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Светлина отпреди 13 милиарда години показва, че грешим за първите звезди

/Поглед.инфо/ Астрономите отново са изправени пред сериозен логистичен и физически парадокс. Данните от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, обработени от екипи на Масачузетския технологичен институт в рамките на програмата Mirage, регистрират обект, който според досегашните модели на космологията просто няма откъде да разполага с толкова маса. Галактиката MoM-z14, с измерено червено отместване z = 14.4, се появява пред огледалата на обсерваторията в състояние, отговарящо на едва 280 милиона години след началото на разширяването. Проблемът не е просто в разстоянието, а в бруталната маса и яркост, които изискват милиарди тонове водород да са се свили и организирали в звезди с скорост, която съществуващите термодинамични модели трудно обясняват.

Деж. редактор - Александра Докова 5720 прочитания
Светлина отпреди 13 милиарда години показва, че грешим за първите звезди
ИИ генерирана
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Гравитационният парадокс на ранната материя

Когато инженерният екип на НАСА и Европейската космическа агенция сглобяваше берилиевите огледала със златно покритие на „Джеймс Уеб“, основната цел беше регистрирането на слаби инфрачервени фотони от епохата на реионизацията. Очакванията бяха за бледи, едва забележими зачатъци на структури – протогалактически облаци с ниска плътност и минимална металност. Реалността от последните архиви на програмата Mirage обаче прилича на архивно гробище за стандартния космологичен модел Lambda-CDM. Спектрометърът NIRSpec филтрира светлина, пътувала над 13.5 милиарда години, за да запечата MoM-z14 – система с диаметър над 1600 светлинни години, съдържаща стотици милиони слънчеви маси, плътно пакетирани в светещо ядро.

За да се разбере размерът на този теоретичен проблем, трябва да се върнем към физическите лимити на газодинамиката. За да се формира една масивна звезда, гравитацията трябва да надделее над вътрешното топлинно налягане на газа. В ранната Вселена, където охлаждащи агенти като въглерод и кислород практически липсват, охлаждането разчита почти изцяло на молекулярния водород – изключително неефективен механизъм. Изчисленията за времето, необходимо на един първичен газов облак да се срути под собствената си тежест и да започне стабилен термоядрен синтез, правят съществуването на толкова масивна система само 280 милиона години след Големия взрив изключително трудно за обяснение. Това е все едно да откриеш напълно изградена тухлена катедрала в археологически слой, отговарящ на ранната каменна епоха.

Химическата аномалия и сянката на азота

Първоначалното обяснение за подобна свръхсветимост обикновено се търси в наличието на активно галактическо ядро – свръхмасивна черна дупка, която засмуква материя и излъчва огромни количества енергия чрез своя акреционен диск. Данните от спектралния анализ обаче отхвърлят този сценарий. Излъчването на MoM-z14 е равномерно, топлинно и идва от милиони млади, изключително масивни звезди. Подобно поведение вече бе засечено при друг подобен обект – JADES-GS-z14-0, което изключва възможността за единична грешка в калибровката на инструментите или инструментален шум.

Това, което наистина смущава изследователите, е химическата подпис на обекта. Инфрачервеният спектър показва необичайно високо съотношение на азот спрямо въглерод. В стандартната нуклеосинтеза азотът е вторичен елемент – той се произвежда главно в CNO цикъла на звезди с междинна и висока маса и изисква предварително обогатяване на средата с въглерод и кислород от предишни поколения звезди. Откъде тогава MoM-z14 разполага с толкова азот за толкова кратко време?

Интересна препратка в това отношение са анализите на древните кълбовидни звездни купове в периферията на нашия Млечен път, където се наблюдават аналогични химически аномалии. Подобни изследвания на реликтни звезди в нашата собствена галактика показват, че в ранните етапи на космоса вероятно са действали свръхмасивни звезди с маси от хиляди слънца, които са изгаряли горивото си за броени милиони години и са засявали околния газ с азот. Тази хипотеза изглежда стабилна на хартия, но отново се сблъсква с лимитите на захранването – изисква се нереално висока плътност на суровия газ и невероятно висока ефективност на звездообразуването.

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