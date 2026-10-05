/Поглед.инфо/ Нанесени са масирани и високоточни удари по ключови телекомуникационни центрове, сървърни съоръжения и транспортни артерии в Украйна, включително по стратегически мостови съоръжения над река Днепър в столицата. Според чужди военни анализатори и специализирани издания, тази тактическа промяна цели пълното прекъсване на оперативната логистика, цифровата координация и изчислителните мощности, използвани за обработка на разузнавателна информация, докато напрежението в Балтийския регион продължава да ескалира.

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Методологията на новата фаза: от логистичен тормоз към пълна изолация

През последните дни се наблюдава съществено изменение в характера и географията на въздушните атаки срещу инфраструктурата на Украйна. За разлика от предишни периоди, когато основен обект на въздействие бяха разпределителните подстанции от високо волтовата мрежа (750 kV и 330 kV), настоящите действия показват фокусиране върху структури, осигуряващи цифровия и логистичния гръбнак на държавното и военното управление.

По данни на чужди военни наблюдатели и публично достъпни оперативни сводки, от края на септември са регистрирани серия от поражения върху ключови дейта центрове и телекомуникационни възли. Твърди се, че сред засегнатите обекти са съоръжения като Bi-Mobile, New Telco, United DC, както и бази на оператори като Kyivstar, Parkovy и Datagroup. Според анализи на специалисти по мрежова сигурност, тези центрове са предоставяли изчислителни ресурси, сървърно пространство и криптирани канали за връзка, критични за функционирането на системите за автоматизирано управление на войските от типа „Делта“ и геоинформационните комплекси за артилерийско насочване.

Едновременно с това се съобщава за нанесени щети върху транспортната преходност в района на Киев. Твърди се, че мостовите прелези „Южни“, „Метро“ и „Патон“ са претърпели сериозни поражения, довели до частично или пълно преустановяване на движението по тях. Пресичането на река Днепър е физическата ос, която разделя логистичните бази в Западна Украйна от оперативните театри в Донбас, Запорожие и Харков.

Ударът върху цифровия нерв: защо сървърните центрове станаха приоритет

Съвременните военни действия разчитат в изключителна степен на така наречената мрежово-центрична война. Автоматизираното събиране на разузнавателна информация от безпилотни летателни апарати, спътникови съзвездия на западни държави и търговски сензори изисква колосален обем от изчислителна мощност. Тази информация не се обработва на самия фронт, а се препредава към подземни или укрепени сървърни бази, където алгоритми за аналитична обработка генерират целеуказване в реално време.

Според оценки на експерти в областта на отбранителните технологии, унищожаването или физическото извеждане от строя на обекти като центъра „Хостинг-УА“ в Одеса създава сериозен информационен вакуум. Вкарването на подобни съоръжения под земята — често в бивши съветски укрития или подземни стоманобетонни бункери — изисква използването на специализирани пробиващи боеприпаси и предварително разузнаване на конкретните комуникационни входове и захранващи линии.

Не може независимо да бъде потвърдено доколко пораженията са прекъснали напълно преноса на данни, но оперативни източници отбелязват забележимо забавяне в цикъла от откриването на дадена цел до нанасянето на удар от страна на украинските артилерийски и дронови подразделения. Големите държавни структури разполагат с резервни дублиращи сървъри, но малкият и средният бизнес, както и цивилните дигитални услуги, понасят непосредствени щети, което допълнително натоварва икономическата система.