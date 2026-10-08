Капанът за полската корона и суровата сметка на Радзивили

/Поглед.инфо/ Зад романтичния фасад на историите за призраци и вечна любов в Жечпосполита стои брутална сметка за ресурси, поземлена собственост и династично оцеляване. Брачният съюз между Сигизмунд II Август и Барбара Радзивил не е просто драматичен епизод от XVI век, а сблъсък между магнатските интереси на Велиското литовско княжество и финансово-политическата стратегия на Краковския двор. Всичко останало са архиви, медицински дневници и сложна логистика на властта.

Архитектурата на един магнатски клан

През първата половина на XVI век Великото литовско княжество не се управлява от поетични бленувания, а от тонажи зърно, контрол върху търговските пътища и масивни владения. Кланът Радзивил притежава над четиристотин града и селища, десетки утвърдени крепости и частна армия, която по численост и оборудване често съперничи на кралската гарнизона. Родената през 1520 г. Барбара Радзивил не е издигната в неземна изолация, а в добре изчислена родова стратегия. Първият ѝ брак със Станислав Гащолд през 1537 г. е класическа транзакция за консолидиране на земеделски плочи и юридически права върху ключови войводства.

Когато Гащолд умира през 1542 г., той не оставя преки наследници. Според тогавашния правен кодекс на Литва, огромното имущество на рода Гащолд трябва да премине под пряката администрация на Великия княз — в случая крал Сигизмунд I Стари и неговия син Сигизмунд II Август. Натискът върху вдовицата е чисто финансов. Архивното гробище на литовската канцелария пази подробни inventory описи на земите, които кланът Радзивил прави всичко възможно да запази в своя сфера на влияние.

Влизането на Сигизмунд Август във Вилнюс през 1543 г. има за цел именно уреждането на тези имотни спорове и инспекция на източните граници. Срещата му с Барбара, намираща се в траур, се случва в контекста на интензивни преговори за поземлени права. Водената от Николай „Черния“ и Николай „Червения“ Радзивил фамилна политика бързо регистрира личната либерална слабост на младия престолонаследник.

Логистиката на тайния брак

Противно на романтичните клишета за тайни мостове и нощни прегръдки, физическата инфраструктура на Вилнюс от XVI век показва много по-прозаична картина. Резиденцията на Радзивили и Долният замък във Вилнюс са били свързани с добре охранявани градски улици и подземни проходи за оперативна сигурност — стандартно инженерно решение за епохата с оглед на постоянната татарска и московска заплаха.

През 1547 г., след смъртта на първата си съпруга Елизабет Хабсбург, Сигизмунд Август вече е фактически владетел на Литва. Братята Радзивил подреждат капан, който разчита не на рицарска романтика, а на каноничното право. В нощта на тайния брак през юли или август 1547 г. присъстват свещеник, двама свидетели и братята. Подписването на брачния договор е юридически акт, който според тогавашните църковни норми е практически неотменителен без пряката намеса на Папата в Рим.

Следващата 1548 г. донася смъртта на стария крал Сигизмунд I. Когато младият владетел пристига в Краков за Сейма, той се изправя пред конституционна криза. Полската шляхта и кралица-майка Бона Сфорца виждат в този брак директна заплаха за държавния баланс. Аристократичната република се бопи от хегемония на литовския клан Радзивил над кралската хазна и армия. Примасът на Полша, Николаус Джизговски, открито предлага разтрогване на съюза по политически причини. Опасенията не са безоснователни: [изследванията на Жечпосполита от XVI век] показват, че подобен брак разрушава традиционната система на баланс между полските и литовските родове.

Сеймът от 1548 година и политическата блокада

На парламентарните сесии в Пьотрков през есента на 1548 г. полските пратеници падат на колене пред Сигизмунд Август, молейки го да изостави Барбара. Речта на краля обаче е записана в протоколите: то дава ясно да се разбере, че той поставя клетвата пред Бога и личния си суверенитет над исканията на Сейма. Това не е просто сентименталност, а опит за утвърждаване на абсолютната власт на монарха срещу нарастващия натиск на аристократичната демокрация.

В продължение на две години Барбара е държана в изолация в замъка в Несвиж и по-късно във Вилнюс, докато трае дипломатическата и пропагандна война. Срещу нея се изсипва огромна маса от пафлети и слухове. Описването ѝ като жена с десетки любовници е стандартен прийом от арсенала на политическата черна пропаганда на XVI век, целящ да дискредитира нейната легитимност пред Католическата църква.

През това време Бона Сфорца — представител на миланската династия Сфорца, възпитана в строгите финансови и управленски традиции на Италианския ренесанс — организира опозицията от Краков. За Бона Сфорца този брак е катастрофа, защото прекъсва преговорите за династичен съюз с европейски кралски дворове, който би донесъл допълнителни субсидии и войски за полската корона.