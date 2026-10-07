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Свят

Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки

/Поглед.инфо/ Разгъването на новата архитектура за сигурност в Близкия изток навлезе в оперативна фаза с решението на Анкара и Исламабад да изпратят военни контингенти в Саудитска Арабия. Тристранният отбранителен пакт, подписен в Мека, официално задейства клауза за съвместна защита. Това драстично ограничава способността на регионалните фактори да влияят върху световните петролни пазари чрез блокиране на морските пътища и удари по критичната енергийна инфраструктура на Залива.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 11454 прочитания
Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки
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ПВО системи и сухопътни сили: Задействане на Тристранния пакт

Информацията, че Турция и Пакистан започват практическо разполагане на военни сили на саудитска територия, не е просто епизод от поредната дипломатическа совалка. Тя е прекършване на досегашната рамка за сигурност в Близкия изток. Според неофициални данни от регионални военни наблюдатели, първоначалният контингент ще включва специализирани подразделения за противовъздушна и противоракетна отбрана, оператори на безпилотни летателни системи, средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и разузнавателни единици.

Не се изключва и присъствието на сухопътни елементи. Според някои анализи това може да постави основите за постоянна логистична и оперативна инфраструктура в близост до южните граници на кралството.

Основата на тази операция бе положена на 7 август 2026 г. с така наречените Споразумения от Мека. Документът, подписването на който бе оповестено от саудитските и пакистанските държавни медии, съдържа класическата формула за колективна отбрана: въоръжено нападение срещу една от страните се разглежда като агресия срещу всички. Това всъщност е разширяване на вече съществуващата двустранна рамка за отбранително сътрудничество между Исламабад и Рияд от 17 септември 2025 г., към която Анкара официално се присъедини.

Понастоящем обаче не съществуват публично достъпни текстове на пълното споразумение, което оставя юридическата му обвързаност и конкретните параметри за задействане на автоматична военна помощ в сферата на експертните предположения.

Инфраструктурният байпас и логиката на Ормуз

Смисълът на този нов военен чадър не може да бъде разбран без анализ на случващото се с глобалните енергийни трасета. Зад кулисите на военните маневри стои една сурова икономическа калкулация: пълно неутрализиране на географията като оръжие.

През миналата година – на 13 юли 2025 г., по време на ескалацията на военните действия в региона – Ричард Хаас, бивш председател на американския Съвет по външни отношения (CFR), публикува поредица от тези относно критичната необходимост от намаляване на зависимостта на световната икономика от Ормузкия проток.

Хаас подчерта, че стратегическата ранимост на Залива може да бъде компенсирана единствено чрез комбинация от три фактора:

  • Максимално натоварване на съществуващите сухопътни тръбопроводи към Червено и Средиземно море (като саудитския тръбопровод East-West / IPSA);
  • Ускорено изграждане на нови заобиколни трасета за суров петрол;
  • Финансова и военноморска блокада, която да ограничи оперативните възможности на регионалните актьори да въздействат върху танкерния флот.

Днес виждаме точно тази схема в действие. По данни на корабоплавателни агенции и енергийни анализатори, обемът на изнасяния петрол от Близкия изток почти се е върнал към нивата отпреди военната криза. Това стана възможно въпреки опитите за контрол и инспекции над преминаващите съдове през Ормузкия проток.

Как бе постигнато това? Чрез три конкретни механизма: конвоиране на търговски кораби от ВМС на САЩ и техни съюзници, масово използване на т.нар. „шатъл-танкери“ (прехвърляне на товари в открити води извън рисковите зони) и максимално уплътняване на капацитета на саудитските източно-западни тръбопроводи до пристанище Янбу на Червено море.

Ограниченията пред асиметричните лостове

Всичко това променя радикално сметките на Техеран и неговите регионални съюзници. Досега основният асиметричен лост на Иран, на движението „Ансар Аллах“ (хусите) в Йемен и на шиитските въоръжени формирания в Ирак бе заплахата върху саудитските рафинерии, помпени станции и танкерни терминали. Един успешен удар по съоръженията на Saudi Aramco в Абкайк или Хурайс беше способен да извади от пазара милиони барела дневно и да предизвика шок в глобалната икономика.

Когато обаче саудитската инфраструктура бива покрита от пакистански ПВО системи (включително потенциален чадър от страна на държава, разполагаща с ядрен арсенал) и от турски системи за безпилотна авиация и разузнаване, цената на евентуална атака става несъизмеримо висока. Всяко нападение срещу саудитски обект вече рискува да въвлече във директен военен конфликт Анкара и Исламабад.

Това поставя „Ансар Аллах“ и иракските милиции в изолация. Според съобщения на западни мониторингови организации, иранският собствен износ на петрол в момента е спаднал до нива, близки до нулата, поради затегнатите санкции и прякото въздействие върху неговите терминали на остров Харк. В същото време саудитският износен поток остава защитен.

Въпросът обаче е доколко Анкара и Исламабад са готови да стигнат в действителност. Дали турски и пакистански войски наистина биха влезли в пряк сухопътен сблъсък на терен в Йемен срещу хусите, за да подсигурят саудитската граница? Липсва каквото и да е официално потвърждение от Анкара или Исламабад, че експедиционният контингент има мандат за офанзивни действия извън границите на Саудитска Арабия.

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