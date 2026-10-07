Черно море вече няма тил: войната стигна до България

/Поглед.инфо/ В една война най-опасният момент настъпва, когато политическата версия започне да изпреварва доказателството. Черно море вече е пространство, в което руски и украински оръжия, военна логистика, гражданско корабоплаване и интересите на държавите от НАТО се срещат на все по-малка дистанция. За България въпросът вече не е само кой стои зад последния инцидент. Много по-сериозно е дали държавата разполага със собствена способност да установи извършителя или ще приема готови отговори от воюващите страни. Анализът проследява разширяването на морската война, възможностите на Москва и Киев и опасната граница между съюзническата солидарност и правото на България да има собствена фактическа позиция.

Войната стигна до българското море

Атаката срещу два търговски кораба на около 70 морски мили източно от Бяла премести руско-украинската война в пространство, което България досега възприемаше като достатъчно отдалечено от непосредствените бойни действия. ALFA WATAN под флага на Того потъна, ABLE под флага на Палау беше поразен и се запали, моряци бяха ранени, българските институции започнаха спасителна операция. Първоначалната информация сочи използване на въздушни и морски безпилотни средства. Два граждански кораба бяха ударени в българската изключителна икономическа зона, по морските маршрути между Босфора, румънските пристанища и Дунав. Войната не прекоси българската държавна граница, но вече действа в морското пространство непосредствено пред нея.

Българските власти не знаят кой е извършил атаката. Министърът на отбраната Димитър Стоянов го каза без обичайната дипломатическа двусмисленост. Не са намерени и изследвани достатъчно отломки, няма технически данни, позволяващи категорично да бъде установен произходът на дроновете, няма основание държавата да обяви дали са руски или украински. Премиерът Румен Радев също отказа да посочи извършител преди приключването на разследването. Украинският президент Володимир Зеленски вече посочи Русия. Така още в първите часове след удара се появиха две различни равнища на информация – българската държава признава, че не разполага с доказателства за извършителя, а едната воюваща страна вече го е назовала.

Руският произход е напълно възможна версия. Русия разполага със средства за подобни операции, води война срещу Украйна и системно атакува украинска пристанищна, транспортна и енергийна инфраструктура. Черноморските комуникации отдавна са част от военната кампания. Нито руските технически възможности, нито предишните руски удари доказват кой е изпратил конкретните дронове край Бяла. Приписването на военно действие изисква повече от политическа логика и натрупана предварителна представа за поведението на едната страна.

Украйна също разполага с въздушни и морски дронове с голям обсег и ги използва активно. Украинските морски безпилотни средства се превърнаха в едно от най-резултатните оръжия срещу руския Черноморски флот и срещу свързани с Русия морски цели. През последните години Киев показа способност да провежда операции далеч от собственото крайбрежие. Това не доказва украински произход на атаката край България, но прави професионално несъстоятелно всяко разследване, което предварително изключва тази възможност. Замяната на недоказано обвинение срещу Русия с недоказано обвинение срещу Украйна няма да ни приближи нито сантиметър до истината.

Маршрутите на двата поразени кораба правят случая още по-неясен. ALFA WATAN се е движел към Сулина, ABLE е плавал от Галац към Истанбул. Корабите не са под руски или украински флаг. Публичната информация засега не позволява да се установи защо именно те са се оказали цели. Ако предварителните данни за едновременно използване на морски и въздушни безпилотни средства бъдат потвърдени, ще бъде трудно случилото се да бъде обяснено единствено с апарат, изгубил курса си. Два кораба в един район, поражения върху двата, различни безпилотни средства – подобна картина изисква да бъде проверена версията за целенасочена операция. Кой я е планирал, срещу кого е била насочена и дали ударените кораби са били действителните цели, не може да се установи от политическите изявления след атаката.

Отломките, характерът на пораженията, радарните записи, AIS данните, комуникациите на корабите и информацията от системите за наблюдение могат да дадат отговор. Ако Киев разполага с доказателства за руски произход, България трябва да ги получи. Ако НАТО, Съединените щати, Румъния или Турция са проследили движението на безпилотните средства, София трябва да поиска тези данни и да ги съпостави със собствената информация. Българската позиция не може да бъде преписана от позицията на Москва или Киев. Инцидентът е станал в българската изключителна икономическа зона и българската държава е длъжна да изгради собствена фактическа картина.

Самото понятие „изключителна икономическа зона“ изисква точност. Това не са български териториални води и атаката не може механично да бъде представяна като нападение срещу българска държавна територия. Подобно преувеличение само би подменило сериозността на случилото се с политически ефектен, но юридически спорен извод. Много по-тревожно е действителното положение: бойни средства от войната вече се използват в район, през който преминава корабоплаването към България и Румъния, на разстояние от нашия бряг, което съвременните безпилотни системи превръщат от защитна дистанция в оперативно пространство.

Досега българският разговор за войната беше почти изцяло политически. Спорехме за оръжията за Украйна, санкциите срещу Русия, решенията на НАТО, отношенията с Москва, ангажиментите към Киев. Географията позволяваше този спор да се води с усещането, че непосредствените военни рискове остават далеч. Дроновете променят тази география. Те не се нуждаят от големи военни платформи, могат да действат на значителни разстояния и трудно се вписват в старите представи за фронт, тил и безопасна периферия. Морският трафик продължава да използва същото пространство, в което се разширява оперативният обсег на войната.

България вече трябва да отговори не на политическия въпрос коя страна предпочита да смята за виновна, а на далеч по-неприятния въпрос дали разполага със способност сама да установи какво се случва пред нейното крайбрежие. Наблюдението на морската и въздушната обстановка, откриването на малки безпилотни апарати, проследяването на техните траектории, събирането на останки и техническата им експертиза вече не са периферни военни задачи. Без тях всяка следваща атака ще поставя София в положението да чака някой отвън да ѝ съобщи кой е действал в непосредствена близост до България.

Най-сериозното в случилото се на 6 октомври не е неизвестността около националността на дроновете. Тя вероятно може да бъде преодоляна от разследването. По-трудно преодолима е промяната на самото Черно море. Пространството, което разделяше България от непосредствените бойни действия, започва да се свива. Потъналият кораб край нашата изключителна икономическа зона направи тази промяна видима.

Морето вече няма тил

Черно море престана да бъде само географският фланг на войната още през първите месеци след февруари 2022 година. Руското превъзходство по море изглеждаше безспорно, докато Украйна разполагаше с ограничени класически военноморски сили. Тази асиметрия постепенно произведе друг тип война. Киев започна да компенсира липсата на голям флот с ракети, безпилотни катери, въздушни дронове и удари срещу пристанищна инфраструктура. Москва отговори с атаки срещу украинските пристанища, складове, транспортни възли и морски комуникации. Военноморската кампания се разтвори в много по-широко пространство, в което вече трудно могат да бъдат отделени фронтът, логистиката и гражданското корабоплаване.

Украинските морски дронове промениха съотношението на силите без Украйна да изгражда традиционен флот, способен да се противопостави кораб срещу кораб на Русия. Ударите срещу руски военни съдове и бази принудиха Черноморския флот да променя разполагането си и начина, по който използва част от корабите си. Севастопол престана да бъде онова сравнително защитено пространство, което руското военно планиране приемаше за даденост. Малки безпилотни платформи, струващи несравнимо по-малко от целите си, показаха способност да нанасят поражения, за които преди бяха необходими кораби, самолети и сложни ракетни системи.

Русия използва собственото си технологично и огнево преимущество срещу украинската черноморска инфраструктура. Одеса, Черноморск, Измаил и други обекти, свързани с украинския износ и военната логистика, многократно попадат под удари. След прекратяването на действието на Черноморската зърнена инициатива през 2023 година морските маршрути придобиха още по-голямо стратегическо значение. Украйна започна да изгражда и използва коридор покрай западния бряг на Черно море, който минава в близост до териториалните води и икономическите зони на държави от НАТО. Търговският поток се приближи до Румъния и България не заради географска случайност, а защото западната част на морето изглеждаше по-сигурният път за украинския износ. Тъкмо тази относителна сигурност започва да изчезва.

През последните години границата между руски, украински и международни търговски интереси по море се усложни допълнително от войната срещу т.нар. сенчест флот. Танкерите, свързвани с руския износ на петрол и заобикалянето на западните санкции, придобиха значение, което надхвърля обикновения морски транспорт. За Москва те са част от икономическата система, която поддържа приходите от енергийния износ. За Киев те могат да бъдат разглеждани като част от икономическата инфраструктура, която подпомага руската способност да води войната. Самият търговски статут на един кораб вече не гарантира, че всички участници във войната ще го възприемат като обект извън конфликта.

Тази промяна създава много по-опасна среда от класическата морска блокада. При блокадата районът, правилата и рискът поне могат да бъдат сравнително ясно разпознати. При дроновата война собственикът на кораба, флагът, товарът, предишните пристанища, крайната дестинация, компанията оператор и предполагаемата връзка с икономиката на противника могат да придобият значение за избора на цел. Един кораб може формално да бъде граждански, да плава под флага на трета държава и едновременно да бъде възприеман от воюващата страна като елемент от противниковата логистика.

Точно затова инцидентите в Черно море вече не позволяват автоматично заключение за извършителя според вида на използваното оръжие. Морските безпилотни апарати дълго бяха свързвани почти изцяло с украинските операции. Технологията не остана украински монопол. Русия развива собствени безпилотни морски средства, а различни варианти на въздушни дронове се използват масово и от двете страни. Войната произведе бързо взаимно усвояване на технологии, тактики и способи за нападение. Разпознаването на апарата може да стесни кръга на възможните извършители, но не освобождава разследването от необходимостта да установи конкретния произход на конкретното оръжие.

Международната морска организация вече беше принудена да реагира на атаките срещу търговски кораби в Черно и Азовско море. Нейните предупреждения са важни, защото не разглеждат безопасността на гражданското корабоплаване като проблем, породен единствено от действията на едната страна. Натрупването на инциденти показва по-неприятна картина – морската война разширява обхвата си, а гражданските съдове все по-трудно могат да бъдат държани извън нея. (imo.org)

Показателни са данните на специализираната компания за морска сигурност Ambrey за поредица от атаки през май 2026 година. В рамките на едно денонощие компанията идентифицира шест атакувани търговски кораба и оценява, че три от тях са поразени от украински морски дронове, а три – от руски въздушни безпилотни апарати. Тази картина не доказва нищо за конкретния случай край България. Тя показва средата, в която той се случва. Граждански кораби вече попадат в обсега на различни оръжейни системи, използвани от двете страни. (ambrey.com)

Събитията непосредствено преди атаката край Бяла допълват тази картина. На 5 октомври Royad Mammadov, превозващ украинска царевица от Измаил към Италия, потъна след сериозен инцидент в румънската изключителна икономическа зона. Двама моряци загинаха. Зеленски обвини Русия, докато румънските власти не бяха установили публично причината за пожара и извършителя. Ден по-късно руският танкер AFRAMAX RIO беше поразен край Сочи при предполагаема атака с морски безпилотни средства. Екипажът беше спасен. Корабът фигурира в украинските санкционни списъци като част от мрежата, обслужваща руския петролен износ.

Подреждането на тези инциденти в една линия не позволява да бъдат обявени за части от една операция. Няма доказателства за подобна връзка. Сгъстяването им във времето показва друго – бойната активност по море вече засяга район от руското крайбрежие до западната част на Черно море. Разстоянието между зоните на непосредствени бойни действия и маршрутите на международното корабоплаване намалява.

Най-съществената промяна не се измерва с броя потопени кораби. Променя се самата логика на сигурността в Черно море. След Втората световна война търговското корабоплаване в Европа беше изградено върху презумпцията, че големите морски маршрути могат да бъдат отделени от въоръжените конфликти чрез международното право, свободата на навигация и ясното разграничение между военни и граждански цели. В сегашната война това разграничение се размива от икономически санкции, удари срещу логистика, двойната употреба на инфраструктурата, непрозрачната собственост на корабите и безпилотните оръжия, които могат да действат на стотици километри от мястото на изстрелването си.

Един танкер може да бъде граждански съд и едновременно да финансира чрез товара си икономиката на воюваща държава. Един сухотоварен кораб може да превозва гражданска продукция от пристанище, използвано и за военна логистика. Едно пристанище може сутринта да обслужва зърнен износ, а в същия район да се намира инфраструктура с военно предназначение. Тези обстоятелства не превръщат автоматично гражданските обекти в законни военни цели. Те показват колко опасно се свива пространството, в което търговското корабоплаване може да остане физически отделено от войната.

Западният бряг на Черно море дълго беше периферия на тази промяна. Украинските кораби и търговският трафик използваха близостта до Румъния и България като един от факторите за по-нисък риск. НАТО присъства от другата страна на морската линия. Русия имаше очевиден интерес да избягва инцидент, който би могъл да бъде интерпретиран като пряко посегателство срещу държава от Алианса. Украйна също имаше очевиден интерес да не застрашава корабоплаването край своите най-близки политически и военни партньори.

Дроновата война прави тази сметка много по-несигурна. Апаратът може да бъде загубен. Целта може да промени курса си. Идентификацията може да бъде погрешна. Връзката с оператора може да бъде прекъсната. Морското течение и метеорологичните условия могат да променят поведението на безпилотната платформа. Възможна е и съзнателна операция в район, който преди е бил избягван заради близостта му до НАТО. Без технически данни всяка от тези версии остава само версия.

За България опасността се намира в тази неопределеност. Класическата военна заплаха позволява да бъде идентифициран противникът, посоката на настъпление и средствата, които използва. В сегашното Черно море кораб може да бъде поразен на стотина километра от нашия бряг, а часове по-късно държавата още да не знае кой е нанесъл удара, откъде е дошло оръжието и дали атаката е била насочена срещу конкретния съд. Политическото решение трябва да бъде взето в среда, в която технологиите произвеждат повече неизвестни, отколкото старите системи за сигурност са създадени да управляват.

Черно море вече не може да бъде мислено като море с ясно очертана военна зона около Украйна и Русия и безопасна периферия край България, Румъния и Турция. Военните възможности на двете страни преминаха тази невидима граница много преди атаката край Бяла. На 6 октомври последствията от преминаването ѝ станаха видими и за България.

Морето вече няма тил.

Държава, която трябва да вижда сама

Инцидентът край Бяла постави българската сигурност в положение, за което години наред се говореше предимно чрез общите формули за източния фланг на НАТО. България увеличава военните разходи, участва в съюзническото планиране, приема многонационални формирования, предоставя военна помощ на Украйна, модернизира армията си. На около 70 морски мили от брега два търговски кораба бяха атакувани, а държавата не разполагаше с достатъчно собствена информация, за да установи кой е изпратил оръжието.

Този факт не може да бъде прикрит с размера на изключителната икономическа зона или с техническата трудност да бъдат откривани малки безпилотни средства над морето. Трудните заплахи определят качеството на една система за сигурност. България няма как да разположи противодронна защита върху цялото Черно море, но трябва да притежава способност да наблюдава средата пред собственото си крайбрежие, да обединява информацията от военните и гражданските радари, Военноморските сили, Гранична полиция, корабния трафик и съюзническите системи, а след подобен инцидент да възстанови максимално точно движението на използваните средства.

Димитър Стоянов фактически призна границата на сегашните ни възможности, когато обясни, че противодронните системи действат на сравнително малки разстояния и не могат да покрият огромното морско пространство. Това е технически разбираемо. Политическият проблем започва другаде. България години наред обсъжда сигурността си главно през закупуването на големи оръжейни платформи, докато характерът на войната около нас се променя много по-бързо от процедурите за превъоръжаване. Малки, евтини и трудно откриваеми средства вече могат да произведат стратегически последствия, несъизмерими с цената им.

Съюзническата информация е необходима, но тя не може да замени националната способност за установяване на фактите. НАТО е система за колективна отбрана, не заместител на българската държавност. Ако при всеки сериозен инцидент София трябва да чака чужда разузнавателна оценка, за да разбере какво се е случило пред нейния бряг, политическото решение неизбежно ще зависи от информация, която България не е събрала и не може самостоятелно да провери.

Има още един проблем, за който почти не се говори. Българската държава трябва да бъде способна не само да открие дрона, а да запази доказателството след удара. Изваждането на останки, експертизата на електрониката, двигателите и бойните части, възстановяването на траекторията и съпоставянето ѝ с радарната картина вече са част от националната сигурност. Отговорът на въпроса кой е атакувал корабите не може да зависи от това коя от воюващите страни първа е публикувала своята версия.

България няма нужда от демонстративна военна реакция срещу неизвестен противник. Има нужда от нещо далеч по-трудно – собствено знание за случващото се в пространството, което непосредствено засяга сигурността ѝ. Без него суверенното решение остава формално право, упражнявано върху чужда информация.

На 6 октомври не разбрахме само колко близо е стигнала войната. Разбрахме колко важно е България да може сама да види кой я приближава.

Присъдата преди доказателството

Най-опасната последица от атаката край България може да се окаже не самият удар, а скоростта, с която неизвестният извършител получава име. В съвременната война първата политически убедителна версия често придобива статута на факт много преди техническото разследване да е приключило. След това всяко съмнение започва да изглежда като защита на обвинения, а всяко настояване за доказателства – като политическа позиция.

Зеленски обвини Русия. Българските институции заявиха, че не знаят дали дроновете са руски или украински. Между тези две позиции няма дипломатически нюанс, а различно отношение към доказателството. Украйна е воюваща страна и има право да представя собствената си информация и собствената си оценка. България няма право да ги превръща автоматично в свое заключение. Същото би трябвало да важи и за всяка руска версия на инцидента.

Войната отдавна се води и чрез контрол върху първото обяснение на събитието. Който успее пръв да наложи извършителя, мотива и политическия смисъл на случилото се, получава преимущество, което последващите експертизи трудно заличават. При държава от НАТО подобна механика става особено рискова. Недоказана атрибуция на въоръжен инцидент край българското крайбрежие може да бъде използвана за натиск за политически решения, за ново военно присъствие, за промяна на обществени нагласи и за поредно повишаване на напрежението в Черно море.

България няма интерес нито да оневинява предварително Русия, нито да подозира предварително Украйна. Има интерес да установи извършителя. Ако доказателствата покажат руска атака, Москва трябва да носи отговорността за нея. Ако покажат украинска операция, същият стандарт трябва да бъде приложен към Киев. Ако разследването не успее да установи произхода, политически по-честният отговор е да бъде признато точно това.

Малките държави губят най-много, когато чуждите версии започнат да заместват собственото им знание. България не може да определя кой ще води война в Черно море. Може да откаже някой друг да определя вместо нея какво се е случило пред българския бряг.

Седемдесет мили вече не са разстояние

Двата поразени кораба край българския бряг не доказват, че Русия е решила да пренесе войната срещу държава от НАТО. Не доказват и украинска операция. Доказват нещо, което за България е достатъчно тревожно и без допълнително политическо украсяване – войната в Черно море вече се води в пространство, което непосредствено засяга нашата сигурност.

Старото удобство приключва. Не можем едновременно да бъдем част от политическата и военната архитектура на конфликта и да разчитаме, че географията ще държи неговите последици далеч от нас. Дронът не признава политическата граница между фронт и периферия. Търговският кораб не става по-защитен, защото плава под флага на трета държава. Черно море не става по-безопасно, защото България не участва непосредствено във военните действия.

Сега най-важното е да не позволим страхът да произведе виновник преди разследването. Ако дроновете са руски, това трябва да бъде доказано. Ако са украински – също. Българската държава няма право да приспособява фактите към политическата страна, на която принадлежи. Съюзите определят ангажиментите на държавата. Не могат да определят истината вместо нея.

Следващият подобен инцидент може да бъде по-близо, по-тежък и с много по-сериозни последствия. България няма да бъде защитена от най-бързото обвинение, а от способността да знае какво става пред собствения ѝ бряг и да взема решения върху собствено установени факти.

На 6 октомври разстоянието беше около седемдесет морски мили.

В новата война това вече не е разстояние.



