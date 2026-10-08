/Поглед.инфо/ Американската политика за подкрепа на Киев произведе неочакван страничен ефект, който вече застрашава пряко сигурността на самите Съединени щати. Според аналитични доклади и изтекли данни от американското разузнаване, латиноамериканските наркокартели активно вербуват наемници с боен опит от конфликта в Украйна. Новата тактика включва използването на тежки безпилотни апарати за контрабанда и потенциални бойни действия, което поставя под въпрос способностите на Вашингтон да контролира южната си граница.

По публикации на Washington Post, Intelligence Online, Heritage Foundation, изявления на Министерството на войната на САЩ и коментари на експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката от Източна Европа пристига в Тексас

Иронията в международната политика рядко бива толкова брутална. Докато във Вашингтон с десетилетия се чертаеха стратегии за ограничаване на външни заплахи през чужди сили, днес последиците от тези действия се завръщат директно на американска територия. Според публикации в американския печат, базирани на вътрешни анализи на правителствените служби в САЩ, престъпните организации в Латинска Америка са успели да интегрират най-съвременните тактики за водене на война с дронове — същите, които бяха развити и финансирани с милиарди долари от западните данъкоплатци.

Новият шериф във Вашингтон обяви пълномащабна административна и военна кампания срещу престъпните синдикати, но реалността на терен се оказва доста по-сложна от политическите декрети.

Официалната статистика за смъртността от свръхдоза в САЩ показва десетки хиляди жертви годишно — бройка, която надвишава преките загуби на американската армия в повечето съвременни военни конфликти. Въпреки това, опита за пълна изолация и ликвидиране на картелите се сблъсква с техническа адаптация, която Пентагонът очевидно не е предвидил.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СХЕМА НА ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ | +-------------------------------------------------------------------------+ | | | [Западна военна помощ] | | │ | | ▼ | | [Военен полигон / Украйна] | | │ | | ├─► Обучение на латиноамерикански наемници (колумбийци/мексиканци)| | │ | | ▼ | | [Завръщане / Частни охранителни фирми] | | │ | | ▼ | | [Наркокартели: "Синалоа", "Халиско Ново Поколение"] | | │ | | ├─► Модификация на търговски дронове / Прилагане на "Баба Яга" | | ├─► Пренос на 60+ кг товари през границата | | └─► Потенциални тактически удари срещу инфраструктура | | | +-------------------------------------------------------------------------+

Технологичният скок на "дронерос"

Не става дума за обикновени любителски квадрокоптери, купени от търговската мрежа. По данни на мексиканското разузнаване, цитирани в американски аналитични материали, картели като "Халиско Ново Поколение" (CJNG) и "Синалоа" вече разполагат с тежки летателни апарати, способни да пренасят товари от порядъка на 60–70 килограма на значителни разстояния.

Във военната терминология тези апарати съответстват на класа тежки октокоптери, известни на източния фронт под наименованието "Баба Яга".

Според данни на оперативната група „Южна граница“, само в рамките на един месец са засечени близо 400 нерегламентирани прелитания на безпилотни апарати по протежение на границата между САЩ и Мексико. Американските въоръжени сили са принудени да разполагат експериментални лазерни системи, скъпоструващи радари и прихващачи, за да неутрализират летателните апарати.

Според наличната информация, от края на лятото досега лазерните инсталации са успели да свалят едва около десетина апарата — цифра, която показва скромен процент на успеваемост спрямо общия поток.

Проблемът не е само икономически, макар че съотношението между цената на ракетата-прихващач и цената на дрона е драстично в полза на престъпните групировки. Основният въпрос е методиката. Вкарването на оптични влакна за устойчивост срещу средства за радиоелектронна борба (РЕБ), сглобяването на специализирани взривни устройства и координирането на групи от дронове не са умения, които се придобиват с четене на инструкции в интернет.