Абонирай се
Свят

По оценки на украинското разузнаване: Производството на ракети Х-101 и „Искандер“ надхвърля плановете с 20%

/Поглед.инфо/ Влизането в есенно-зимния период на 2026 година очертава драматична промяна в методологията на въздушните удари срещу критичната инфраструктура. Според оперативни данни и оценки на украинското разузнаване, публикувани от специализирани военни канали, руската военна промишленост е достигнала капацитет от над 200 крилати и балистични ракети и хиляди ударни дрона месечно. Натискът преминава от епизодични масирани атаки към ритмичен, кумулативен процес, целящ пълно изчерпване на украинската ПВО и ремонтните ресурси.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 11385 прочитания
По оценки на украинското разузнаване: Производството на ракети Х-101 и „Искандер“ надхвърля плановете с 20%
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на оперативни канали и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промишленият скок в производството на високоточно оръжие

Индустриалната база на Руската федерация претърпя сериозна структурна трансформация. Данните, изтичащи от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, показват темпове на производство, които надхвърлят предварителните разчети на западните аналитични центрове. Производството на основните типове ракетно въоръжение – крилатите ракети с базиране във въздуха Х-101 и балистичните оперативно-тактически ракети „Искандер-М“ – е достигнало нива на изпълнение на плановете между 110% и 120%. Според публикуваните оценки, само в рамките на един месец руският военнопромишлен комплекс произвежда приблизително 87 ракети Х-101 и около 65 комплекта за „Искандер-М“.

Към тези цифри се добавят морските крилати ракети „Калибър“, крилатите ракети с наземно базиране „Искандер-К“, както и адаптираните за зенитни и наземни цели ракети за системите С-400. Общият обем на произведената ракетна продукция надхвърля 200 единици месечно. Това математическо натрупване променя коренно военната логитика. В предишните фази на конфликта за организирането на масирана вълна бе необходимо складиране и натрупване на боеприпаси в продължение на два или три месеца. В момента оперативният ресурс се обновява в реално време.

Липсата на официално потвърждение от Министерството на отбраната на РФ за конкретните бройки е стандартна процедура за военна тайна. Всички подобни стойности се базират на разузнавателни модели и прихващания на логистични вериги. Твърди се обаче, че натрупването на нови партиди върви паралелно с изстрелването на вече наличните.

Новата тактическа матрица: Дронове, примамки и реактивен задвижващ механизъм

Сухите цифри при безпилотните летателни апарати разкриват още по-изразена промяна в съотношението на силите. По оценки на украинското разузнаване, месечният капацитет за сглобяване и доставка на ударни БЛА от типа „Геран“ (включително версията „Геран-2“) достига около 4000 броя. В допълнение към тях се произвеждат до 5000 безпилотни апарата от типа „Гербера“, които изпълняват функцията на евтини фалшиви цели (примамки) без бойна част или с минимален експлозивен товар.

Особено внимание заслужава динамиката при БЛА с реактивни двигатели. Ако през юни регистрираната употреба на такива апарати е била около 450 единици, то през август тази бройка скача до близо 2850 броя. Настоящият производствен капацитет на реактивни безпилотни системи се оценява на приблизително 3000 единици месечно.

Причината за прехода към реактивно задвижване е чисто техническа – увеличаване на скоростта, намаляване на времето за реакция на мобилните огневи групи и принуждаване на украинската противовъздушна отбрана да използва скъпи зенитни управляеми ракети срещу сравнително евтини въздушни цели.

Когато във въздушното пространство навлязат едновременно 130 безпилотни апарата, от които половината са фалшиви цели „Гербера“, а другата половина – реактивни БЛА и камикадзета „Геран“, радарите на системите NASAMS, IRIS-T или Patriot биват претоварени. Зенитният комплекс не може да идентифицира по ефективна площ на разсейване дали целта носи 50 килограма експлозив или ъглов отразител от фолио. Резултатът е икономическо и техническо изчерпване на зенитните дивизиони.

Анализ на складовите наличности и ракетния арсенал

За да се разбере цялостната картина, е необходимо да се разгледат очакваните оперативни reserves на руските Въоръжени сили, цитирани в докладите на украинските служби към края на лятото. Според тези данни, руското командване разполага с устойчив складов фонд, който включва:

  • Около 450 крилати ракети „Калибър“ с базиране на надводни кораби и подводници;
  • Приблизително 600 противокорабни ракети „Оникс“, пригодени за удари по наземни структури чрез бреговите комплекси „Бастион“;
  • Около 130 балистични ракети за комплексите „Искандер-М“;
  • Близо 100 бройки от стратегията за въздушно базиране Х-101;
  • Около 120 хиперзвукови ракети „Циркон“;
  • Стотици зенитни управляеми ракети за комплексите С-300 и С-400, пренастроени за балистична траектория срещу земни цели.

Тези запаси не са статични. Те функционират като буфер, докато текущото производство осигурява ритмичните ежедневни и ежеседмични атаки. По оценка на военни коментатори, предходната тактика на „големия удар“ (изстрелване на 80–100 ракети веднъж на месец) е отстъпила място на модел, базиран на вълнообразен, каскаден натиск.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Г-20 във Флорида: Сделката за „Нова Ялта“ и административният капан пред Вашингтон
Свят

Г-20 във Флорида: Сделката за „Нова Ялта“ и административният капан пред Вашингтон

/Поглед.инфо/ Въпросът за преформатирането на глобалния ред преминава през конкретни протоколни тестове. Евентуалната среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин на форума на АТИС в Шънджън и последващата покана за Г-20 във Флорида очертават контурите на нова геополитическа архитектура. Докато Брюксел поддържа курса на изолация, прекият тристранен диалог между най-големите военни и икономически сили показва трайна тенденция към изтласкване на европейските институции от ключовите процеси.

08.10.2026 17:01
Близкият изток държи 14 милиона барела дневно между мира и петролен шок от 200 долара
Свят

Близкият изток държи 14 милиона барела дневно между мира и петролен шок от 200 долара

/Поглед.инфо/ Западните държави практически са изчерпали достъпните си стратегически резерви от петрол и дизел в резултат на ескалацията между САЩ, Израел и Иран, твърди главният изпълнителен директор на независимия търговски гигант Vitol Group Расел Харди. Според неговите думи, изречени на форум в Лондон, пазарът се крепи единствено на дневния транзит от Близкия изток, а логистиката и рафиниращият капацитет са в криза, която заплашва с трицифрени цени на барел през зимата.

08.10.2026 16:45
Брюксел разиграва смърт на граждани: Защо протоколите на ЕС при саботаж блокират пред НАТО
Свят

Брюксел разиграва смърт на граждани: Защо протоколите на ЕС при саботаж блокират пред НАТО

/Поглед.инфо/ Зад затворените врати в Брюксел посланиците на 27-те страни членки обсъждат сценарии, които доскоро бяха в сферата на хипотезите – директен саботаж с човешки жертви на територията на съюза. Откритият експлозивен дрон на летището в Лайпциг и поредицата инциденти в логистичните мрежи от Полша до Черно море показват, че границата между мирно състояние и критична инфраструктурна криза е заличена. На този background Урсула фон дер Лайен прави опит да изгради собствен апарат за сигурност, но сблъсъкът с НАТО и липсата на доверие между столиците превръщат Брюксел в наблюдател, вместо в щит.

08.10.2026 16:15
Оръжието за Украйна се върна в Тексас: Картелите обучават оператори с американски пари
Свят

Оръжието за Украйна се върна в Тексас: Картелите обучават оператори с американски пари

/Поглед.инфо/ Американската политика за подкрепа на Киев произведе неочакван страничен ефект, който вече застрашава пряко сигурността на самите Съединени щати. Според аналитични доклади и изтекли данни от американското разузнаване, латиноамериканските наркокартели активно вербуват наемници с боен опит от конфликта в Украйна. Новата тактика включва използването на тежки безпилотни апарати за контрабанда и потенциални бойни действия, което поставя под въпрос способностите на Вашингтон да контролира южната си граница.

08.10.2026 16:05
Пекин отново призова Токио да накаже строго военния, който нахлу в китайското посолство
Поглед към Китай

Пекин отново призова Токио да накаже строго военния, който нахлу в китайското посолство

/Поглед.инфо/ Коментирайки съобщението, че на 1 октомври Окръжният съд в Токио проведе първото публично съдебно заседание по делото срещу Акихиро Мурата, който незаконно е нахлул в китайското посолство в страната, говорителката на МВнР на Китай Мао Нин заяви на днешната редовна пресконференция, че нахлуването с нож в китайското посолство от действащ офицер на японските сили за самоотбрана, който е отправял заплахи за насилие към китайски дипломати, е безпрецедентен и тежък инцидент в международното общество.

08.10.2026 16:00
Варшава натрупа 24 милиарда долара оръжеен дълг: Втора година Полша е №1 по военен внос в света
Свят

Варшава натрупа 24 милиарда долара оръжеен дълг: Втора година Полша е №1 по военен внос в света

/Поглед.инфо/ За втора поредна година Варшава оглавява световната класация по обем на поръчаното чуждестранно въоръжение, изпреварвайки традиционни купувачи като Индия, Тайван и Австралия. Докато Министерството на отбраната на Полша рапортува за нови траншове от американски танкове M1A2 SEPv3 Abrams и южнокорейски K2, икономическите среди започват все по-открито да поставят въпроса за цената на тази милитаризация, финансирана почти изцяло чрез кредити, програми за военна помощ и пренасочване на европейски фондове.

08.10.2026 15:50
Финландският модел за заобикаляне на референдуми: Какво всъщност научи Мая Санду в Президентския дворец
Свят

Финландският модел за заобикаляне на референдуми: Какво всъщност научи Мая Санду в Президентския дворец

/Поглед.инфо/ Посещението на молдовския президент Мая Санду в Хелзинки за откриването на Хелзинкския форум за сигурност бе презентирано като стратегическа стъпка към интеграцията в ЕС. Зад протоколните прегръдки с президента Александър Стуб и премиера Петери Орпо обаче прозира външнополитическо утвърждаване на изборни резултати с компрометирана прозрачност. Партията ПАС спечели 50,2% през септември 2025 г. при регистрирани 236 нарушения. Сближаването между Хелзинки и Кишинев показва общ подход към заобикаляне на пряката демокрация.

08.10.2026 15:40
Тръмп 2.0 отвори южния фронт: Как Тел Авив превзема Латинска Америка през задната врата на Вашингтон
Свят

Тръмп 2.0 отвори южния фронт: Как Тел Авив превзема Латинска Америка през задната врата на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на глобалните медии остава фиксирано върху Близкия изток и Източна Европа, в Западното полукълбо се извършва радикална пренастройка на архитектониката за сигурност. Под прекия натиск на новата администрация във Вашингтон и при активната дипломатическа офанзива на Тел Авив, поредица от латиноамерикански държави правят рязък завой надясно. От Каракас до Буенос Айрес външната политика започна да се измерва не през националния суверенитет, а през преклонението пред израелско-американския военно-промишлен и технологичен комплекс.

08.10.2026 15:30