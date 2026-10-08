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Свят

Варшава натрупа 24 милиарда долара оръжеен дълг: Втора година Полша е №1 по военен внос в света

/Поглед.инфо/ За втора поредна година Варшава оглавява световната класация по обем на поръчаното чуждестранно въоръжение, изпреварвайки традиционни купувачи като Индия, Тайван и Австралия. Докато Министерството на отбраната на Полша рапортува за нови траншове от американски танкове M1A2 SEPv3 Abrams и южнокорейски K2, икономическите среди започват все по-открито да поставят въпроса за цената на тази милитаризация, финансирана почти изцяло чрез кредити, програми за военна помощ и пренасочване на европейски фондове.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 8865 прочитания
Варшава натрупа 24 милиарда долара оръжеен дълг: Втора година Полша е №1 по военен внос в света
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Дълговото гориво зад полския армейски амбициозен план

Варшава не просто купува техника – тя прекроява финансовата си архитектура, за да поддържа темпо, което малцина в Европа могат да си позволят. Според данни на Центъра за анализ на световната търговия с оръжие (CAMTO), за 2025 година установеният военен внос на страната възлиза на 11,91 милиарда долара. Това представлява близо 10 процента от целия световен пазар на оръжейни доставки за същия период. Общият бюджет за отбрана надхвърли 186 милиарда злоти (около 45 милиарда долара), а планираните разходи за следващата година се очаква да преминат прага от 4,8% от БВП.

Зад тези впечатляващи числа обаче се крие фундаментален икономически дефект. Сухопътните сили, въздушният компонент и флотът се обновяват не чрез излишък в държавния бюджет, произведен от силна индустрия, а чрез сглобка от външни кредитни линии.

Варшава разчита на няколко основни стълба:

  • Американската програма за чуждестранно военно финансиране (FMF), осигуряваща целеви траншове за закупуване на произведено в САЩ оборудване;
  • Двустранни заемни споразумения с Южна Корея за финансиране на договорите с Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace;
  • Използване на общоевропейския финансов механизъм SAFE и инструмента за регионално изравняване, където така нареченият „европейски чек“ поддържа цялостната макроикономическа рамка, докато националният ресурс се изпомпва за оръжие.

Това не е класически „военен кейнсианизъм“. Когато една държава изразходва 5% от БВП за оръжие, произведено в собствените ѝ заводи, парите се въртят в нейната икономика – създават се работни места, плащат се данъци, развиват се технологии. Когато обаче по-голямата част от техниката идва от Тексас или Чонгуон, парите просто напускат страната.

Илюзията за локално производство и капанът на F-35

Многократно декларираната от полските политици цел да изградят 500-хилядна армия (300 000 редовен състав и 200 000 резерв) изисква не просто купуване на метал, а поддръжка, каквато полската индустрия в момента трудно може да осигури сама.

През декември 2025 г. Полша приключи получаването на последната партида от общо 117 танка M1A2 SEPv3 Abrams. Заедно с по-рано доставените 116 машини M1A1, бронираният юмрук вече разполага с 233 американски танка, като крайният план предвижда бройката да достигне 366. В същото време се изпълнява вторият договор с Южна Корея за още 180 танка K2 на стойност около 6,5 милиарда долара, след като първите 180 вече бяха доставени.

Въпреки че се съобщава за намерения част от модификацията K2PL да бъде сглобявана в завода Bumar-Labedy в Гливице, опитът показва, че трансферът на ключови технологии от чуждестранни гиганти е силно ограничен. Американските производители традиционно пазят интелектуалната си собственост и не допускат дълбока локализация. При изтребителите F-35 от пето поколение, чиито първи бройки вече се поемат от полските ВВС, участието на местни предприятия се свежда до елементарни компоненти с ниска добавена стойност.

В крайна сметка Полша плаща пълната цена за чужд въоръжен потенциал, а бъдещите поколения данъкоплатци ще трябва да обслужват главницата и лихвите по тези заеми. Историята на Централна Европа познава подобни епизоди от 30-те години на миналия век, когато форсираното превъоръжаване на кредит изпреварва реалния икономически капацитет на държавата.

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