Водород, суровини и пари зад епизода с германските дирижабли в небето

/Поглед.инфо/ Всички обичат да разказват за трагедията край Лейкхърст през май 1937 година, защото кинокамерите са били там и са уловили пламъците. Медийната памет е плитка и се подхранва от зрелища, но архивите на промишлените консорциуми и метеорологичните дневници от онова време показват съвсем друга реалност. Цепелините не бяха свалени от небето от една единична искра. Те просто банкрутираха пред законите на аеродинамиката, метеорологията и неумолимата сметка за логистичните разходи.

Архитектура на един газов капан

Когато Фердинанд фон Цепелин регистрира своите първи патенти в края на XIX век и основава компанията Luftschiffbau Zeppelin във Фридрихсхафен, той не измисля нищо фундаментално ново като физика. Той просто решава да пакетира газови балони в твърд скелет от алуминиеви сплави. LZ 1 излита през юли 1900 година над Боденското езеро не защото е бил съвършен, а защото инженерният екип е нямал друг избор – езерото е предлагало хоризонтална повърхност без сгради и възможност за аварийно кацане във водата. Истината е, че първите апарати са били отчайващо подмоторнени. Използваните тогава двигатели Daimler с мощност от едва 14 конски сили са се борили безнадеждно с всеки по-сериозен страничен вятър.

Архивните документи от Първата световна война разкриват истинското лице на тази технология, съблечено от по-късния гланц на цивилния лукс. Военното командване на Германската империя бързо разбира, че тези гиганти са изключително уязвими. От построените над 100 дирижабъла за военни цели, над половината биват унищожени – не толкова от вражески огън, колкото от бури, счупвания на носещата конструкция при кацане и технологични дефекти. Въпреки това, след Войната, благодарение на упоритостта на Хуго Екенер, проектът е преформатиран за цивилни цели.

Тук се ражда митът за презокеанския комфорт. Пътниците на LZ 127 „Граф Цепелин“ и по-късно на LZ 129 „Хинденбург“ наистина са се радвали на сервизи от порцелан, леки пиана от алуминий и самостоятелни каюти. Но зад този блясък се крие брутална оперативна математика. За да се поддържа такъв корпус във въздуха, е било нужно колосално количество лек газ. Един кубичен метър водород осигурява подемна сила от едва около 1.2 килограма при стандартно атмосферно налягане и температура. Това означава, че за да вдигнете във въздуха конструкция с тегло десетки тонове заедно с горивото, водоснабдяването, пътниците и техния багаж, са ви необходими над 200 000 кубични метра газ.