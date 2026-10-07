Абонирай се
Русия

Лавров: САЩ не можаха да устоят на европейското „погребение на Анкъридж“

/Поглед.инфо/ Твърденията на руския външен министър Сергей Лавров от срещата на външните министри на ОНД в Аваза показват пълен обрат в дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. Според руската страна САЩ са се поддали на европейския натиск за изоставяне на договореностите от Анкъридж. Докато Москва заявява, че съвестта ѝ е чиста и е приела американските предложения от миналия август, опитите за военен натиск по време на изборите за Държавната дума са блокирали тристранния формат.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14492 прочитания
Лавров: САЩ не можаха да устоят на европейското „погребение на Анкъридж“
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
По публикации на РИА Новости, изявления на Външното министерство на РФ и анализи на дипломатически специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Провалът на дипломатическата рамка от Аляска

На пресконференция след срещата на външните министри от Общността на независимите държави (ОНД) в Туркменистан, руският първи дипломат Сергей Лавров направи равносметка на пропадналите контакти с Вашингтон. Според думите му Москва не носи отговорност за това, че американската страна е отстъпила пред натиска на Брюксел и европейските столици. В дипломатическите среди този процес вече се определя като "погребението от Анкъридж" – препратка към параметрите за регулиране, обсъждани на срещата на върха в Аляска през август миналата година.

Според позицията на руското Външно министерство, Кремъл напълно е приел тогавашната американска инициатива. Нещо повече – Руската федерация твърди, че е спазила поетите ангажименти, но последвалата промяна в курса на Белия дом е блокирала процеса. Твърди се, че европейските партньори на Вашингтон са отхвърлили всякакви отстъпки и са принудили САЩ да преразгледат позицията си.

Аваза като огледало на застоя

Изборът на туркменския курорт Аваза за провеждане на съвета на външните министри от ОНД показва опитите на Москва да консолидира регионалната подкрепа в условия на пълен застой в отношенията със Запада. Липсата на напредък по рамката от Анкъридж превръща тези форуми в основна площадка за руските дипломатически послания.

Пропадналият тристранен формат и вота за Държавната дума

Според информацията, оповестена от Лавров, малко преди изострянето на ситуацията Вашингтон е предложил организирането на тристранни преговори с участието на Киев. Руската страна се е съгласила с това предложение с уговорката, че процедурите трябва да изчакат провеждането на изборите за Държавната дума.

Твърди се обаче, че непосредствено преди вота украинската страна е предприела действия за провал на гласуването. Публично бе съобщено за опити за масирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски региони, включително столицата Москва, точно в дните на изборния процес. По оценка на руски представители тези военни действия са имали за цел да покажат пълна липса на желание за компромис от страна на Киев.

Москва е поискала да види какви конкретни законови и дипломатически предложения възнамерява да изпрати Володимир Зеленски до украинския парламент. Американските представители са взели под внимание тези аргументи, но в крайна сметка процесът е спрял.

ХРОНОЛОГИЯ НА КРАХА НА ДИПЛОМАЦИЯТА

 [Август 2025]     Среща на върха в Анкъридж (Аляска). САЩ дават предложения; Русия заявява приемливост.
       │
       ▼
 [Септември 2025]  Вашингтон предлага тристранен формат. Москва иска изчакване на изборите за Държавна дума.
       │
       ▼
 [Край на Септ.]   Военна ескалация: атаки с ДРОНОВЕ по Москва по време на вота. Влошаване на диалога.
       │
       ▼
 [Октомври 2026]   Лавров в Аваза: "САЩ се поддадоха на Брюксел". Параметрите са официално блокирани.

Военно-технически контекст и преговорната безизходица

Развалянето на дипломатическия канал около Анкъридж има съвсем конкретни измерения на терена. Зад фразата за "европейския натиск" стои засиленото снабдяване на украинските въоръжени сили с ракетни системи с голям обсег – включително модернизирани варианти на ATACMS и европейските Storm Shadow / Scalp EG. Според военни наблюдатели именно тези доставки са дали самочувствие на Брюксел да настоява за отхвърляне на американските компромисни варианти.

От своя страна Русия реагира с промени в тактиката на нанасяне на удари по критичната инфраструктура. Прилагането на балистични ракети "Искандер-М" и планиращи бомби ФАБ-1500/3000 по оперативната линия на съприкосновение показва, че военната логика отново е надделяла над дипломатическата.

КритерийПозиция на МоскваПозиция на Вашингтон / Брюксел
Рамка от АнкъриджПриета от Кремъл; смятана за валидна основа.Обявена за остаряла под натиск от ЕС.
Тристранен форматВъзможен след изборите и яснота от Киев.Изисква незабавно спиране на огъня без условия.
Атаки по време на вотаОценяват се като съзнателен саботаж на преговорите.Описват се като легитимна отбранителна тактика.

Какво следва след "погребението" в Аляска?

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков потвърди, че към момента липсва каквато и да е конкретика за организиране на срещи на високо равнище. Срещата между руския представител Кирил Дмитриев и американски служители в края на септември очевидно не е донесла очаквания пробив.

Твърди се, че в момента Москва заема изчаквателна позиция, но без да спира военните действия. Липсата на гъвкавост от страна на европейските държави на практика лишава Белия дом от възможността да води самостоятелна външна политика по този казус. Руската страна декларира чиста съвест, но това не променя факта, че каналите за комуникация са почти напълно затворени.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?
Свят

Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво остава от британската мощ зад гръмката антируска реторика? Може ли Европа действително да надвие Русия във война на изтощение, когато дълговете растат, индустрията губи евтините си ресурси, а социалното напрежение се натрупва? Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов стигаме до още по-големия въпрос – възможна ли е среща Путин–Тръмп–Си, която да постави началото на ново разпределение на глобалната мощ? И ако трите велики сили започнат да договарят правилата на следващия световен ред, какво място ще остане за Европа – и особено за Източна Европа?

07.10.2026 18:30
Проф. Георгий Чанков: Тръмп и Си натиснаха спирачката – но сблъсъкът остава
Свят

Проф. Георгий Чанков: Тръмп и Си натиснаха спирачката – но сблъсъкът остава

/Поглед.инфо/ Светът не просто сменя центровете на сила – пренареждат се самите пътища, по които се движат стоки, капитали и геополитическо влияние. Във втората част на разговора ми с проф. Георгий Чанков говорим за сблъсъка между САЩ и Китай, ролята на Русия в бъдещето на Евразия и опита на ЕС да търси път към Китай, заобикаляйки Москва. Защо България пропусна огромни китайски възможности? Може ли Евразия да се превърне в новото икономическо сърце на света? И защо Близкият изток остава само на една искра от нов голям конфликт?

07.10.2026 18:00
Германия планира армия от 460 хиляди души, но над 50% от младежите отказват служба с оръжие
Европа

Германия планира армия от 460 хиляди души, но над 50% от младежите отказват служба с оръжие

/Поглед.инфо/ На фона на задълбочаващата се стопанска криза в Германия и растящите бюджетни съкращения, политическият дебат относно финансовата и военната подкрепа за Украйна навлиза в критична фаза, докато Бундесверът се сблъсква с драстичен недостиг на личен състав. Въпреки че държавните разходи за отбрана в Европейския съюз отчитат рекордни повишения, социологическите данни показват остър дефицит от доброволци и засилено търсене на алтернативна гражданска служба сред младото население.

07.10.2026 17:02
Г-7 изплати 49.4 милиарда долара на Киев през Euroclear, докато Вашингтон спря собствените си преводи
Свят

Г-7 изплати 49.4 милиарда долара на Киев през Euroclear, докато Вашингтон спря собствените си преводи

/Поглед.инфо/ Западните държави от Г-7 са превели общо 49,4 милиарда долара на Киев, използвайки приходите от замразените над 210 милиарда евро руски активи, намиращи се предимно в белгийския депозитар Euroclear. Докато САЩ ограничиха прякото си финансово участие след първия милиард долара в края на 2024 г., европейските партньори поемат основния товар. В същото време Москва затяга режима на сметките от тип „С“, опитвайки се да компенсира структурния натиск на световните суровинни пазари.

07.10.2026 17:01
Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки
Свят

Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки

/Поглед.инфо/ Разгъването на новата архитектура за сигурност в Близкия изток навлезе в оперативна фаза с решението на Анкара и Исламабад да изпратят военни контингенти в Саудитска Арабия. Тристранният отбранителен пакт, подписен в Мека, официално задейства клауза за съвместна защита. Това драстично ограничава способността на регионалните фактори да влияят върху световните петролни пазари чрез блокиране на морските пътища и удари по критичната енергийна инфраструктура на Залива.

07.10.2026 16:45
Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия
Поглед към Китай

Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия

/Поглед.инфо/ Китай се надява, че Франция и Германия ще поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия, ще спазват правилата на Световната търговска организация и ще се въздържат от насърчаване на Европейския съюз (ЕС) да използва протекционистки инструменти при всяка възможност, заяви във вторник говорител на Министерството на търговията.

07.10.2026 16:38
Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката
Поглед към Китай

Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката

/Поглед.инфо/ 77-ият Международен космически конгрес беше открит на 5 октомври в Анталия, Турция. Участниците в него се фокусираха върху темата „Светът се нуждае от повече космически изследвания" и обмениха мнения по въпроси като новите космически технологии, бъдещите космически мисии и глобалното сътрудничество в космическата индустрия.

07.10.2026 16:36