Падането на германската „защитна стена“: Изборът на Тобиас Рауш от AfD в Саксония-Анхалт и разпадът на коалицията в Берлин

/Поглед.инфо/ Гласуването в Ландтага на Саксония-Анхалт, при което Тобиас Рауш от „Алтернатива за Германия“ бе избран за председател с 48 гласа, бележи първия успешен пробив срещу така наречения санитарен кордон в германската политика. В съчетание с ареста на бившия шеф на разузнаването BND Аугуст Ханинг и срива на ХДС в източните провинции, Берлин навлиза в остра институционална криза. Проучванията отчитат 30,5% подкрепа за AfD, докато одобрението за канцлера Мерц пада до критични нива.

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Разпадът на парламентарния кордон в Саксония-Анхалт

Събитията в Ландтага на Саксония-Анхалт в Магдебург представляват повратна точка в съвременната германска парламентарна история. За първи път от основаването на Федералната република, представител на партия, категоризирана от Федералната служба за защита на конституцията (BfV) като потенциално екстремистка, поема председателския пост на регионален парламент. Изборът на 35-годишния Тобиас Рауш не е просто процедурен резултат. Той стана възможен благодарение на 48 гласа „за“, при 29 „против“ и 5 „въздържали се“.

Тайният характер на вота разкрива по-дълбок процес: фракциите на AfD (спечелила 43,8% на регионалните избори) и BSW (Съюз Сахра Вагенкнехт) разполагат общо с 44 депутати в този състав на Ландтага. Това означава, че най-малко четирима народни представители от традиционните системни партии — Християндемократическия съюз (ХДС), Социалдемократическата партия (ГСДП) или Зелените — са гласували в подкрепа на Рауш.

Разпределение на гласовете в Ландтага на Саксония-Анхалт: [За кандидат на AfD: 48] ---- (AfD + BSW: 44) + (Системни партии: 4) [Против: 29] [Въздържали се: 5]

Този факт означава директно срутване на т.нар. „Brandmauer“ (защитна стена) — политическата доктрина, издигната от федералното ръководство на ХДС, забраняваща каквото и да е официално или неофициално сътрудничество с AfD на каквото и да е ниво.

Системният срив на ХДС в източните провинции

Случилото се в Саксония-Анхалт не е изолиран случай, а част от по-широка електорална пренастройка на Изток. На провинциалните избори в Мекленбург-Предна Померания AfD регистрира 38,2% от гласовете, отбелязвайки ръст от 21,5 процентни пункта спрямо изборите през 2021 г. В същото време ХДС претърпя исторически поражение, като падна под 5-процентовата изборна бариера и за първи път остана извън провинциалния парламент в Шверин.

Улрих Зигмунд, водещият кандидат на AfD в Саксония-Анхалт, вече заяви намерението си да се кандидатира за министър-председател на провинцията през декември. В отговор, федералната коалиция в Берлин проучва правни механизми за ограничаване на правомощията на регионалното правителство, включително чрез ограничаване на достъпа до класифицирана информация на федерално ниво и блокиране на решения в Бундесрата (Горната камара на парламента, където провинциите имат пряко представителство). Подобни мерки обаче нямат пряка опора в Основния закон (Grundgesetz) и заплашват да предизвикат тежка конституционна криза между федерацията и провинциите.

Реакцията от Берлин бе светкавична и рязка. Вицеканц финансовият министър Ларс Клингбайл (ГСДП) определи избора на Рауш като „нарушаване на табу“ и поиска незабавно разследване на гласуването. Реториката на Клингбайл обаче показва растящата безпомощност на управляващата федерална коалиция, която губи лостовете за контрол над регионалните структури.