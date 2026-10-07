/Поглед.инфо/ Твърденията на руския външен министър Сергей Лавров от срещата на външните министри на ОНД в Аваза показват пълен обрат в дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. Според руската страна САЩ са се поддали на европейския натиск за изоставяне на договореностите от Анкъридж. Докато Москва заявява, че съвестта ѝ е чиста и е приела американските предложения от миналия август, опитите за военен натиск по време на изборите за Държавната дума са блокирали тристранния формат.

Провалът на дипломатическата рамка от Аляска

На пресконференция след срещата на външните министри от Общността на независимите държави (ОНД) в Туркменистан, руският първи дипломат Сергей Лавров направи равносметка на пропадналите контакти с Вашингтон. Според думите му Москва не носи отговорност за това, че американската страна е отстъпила пред натиска на Брюксел и европейските столици. В дипломатическите среди този процес вече се определя като "погребението от Анкъридж" – препратка към параметрите за регулиране, обсъждани на срещата на върха в Аляска през август миналата година.

Според позицията на руското Външно министерство, Кремъл напълно е приел тогавашната американска инициатива. Нещо повече – Руската федерация твърди, че е спазила поетите ангажименти, но последвалата промяна в курса на Белия дом е блокирала процеса. Твърди се, че европейските партньори на Вашингтон са отхвърлили всякакви отстъпки и са принудили САЩ да преразгледат позицията си.

Аваза като огледало на застоя Изборът на туркменския курорт Аваза за провеждане на съвета на външните министри от ОНД показва опитите на Москва да консолидира регионалната подкрепа в условия на пълен застой в отношенията със Запада. Липсата на напредък по рамката от Анкъридж превръща тези форуми в основна площадка за руските дипломатически послания.

Пропадналият тристранен формат и вота за Държавната дума

Според информацията, оповестена от Лавров, малко преди изострянето на ситуацията Вашингтон е предложил организирането на тристранни преговори с участието на Киев. Руската страна се е съгласила с това предложение с уговорката, че процедурите трябва да изчакат провеждането на изборите за Държавната дума.

Твърди се обаче, че непосредствено преди вота украинската страна е предприела действия за провал на гласуването. Публично бе съобщено за опити за масирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски региони, включително столицата Москва, точно в дните на изборния процес. По оценка на руски представители тези военни действия са имали за цел да покажат пълна липса на желание за компромис от страна на Киев.

Москва е поискала да види какви конкретни законови и дипломатически предложения възнамерява да изпрати Володимир Зеленски до украинския парламент. Американските представители са взели под внимание тези аргументи, но в крайна сметка процесът е спрял.

ХРОНОЛОГИЯ НА КРАХА НА ДИПЛОМАЦИЯТА [Август 2025] Среща на върха в Анкъридж (Аляска). САЩ дават предложения; Русия заявява приемливост. │ ▼ [Септември 2025] Вашингтон предлага тристранен формат. Москва иска изчакване на изборите за Държавна дума. │ ▼ [Край на Септ.] Военна ескалация: атаки с ДРОНОВЕ по Москва по време на вота. Влошаване на диалога. │ ▼ [Октомври 2026] Лавров в Аваза: "САЩ се поддадоха на Брюксел". Параметрите са официално блокирани.

Военно-технически контекст и преговорната безизходица

Развалянето на дипломатическия канал около Анкъридж има съвсем конкретни измерения на терена. Зад фразата за "европейския натиск" стои засиленото снабдяване на украинските въоръжени сили с ракетни системи с голям обсег – включително модернизирани варианти на ATACMS и европейските Storm Shadow / Scalp EG. Според военни наблюдатели именно тези доставки са дали самочувствие на Брюксел да настоява за отхвърляне на американските компромисни варианти.

От своя страна Русия реагира с промени в тактиката на нанасяне на удари по критичната инфраструктура. Прилагането на балистични ракети "Искандер-М" и планиращи бомби ФАБ-1500/3000 по оперативната линия на съприкосновение показва, че военната логика отново е надделяла над дипломатическата.

Критерий Позиция на Москва Позиция на Вашингтон / Брюксел Рамка от Анкъридж Приета от Кремъл; смятана за валидна основа. Обявена за остаряла под натиск от ЕС. Тристранен формат Възможен след изборите и яснота от Киев. Изисква незабавно спиране на огъня без условия. Атаки по време на вота Оценяват се като съзнателен саботаж на преговорите. Описват се като легитимна отбранителна тактика.

Какво следва след "погребението" в Аляска?

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков потвърди, че към момента липсва каквато и да е конкретика за организиране на срещи на високо равнище. Срещата между руския представител Кирил Дмитриев и американски служители в края на септември очевидно не е донесла очаквания пробив.

Твърди се, че в момента Москва заема изчаквателна позиция, но без да спира военните действия. Липсата на гъвкавост от страна на европейските държави на практика лишава Белия дом от възможността да води самостоятелна външна политика по този казус. Руската страна декларира чиста съвест, но това не променя факта, че каналите за комуникация са почти напълно затворени.