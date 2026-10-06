Съветът по правата на човека на ООН прие китайска резолюция

/Поглед.инфо/ По време на 63-тата сесия на Съвета по правата на човека на ООН бе приета с консенсус резолюцията „Изграждане на достъпна среда за насърчаване на ползването на правата на човека“, предложена от Китай от името на 47 държави.

Дзя Гуейдъ, постоянен представител на Китай при Офиса на ООН в Женева и други международни организации в Швейцария, заяви при представянето на проекта за резолюция, че изграждането на достъпна среда осигурява важна гаранция за равноправното и безпрепятствено участие на всички групи в обществения живот, както и за пълноценното осъществяване на всички права на човека.

Представителите на Куба, Египет и други държави изразиха одобрение за активните усилия на Китай за популяризиране на концепцията „достъпност за всички“, която очертава посоката за бъдещото развитие на каузата за достъпност. Страните изразиха мнение, че призивът за предоставяне на техническа помощ на развиващите се страни и за насърчаване на международното сътрудничество в съответните области отговаря на нуждите на развиващите се страни.