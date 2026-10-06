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Балкани

Въпроси към Мицкоски и неговия кабинет

/Поглед.инфо/ Северномакедонският премиер Християн Мицкоски иска неговият министър на външните работи да дойде в България, за да води преговори. Каквато и да е целта, добре е дошъл. Българите са гостоприемен народ. Мисля, че на много български граждани би било интересно как външният министър би отговорил на няколко въпроса, произтичащи от думите на премиера Мицкоски, изречени по повод пренасянето на мощите на цар Самуил в София, където се е позовавал на Бледската спогодба.

Христо Каленицов 6677 прочитания
Въпроси към Мицкоски и неговия кабинет
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ПЪРВИ ВЪПРОС.

Как Мицкоски би обяснил на българската общественост, че се позовава на Бледската спогодба?

Та нали тя е чисто комунистически акт.

Подписана е в съответствие с решения на Комунистическия интернационал (1934) за признаване на „македонска нация“.

Такова решение не може да се приема за легитимно, защото не съществува в международния правен мир.

Следователно и Бледската спогодба трябва да се приема за нищожен двустранен акт.

Освен това, тя е подписана от двама ортодоксални комунистически лидери.

Ако Мицкоски се отрича от комунизма, би трябвало той самият да подложи на отрицание Бледската спогодба. Интересно, защо не го прави.

Какво би казал външният министър по този повод?

ВТОРИ ВЪПРОС.

След като Мицкоски заявява, че България е била „капитулирала“ през Втората световна война, как би обяснил героизма на Българската армия, която воюва с жестокия хитлеристки звяр и окупатор за освобождаване от кафявата чума на неговата родина (която днес се нарича Република Северна Македония)?

Как, според него, една капитулирала държава може да воюва на страната на победителите?

Как той и други като него, както личи неблагодарници, се отнасят към паметта на десетките хииляди загинали български воини за свободата на тяхната родина?

Външният министър споделя ли това мнение?

ТРЕТИ ВЪПРОС.

Как Мицкоски би обяснил на европейските си партньори, с които иска държавата му да стане равнопаравен член, че за 36 години откакто неговата родина и демократина държава, на която той като премиер все още не е направил нищо конкретно, за да покаже на Европейския съюз, че Република Северна Македония се е разделила категорично с комунизма и особено с титовизма като най-страшна комунистическа метастаза в Югославия?

ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС.

Как Мицкоски и външният министър биха обяснили факта, че двама души - ортодоксални комунисти българин и югославянин - са си позволили да решават кой народ какъв е и как да се нарича, за да определят, че на територията на чужда на тях държава Народна република Македония живеят „македонци“?

Кой е питал тези хора дали са съгласни с това, че чужди на тях хора определят техния облик, минало, настояще и бъдеще?

Та нали до този момент те са се чувствали и наричали българи от Македония въпреки, че шовинистичната сръбска/югославска власт ги е насилвала да се наричат „южни сърби“ или „вардарски бановинци“ (1913-1945), а от 1945 Титовската шовинистична комунистическа власт ги е накарала да се зоват „македонци“ с цената на хиляди убити и насилени българи?

ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС.

Дали Мицкоски и членовете на кабинета му знаят, че на българския народ му се е налагало вече да живее в две държави, разделен от цинизма на „Великите сили“: в Княжество България и в Източна Румелия?

Знаят ли те, румелийците (ромеи, римляни) румелийци ли са били, или българи?

И кога са станали румелийци - когато „Великите сили“ са ги нарекли така, или са си били румелийци отколе?

И защо тези румелийци сами са решили да ревизират Берлинския договор и да се съберат в една държава със своите братя на север от тях с едно име – българи в България?

ПЕТИ ВЪПРОС.

Знаят ли политиците като Мицкоски какво би означавало понятието „македонизъм“, ако от неговото неписано съдържание се извади най-съществената му част, антибългаризмът?

ШЕСТИ ВЪПРОС.

Дава ли си те сметка, че ако я карат така, може да настъпи време, когато народът на Северна Македония сам ще реши какъв да бъде?

Та нали вече стотици хиляди граждани на държавата им са заявили, че са българи и притежават български документи за самоличност!

При това, те самите са доказали, че имат българско потекло. Никой не ги е карал насила.

Ако тези стотици хиляди македонски българи станат основната християнска общност в страната, коя сила тогава би ги принуждавала да се наричат не македонски българи, а македонци?

Аз предполагам, че външният министър на Мицкоски, когато дойде в България, ако българското првителство го покани, няма да каже как Мицкоски мисли по тези въпроси. Не че той и Мицкоски не знаят за какво става дума.

Въпросите може и да не бъдат зададени.

Но това не означава, че не съществуват и не стоят на дневен ред.

Мисля, че упоритостта на Мицкоски и неговото правителство може да доведат положението дотам, че да станат катализатирът, който да постави, без да го желаят, края на македонизма.

Така че като едното нищо може да настъпи момент, когато хората в Северна Македония ще продължат да се наричат македонци, но ще си знаят, че са си българи.

Такива, каквито са били до присъединяването на Вардарска Македония към Сърбия и е започнал геноцидът над тези измъчени българи, които са се казвали българи в Македония.

И те самите може би ще цитират след повече от сто години стихотврението на Иван Вазов:

"Па шта си ти?"


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