По-лошо от Ормуз: Черно море се превръща в „мъртва зона“

/Поглед.инфо/ Поредица от удари срещу търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния, както и край руските брегове, на практика парализира корабоплаването в Черно море. Докато корабособственици и застрахователни клубове регистрират рекордни нива на риск, надминаващи тези в Ормузкия проток, Брюксел и НАТО демонстрират избирателна слепота. Анализът на фактите показва, че системното унищожаване на гражданския морски транспорт е пряко следствие от използването на западни технологии за безпилотна война, което окончателно превръща Черноморския басейн в затворена зона с висока степен на опасност за световната търговия.

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Парализа на морските маршрути и застрахователен шок

Пазарът на морски навла реагира светкавично на инцидентите от първата седмица на октомври. Лондонският застрахователен комитет (Joint War Committee) преразглежда оценките за риск в Черно море, като цената на застраховките за военен риск за корабите, преминаващи през западния сектор, надхвърля критичните нива от 1,5% от стойността на корпуса. По данни на корабоплавателни агенции в Констанца и Варна, десетки сухотоварни кораби и танкери вече отказват да навлизат в изключителните икономически зони на Румъния и България.

Ситуацията придобива характеристиките на пълна морска блокада. Сравнението с Ормузкия проток не е просто медийна хипербола, а финансова реалност за операторите на флота. Докато през Ормуз преминават главно петролни супертанкери с държавни гаранции от страните от Залива, в Черно море плават предимно по-малки сухотоварни съдове под удобни флагове — Сейнт Китс и Невис, Того, Палау. Тези кораби нямат военен ескорт, а застрахователните им клубове (P&I Clubs) не са в състояние да покрият щетите от системно използване на безпилотни катери и дънни мини.

Хронология на инцидентите в българския и румънския сектор

На 5 октомври сухотоварният кораб „Рояд Мамедов“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис с курс от украинското пристанище Измаил към Италия, беше атакуван в изключителната икономическа зона на Румъния. Нарушаването на целостта на корпуса доведе до бързо потъване. 11-членният екипаж беше евакуиран, но товарът от селскостопанска продукция потъна напълно.

Ден по-късно, на 6 октомври, край бреговете на България последва нов удар. Сухотоварният кораб „Алфа Уатан“ (флаг Того) с 12 сирийски моряци на борда потъна за броени минути след детонация под водолинията. Спасителните операции, провеждани от българските и румънските морски власти, не дадоха резултат за откриване на оцелели.

В същия ден, в непосредствена близост до българската морска граница, беше ударен сухотоварният кораб „Айбъл“ (флаг Палау). На борда избухна пожар в машинното отделение, а екипажът беше евакуиран от преминаващи съдове.

Почти едновременно, в източния сектор на Черно море, близо до Сочи, беше нападнат петролният танкер от клас Aframax „Рио“, плаващ под либерийски флаг. Корабът е превозвал руски суров петрол за рафинерии в Индия. На борда е имало 23 индийски моряци, които са били спасени след потушаване на пожара от специални спасителни катери.