическата устойчивост на БРИКС, разкривайки структурните слабости и икономическите зависимости вътре в организацията.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34569 прочитания
Вашингтон си връща Бразилия: Може ли десният завой да срине стратегията на БРИКС
ИИ генерирана
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Анатомия на електоралния срив: Сао Пауло, агропоясът и разпадът на левицата

Резултатите от Върховния избирателен съд (TSE) на Бразилия показаха размерите на политическия срив за левицата, който социологическите проучвания до последно опитваха да омекотят. Раликата от близо два процентни пункта в полза на 45-годишния Флавио Болсонаро срещу 80-годишния Лула да Силва изглежда скромна само на пръв поглед. Под повърхността на националната цифра лежи пълно разгромяване на Работническата партия (PT) в ключовите стопански региони.

В щата Сао Пауло – локомотива на бразилската промишленост с неговите 645 общини – Лула да Силва удържа победа едва в 39. Подобно е положението в щатите Парана, Санта Катарина и Мато Гросо, където мощните аграрни кооперативи и износни конгломерати гласуваха анблок за Либералната партия (PL).

Електоралният инженер на десницата разчиташе на фрагментиран първи тур с над десет кандидати. Веднага след приключването на изборния ден третият и четвъртият в класирането заявиха подкрепа за Болсонаро-младши. В бразилската изборна практика от 1989 г. насам няма нито един регистриран случай, при който кандидат, изгубил първия тур, да успее да обърне резултата на балотажа.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ТУР (ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ)         │
├─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┤
Регион / Щат            │ Флавио Болсонаро (PL)   │ Лула да Силва (PT)│
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤
Щат Сао Пауло (общини)  │ 606 общини               │ 39 общини         │
Агропояс (Мато Гросо)   │ ~68% от вота             │ ~27% от вота      │
Южен регион (Парана)    │ ~64% от вота             │ ~31% от вота      │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┤

Разгромът за левицата не се ограничи с президентската бюлетина. Едновременно проведеният вот за Камара на представителите и обновяването на една трета от Сената дадоха на десния блок пълно мнозинство. Либералната партия и нейните съюзници от "Центрао" (Centrão) взеха контрола над ключовите комисии за бюджет и външна политика.

Има и съдебен измерение. Федералният върховен съд (STF), чийто състав доскоро бе твърд поддръжник на мерките срещу семейство Болсонаро, започна да променя тона си. Процедурите срещу Жаир Болсонаро, който изтърпяваше домашен арест по обвинения за събитията от януари 2023 г., постепенно се забавят. Магистратите бързат да се съобразят с промененото съотношение на силите, преди новият президент да влезе в двореца "Планалто".

Цената на торовете и дизела: Защо Бразилия не може да скъса с Москва

Въпреки очакванията за радикален външнополитически завой в стила на Доналд Тръмп, суровата икономическа реалност поставя ясни граници пред новата администрация в Бразилия. Страната остава критично зависима от суровинния транзит с Руската федерация.

През 2025 г. търговският оборот между Бразилия и Русия е достигнал почти 11 милиарда долара, като лъвският дял се пада на вноса на азотни, калиеви и фосфорни торове. Бразилският агробизнес, организиран около Парламентарния аграрен фронт (FPA) – основният финансов и политически гръбнак на Болсонаро-младши – купува над 26% от необходимите си торове директно от руски производители като "ФосАгро", "ЕвроХим" и "Акрон".

  Внос на торове в Бразилия (Дял на доставчиците)
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Руска федерация (26%)                                    │
  ├───────────────────────────────┬─────────────────────────┤
Други източници (74%)         │                         │
  └───────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Без тези доставки добивът на соя, царевица и захарна тръстика в щатите Мато Гросо и Гояс пада с между 15% и 20% още на следващия стопански цикъл. На световния пазар няма свободен капацитет, който да замени руския калий на сравними цени.

Към това се добавя и вносът на руско дизелово гориво. След налагането на западните ембарга върху руските нефтени продукти, бразилските рафинерии и транспортни компании се превърнаха в един от основните купувачи на дизел от руските пристанища на Черно и Балтийско море. Ценовият отстъп от 15–20 долара на тон позволява на бразилските логистични гиганти да удържат вътрешната инфлация при горивата.

Флавио Болсонаро вече даде сигнали по време на срещите си с Националната селскостопанска конфедерация (CNA), че външната политика ще се води от "чист прагматизъм, а не от идеологически догми". Преведено от дипломатически език, това означава запазване на търговските канали с Москва, независимо от натиска, който ще оказва Държавният департамент на САЩ.

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