Неудобната логистика зад първата египетска пирамида

/Поглед.инфо/ Архитектурният скок от кал и кирпич към масивен варовик през 27 век преди новата ера не е плод на внезапно свише прозрение, а на брутална икономическа и технологична реорганизация. Противно на романтичните представи за мигновено построена монументалност, комплексът на Джосер в Саккара носи белезите на непрекъснати инженерни проби, грешки и преустройства на терен. Документалните следи, открити от ранните изследователи като Минутоли и разчетени десетилетия по-късно от Жан-Филип Лауер, показват структура, която е променяла предназначението и обема си в движение. Зад 62-метровата фасада стои мащабна логистична машина, изцедила ресурсите на Мемфис и оставила след себе си подземна мрежа с хиляди артефакти, чието съществуване и до днес повдига фундаментални въпроси около тогавашните строителни възможности.

Аналгетичната романтика около египетските пирамиди обикновено спестява суровия факт, че строителството през Третата династия е било преди всичко логистичен ад. Когато немският военен инженер Хайнрих Карл фон Минутоли пробива стената на комплекса в Саккара през 1821 година, той не намира мистични послания, а счупени греди, срутени галерии и абсолютно разрушение, оставено от античните иманяри. В онзи момент Розетският камък все още е само мистериозен фрагмент в ръцете на научната общност, Шамполион още не е завършил дешифрирането, а йероглифите по подземните стени остават напълно неми. Минутоли си тръгва с няколко сандъка с фрагменти, част от които потъват в Северно море по време на корабокрушение, оставяйки след себе си само бегли записки и архитектурен прах.

Едва през 20-те години на миналия век френският архитект и египтолог Жан-Филип Лауер започва да подрежда този пъзел с методичността на счетоводител. Вместо да търси сензации, Лауер прекарва десетилетия в измерване на всеки камък, на всяка фуга и на всеки ъгъл на слягане. Данните са безкомпромисни: Имхотеп, кралският чиновник и главен архитект на Джосер около 2670 г. пр.н.е., не е разполагал с готов проект. На терен ясно личат шест отделни фази на строителство. Първоначалното съоръжение е било класическа квадратна мастаба със страна 63 метра и височина малко над 8 метра, изградена от местен варовик и глинен хоросан. Този първичен обем обаче бива постепенно "загребан" и зазидан от нови слоеве. Първо е разширен хоризонтално, след това е превърнат четиристъпална пирамида, а накрая е надстроен до шест нива с крайна височина от 62 метра.

Тази последователност от строителни решения разкрива нещо изключително важно – дълбока инженерна несигурност. Дотогава Египет е строил от кирпич, слънчево изсушена кал и дърво. Преходът към обработен камък изисква напълно различна якост на материалите, нови методи на кариерен добив и коренно различна организационна структура. За издигането на този масив са били нужни приблизително 330 000 кубически метра варовик. Ако разгледаме този обем през призмата на тогавашните транспортни възможности — без желязо, без бронзови секачи с висока твърдост и без колело — става ясно, че комплексът е изсмукал огромна част от икономическия ресурс на държавата. Хипотезата, че пирамидата е била просто издигната, за да се вижда от столицата Мемфис, звучи прекалено наивно на фона на този колосален разход на труд. По-вероятно е вътрешното преустройство да е било dictated от технически проблеми със стабилността на основата и слягането на почвата.

Под повърхността на нищоговорещия каменен хълм Лауер разкрива истинското архивно гробище на епохата — мрежа от подземни тунели и галерии с обща дължина над 5,7 километра. Централната гробна камера лежи на дъното на вертикална шахта с дълбочина 27 метра, облицована с масивни гранитни блокове. Но тук научният анализ удря на камък. Всички опити да се датира със абсолютна точност времето на полагане на каменните конструкции през органични остатъци в хоросана дават вариации от десетилетия, а самият са саркофаг е намерен разбита. Плячкосването на гробницата още в древни времена е било толкова пълноценно, че от тялото на владетеля не е останала нито следа.