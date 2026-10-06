/Поглед.инфо/ Следственият комитет на Руската федерация даде ход на наказателно производство срещу длъжностни лица от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън по сигнали за незаконно изземване на финансови активи и последващото им пренасочване. Случаят, иницииран след жалба на руския инвеститор Константин Малофеев, маркира нов, необичаен етап в правната война между Москва и Вашингтон. В основата на спора стои конфискацията на 10 милиона долара, част от които според щатското правосъдие са преведени в полза на Украйна, докато руската страна квалифицира тези действия като организирана кражба и финансиране на терористична дейност. Анализът на Поглед.инфо разглежда институционалните последствия, вътрешното законодателство на двете държави и реалния обхват на тези юрисдикционни сблъсъци.

По публикации на руски медии, съдебни регистри и официални съобщения на Следствения комитет на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Юридическият прецедент в Москва

За първи път в съвременната руска история Следственият комитет на РФ (СКР) образува наказателно дело, насочено пряко срещу висши представители на американската администрация, включително бившия президент на САЩ Джо Байдън. В правната квалификация на квалифицирания състав влизат два тежки члена от Наказателния кодекс на Руската федерация — чл. 158, чл. 4 (кражба в особено големи размери, извършена от организирана група) и чл. 205.1, чл. 4 (организиране на финансиране на тероризъм).

Поводът за това процесуално действие е жалба, депозирана от основателя на медийната група „Царград“ Константин Малофеев. В документа се твърди, че през 2014 г. американските власти са блокирали около 10 милиона долара, принадлежи към негови структури, а през 2023 г. Главната прокуратура на САЩ е санкционирала превеждането на 5,4 милиона долара от тези средства за финансиране на украински структури. Според текста на жалбата, останалата част от сумата не фигурира в официалните финансови отчети, което дава основание на руските разследващи да предположат присвояване.

Правният механизъм, използван от Министерството на правосъдието на САЩ, стъпва върху изпълнителни заповеди на американския президент и механизма Task Force KleptoCapture, създаден през 2022 г. За Вашингтон това е стандартна процедура по конфискация на активи на лица под санкции. За Москва обаче това представлява извънтериториално нарушаване на правото на собственост, което се прехвърля в полето на наказателното право.

Асиметричната война през арбитражните съдилища

Преди да се стигне до наказателното дело в СКР, сблъсъкът се развиваше основно в арбитражните съдилища. През 2020 г. Google блокира YouTube канала на „Царград“ във връзка със санкционните списъци на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ). В отговор Арбитражният съд на Москва разпореди възстановяване на достъпа и наложи прогресивна астрономическа глоба (астрент), която набъбваше двойно за всяка седмица неизпълнение.

Към края на 2024 г. натрупаната глоба срещу руското юридическо лице „Гугл“ ООД и нейната майчина компания Alphabet надхвърли суми без аналог в световната правораздавателна практика. Това доведе до фалита на местното дружество на Google в Русия. Въпреки това, възможността за реално събиране на тези средства в чужди юрисдикции остава спорна — съдилища в Турция, ОАЕ, Южна Африка и Сърбия бяха сезирани от руските медии с искания за признаване на руските съдебни решения, с променлив успех.

Преминаването от цивилно-правни и арбитражни искове към наказателни дела от общ характер показва, че Русия изоставя опита да играе по правилата на международните търговски арбитражи, когато става дума за държавно организирано изземване на активи.