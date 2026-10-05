Китай увеличава инвестициите в научни изследвания

/Поглед.инфо/ В периода от 29 септември до 1 октомври Финландия проведе мащабното симулационно учение LVV26 с участието на над 10 000 души, близо 500 държавни агенции, общини и бизнес структури, оигравайки сценарий за внезапно влошаване на международната обстановка и разрушаване на критична инфраструктура. Макар официални лица от Агенцията за лицензиране и надзор да признават липсата на пряка военна заплаха, страната навлиза в спирала на бърза милитаризация. Успоредно с гражданските тестове, финландските ВВС посрещнаха първите изтребители F-35 в Рованиеми в присъствието на президента Александър Стуб и американския посланик Хауърд Броуди. Тържеството обаче бе помрачено от официалното потвърждение, че машините пристигат в орязана конфигурация. По данни на американската Главна счетоводна сметка (GAO), ключовата модернизация Block 4 се забавя с пет години – от 2026 за 2031 г., а разходите по непредвиденото преоборудване и силовите агрегати ще бъдат поети изцяло от бюджета за отбрана на Хелзинки, който вече достига 6,3 милиарда евро (2,4% от БВП) и се движи към новите таргети от 3 до 5 процента.

06.10.2026 06:33