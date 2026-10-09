Саймън Ципис: Европа може да подпали война с Русия, за да избяга от собствения си крах!

/Поглед.инфо/ Най-големите геополитически сделки често се подготвят, докато светът следи военните действия. Кой ще печели от бъдещия мир в Украйна и кой ще плаща цената му? Защо контролът върху Босфора може да се окаже по-важен от присъствието на военни флотове? Кой ще разпределя милиардите за пристанища, газопроводи и нови търговски маршрути? Зад тези въпроси се очертава съперничество, в което Русия, Турция, САЩ, Китай и Европа преследват различни интереси. А България е изправена пред опасността да получи място в новия регионален ред, определено от други. В своя анализ д-р Румен Петков разглежда геополитическите и икономическите механизми, чрез които ще се определя бъдещето на Черно море. Защото войната може да приключи с договор, но борбата за влияние ще продължи много след подписването му.

09.10.2026 08:58