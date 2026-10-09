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Саймън Ципис: Европа може да подпали война с Русия, за да избяга от собствения си крах!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Може ли една разтърсвана от кризи Европа да потърси спасение във война с Русия? Кой би спечелил от подобна катастрофа? Защо Калининград се превръща в потенциална точка на пряк сблъсък между Москва и НАТО? И възможно ли е ядреното оръжие да бъде използвано като предупреждение, вместо като начало на световна война? В разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме опасните сценарии пред Европа, ролята на Лондон, посланията на Путин от Валдай и възможностите Тръмп и Путин да предотвратят ескалацията. Интервю за решенията, които могат да определят съдбата на континента.
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